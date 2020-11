Opozícia chce odvolať Matoviča. Každá po svojom

Matovič a jeho ministri si prevzali dekréty z rúk prezidentky Zuzany Čaputovej 21. marca. Ani nie za osem mesiacov vládnutia sa už rozbehli štyri iniciatívy, ktoré chcú vládnutie súčasnej koalície predčasne ukončiť. Z parlamentnej opozície sa Smer a nezaradení poslanci strany Hlas predbiehajú, kto bude mať väčší ohlas u verejnosti. Mimoparlamentná SNS už niekoľko mesiacov zbiera podpisy pod vyhlásenie referenda o predčasných voľbách. Pod petíciu Juraja Draxlera, niekdajšieho šéfa rezortu školstva, za odstúpenie Igora Matoviča sa už podpísalo vyše 68-tisíc ľudí.

Podľa politického analytika Jána Baránka je dôvodom mnohých iniciatív proti Matovičovej vláde jeho neschopnosť správne komunikovať. „Hlavný dôvod je osoba premiéra a jeho často chaotické vystúpenia. Miesto toho, aby národ spájal, vždy hľadá nejakého vinníka. To ľudí veľmi dráždi,“ myslí si Baránek. Vláda navyše podľa neho pravdepodobne porušuje zákony a ústavu. „A to do takej miery, že ich kritizujú aj väčšinou zdržanliví ústavní právnici,“ myslí si Baránek.

Za najhoršie považuje, že vláda sa cez leto nepripravila na koronakrízu. „Nemocnice boli nepripravené, pričom sa počas leta hovorilo, že druhá vlna príde,“ upozorňuje politický analytik. Hoci by podľa neho rovnako nepopulárne rozhodnutia musel robiť v týchto časoch aj iný premiér, napríklad Peter Pellegrini, rozdiel by bol práve v komunikácii. „Pellegrini počas svojho premiérovania nekomunikoval tak mentorsky ako Matovič. Ten má ten najhorší možný spôsob komunikácie, aký len môže v krízovej situácií mať,“ mieni Baránek.

Smer sa už niekoľkokrát pokúsil odvolať jednotlivých ministrov v parlamente. Zatiaľ vždy neúspešne. Líder Smeru a bývalý viacnásobný premiér Robert Fico vždy pripomínal, že odvolávanie zrejme nebude úspešné, pretože vládny štvorlístok nedokážu prečísliť. „Nikdy sa nám nepodarí na schôdzi Národnej rady povaliť vládu Igora Matoviča, lebo majú 95 poslancov,“ upozornil Fico, keď v stredu ohlásil, že zbiera podpisy poslancov na zvolanie ďalšej mimoriadnej schôdze na odvolanie vlády, ale aj iniciovať zber podpisov na vyhlásenie referenda o predčasných parlamentných voľbách.

„Aby bolo referendum úspešné, treba nielen podpísať petičné hárky, ale musí sa ho zúčastniť aj päťdesiat percent ľudí,“ povedal Fico s tým, že aj odpovede v referende musia byť pozitívne. Smer súčasnej vláde vyčíta, že nezvláda verejné financie ani opatrenia v boji proti pandémii.

V podstate to isté vláde vyčítajú aj nezaradení opoziční poslanci zo strany Hlas plánujú v utorok 17. novembra, v deň 31. výročia nežnej revolúcie, spustiť internetovú anketu o skrátení volebného obdobia. „Pred voľbami nám Matovič tvrdil, že internetové ankety majú rovnakú silu ako referendum, a sú pre politikov záväzné. Hlas sa bude pýtať ľudí, či súhlasia so skrátením volebného obdobia Národnej rady. Do Matovičovej ankety sa zapojilo 67-tisíc ľudí, a stala sa záväznou aj pre formovanie jej programového vyhlásenia. Verím preto, že ak sa do našej ankety zapojí dostatočný počet ľudí, bude to pre vládu rovnako záväzné, ak sa ľuďom nechce otočiť chrbtom a napľuť im priamo do očí, vyhlásil budúci predseda Hlasu a bývalý premiér Peter Pellegrini. Dodal, že ak sa väčšina zúčastnených v ankete za predčasné voľby, Hlas predloží do parlamentu "ústavný zákon o skrátení volebného obdobia“.

V opačnom prípade Pellegrini pripustil, že by mohli iniciovať referendum o nových parlamentných voľbách.

Ústavný právnik Marián Giba upozorňuje, že internetová anketa je niečo neformálne, „čo nemôže mať právnu relevanciu“. Najväčšiu silu má podľa neho jednoznačne referendum, na jeho vyhlásenie je potrebných 350-tisíc súhlasných podpisov. Za úspešné považuje, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov.

Podľa politológa Michala Cirnera nie sú iniciatívy či už Fica alebo Pellegriniho ničím nové. „Smer sa už viackrát z opozície pokúšal odvolávať vládu. Je to pochopiteľná politická taktika, ktorá má udržiavať vo vare potenciálnych voličov,“ hovorí.

Podľa Cirnera nemá referendum ani anketa šancu na politický úspech. Smer a Hlas sú v súčasnosti viac politickými konkurentmi ako spolupracovníkmi, preto ani Pellegrini verejne nepodporil Ficovo referendum. „Do veľkej miery bojujú o rovnakého voliča,“ upozorňuje Cirner. Problém pre Smer vidí v tom, že okrem odídencov zoskupených v strane Hlas a extrémistov nemá s kým spolupracovať. „Aby mal Smer dostatok hlasov, napríklad na odvolanie vlády, musí s niekým spolupracovať. Tým pádom je strana vydierateľná a vznikajú rôzne opozičné naschvály, akým je napríklad aj to, že Hlas nepodporil Ficovo referendum, alebo to, že sa Fico ťažko priznáva k spolupráci s kotlebovcami,“ myslí si Cirner.

Politológ Pavol Baboš nevidí úspešne ani jednu z iniciatív Roberta Fica. „Vzhľadom na skúsenosti sú obe aktivity, či už odvolávanie vlády, alebo referendum, len propagačným cvičením. Nepamätám si, že by niekedy opozičná strana sama odvolala čo i len jedného člena vlády bez pomoci aspoň jednej z koaličných strán. Rovnako sa ani raz nestalo, že by pri podobnom referende bola dosiahnutá potrebná účasť. Je to oveľa viac marketing, ako čokoľvek iné,“ povedal Baboš.

Podľa neho je najdôležitejšou výhodou referenda pre akúkoľvek stranu, že nemusí spolupracovať s nikým v opozícii. „Je to ale cesta dlhšia a náročnejšia,“ myslí si Baboš. Dodáva, že je možné, že Fico si svojím konaním robí alibi, aby ho verejnosť nemohla obviňovať zo spolupráce s fašistami. Rovnako marketingová je podľa neho aj Pellegriniho stratégia. „Je to ale minimálne zaujímavý ťah v tom, že používa rovnaké nástroje, aké použil v kampani sám Matovič. Je tam aspoň prvok tvorivosti,“ myslí si Baboš.

Podobne situáciu vidí aj politológ Jozef Lenč. „Keď nevieme, čo je kritérium úspešnosti, ťažko predpovedať, či bude referendum úspešné. Osobne si myslím, že ak bude mať petícia za referendum dostatok podpisov, alebo anketa prinesie účasť veľkého množstva ľudí, minimálne Smer a Hlas to budú vyhlasovať ako svoj úspech,“ myslí si Lenč. Podľa neho by prípadná Pellegriniho spolupráca na Ficovom referende odporovala zmyslu jeho odchodu z tejto strany. Tiež si myslí, že Fico je momentálne vo veľmi ťažkej situácii. „Buď bude spájaný s fašistami, alebo bude musieť ísť s prosíkom za Petrom Pellegrinim. Ani jedna situácia pre neho nie je komfortná,“ hovorí Lenč.