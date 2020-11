Študenti testovali. Oznámili im, že nedostanú zaplatené

Simon pracoval na testovaní dva dni, Erik Považský tiež dva dni a Oliver Kamenický pracoval v sobotu od šiestej ráno do 22. hodiny. „V nedeľu ho už nepotrebovali, inak by šiel. Syn pracoval v Poprade, v mestskej časti Matejovce, kde mali byť dva odberné tímy, no keďže ten druhý sa nedostavil, zdravotná sestra a môj syn museli spraviť prácu za dve odberné miesta,“ povedala Oliverova matka Miriam Kamenická.

Oklamaný a zneužitý?

Podľa Kamenickej všetci traja chlapci vyplnili pred testovaním na webe dotazník, akú školu študujú, aký odbor a v ktorom sú ročníku, plus iniciály a kontaktné údaje. Pred testovaním Oliverovi telefonovali, aby prišiel pracovať – asistovať, zadarmo, nie ako odborný personál, s čím podľa jeho matky nesúhlasil.

„V piatok mu volali, že bude v administratíve a zaplatia mu to. Ešte vravel, že ak mu ráno nedajú podpísať dohodu, vráti sa domov. Ráno mu povedali, že nie je vedený v administratíve, ale ako odborný personál, na čo im povedal, že je len študent. Oni na to, že to je v poriadku, lebo bude pracovať so zdravotnou sestrou. Obliekli ho do skafandra, sestra odoberala vzorky a on vyhodnocoval. Pracoval 15 hodín,“ opisuje mama Kamenická. Podľa nej Oliver podpísal dohodu o vykonaní práce, kde má sľúbenú odmenu 7 eur za hodinu. „Dohoda je podpísaná so zamestnávateľom – Ústrednou vojenskou nemocnicou v zastúpení jej riaditeľom Vladimírom Lengvarským a je tam jeho elektronický podpis,“ dodáva Kamenická.

Oliver aj spolužiaci preto očakávali, že za vykonanú prácu dostanú to, čo im patrí. To sa však podľa Kamenickej mýlili. „Simonovi a Erikovi telefonovali vojaci, že im za prácu nezaplatia, pretože ešte nezmaturovali a nemajú ukončené zdravotnícke vzdelanie. Syn mal od nich zmeškané dva hovory a keďže patrí do rovnakej skupiny študentov, predpokladáme, že mu rovnako nechcú zaplatiť,“ dodala Kamenická.

Podľa nej Oliver spolu s tímom spravil v Matejovciach takmer šesťsto odberov. „Ako sa asi cíti? Vystihujú to najviac dve slová – oklamaný a zneužitý. Štát spravil chybu, bol vo veľkej núdzi, tak vedome zneužil tínedžerov. Ja som tomu ani nechcela veriť, hlavne keď som v ruke držala dohodu podľa Zákonníka práce,“ uzavrela Kamenická.

Je to nečestné

Erik Považský, spolužiak Olivera Kamenického pracoval na odbernom mieste v Liptovskom Hrádku, v športovej hale. Pracoval od soboty rána 31. októbra až do nedele do večera. „Bol som tam už o 6.15 a testovalo sa do 22. hodiny. Dochádzal som, takže denne som najazdil autom okolo sto kilometrov. Keď som podpisoval zmluvu, všetko v nej bolo, aj to, že preplatia náklady na cestovanie,“ hovorí Považský s tým, že zatiaľ nedostal žiadny dokument o tom, či peniaze dostane, alebo nie, informáciu, že mu zaplatené nebude sa dozvedel od vojaka, ktorý bol v odbernom tíme.

Prekážkou má byť jeho neukončené vzdelanie. Rovnakú informáciu od vojska dostal aj jeho spolužiak Simon. „Mal by som za oba dni aj za náklady dostať približne 820 eur. S peniazmi som mal, samozrejme, plány, pôjdem na vysokú školu a tam by sa mi zišli,“ konštatuje Považský s tým, že rozhodne nešlo o jednoduchú prácu, najmä v prvý deň, keď sa v radoch pred odberovým miestom čakalo aj dve hodiny. Vyhodnocoval vzorky a oboznamoval ľudí s výsledkami. Erik vraví, že sa cíti podvedený. „Je to taký podraz. Keď máte 19 rokov a takto vás oklamú hneď ako vyjdete školu a idete si hľadať brigádu, len aby ste zarobili nejaké peniaze, tak je to také… nečestné,“ uzavrel Považský.