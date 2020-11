Odíde Kollár od Remišovej? Sme strana slobodných ľudí, povedala

Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová je presvedčená, že plnia to, čo sľúbili pred voľbami. Aj percentá politických preferencií Za ľudí podľa nej stúpajú.

VIDEO: Veronika Remišová o strane, politickej situácii či plnení volebných sľubov.

Čo si myslí Veronika Remišová o špekuláciách, že by poslanec Za ľudí a primátor Hlohovca Miroslav Kollár mohol opustiť poslanecký klub Za ľudí?

„V každej strane máte makačov, máte frfľošov, máte optimistov, máte pesimistov. Pán Kollár si trochu pofrfľal na celoplošné testovanie a nakoniec v Hlohovci celoplošné testovanie zvládli veľmi dobre. Je hlavne dôležité, aby sme mali výsledky – a tie máme,“ uviedla Remišová. Podstatné je to, že spoločne napĺňame program, ktorý sme ľuďom sľúbili pred voľbami, dodala.

Ako reaguje na predsedníčka tejto politickej strany na nízke volebné preferencie? Spolupracovala by strana s novou stranou Hlas Petra Pellegriniho? Čo hovorí na kauzu Očistec? Pozrite si video s vicepremiérkou, ktorá má funkciu ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Remišová sa vyjadrila aj o spôsobe, ako vláda komunikuje o epidémii koronavírusu. Pripustila, že by to mohlo vyzerať lepšie. A má minister zdravotníctva Marek Krajčí ešte dôveru Za ľudí? Poznamenala, že kto robí, ten robí aj chyby, ale zdôraznila, že problém koronavírusu, ktorý vláda rieši, nemá obdobu na Slovensku niekoľko desaťročí dozadu. Zmienila sa aj o zámeroch Za ľudí, ktoré majú finančne pomôcť rodinám.