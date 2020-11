Matovič varuje Sulíka: Nevŕtaj sa hrdzavou dýčkou medzi mojimi rebrami!

Kým Sulík je na služobnej ceste spojenej s dovolenkou v Dubaji a vráti sa v túto nedeľu, Matovič si neodpustil ďalší status, v ktorom ho už síce neposiela „kopať hroby“, ale sľubuje, že od pondelka by sa zčasti mohli otvoriť kiná, divadlá či kostoly.

Matovič pripomenul svoj plán Komunitného testovania, o ktorom sa snaží presvedčiť širokú verejnosť už od pondelka, ale najmä zástupcov reštaurácií, hotelov, škôl, fitness centier a ďalších poskytovateľov služieb.

„Pointa spočívala v tom, že spomenuté subjekty spoločne s asistenciou Ozbrojených síl a Policajným zborom by cez víkend 28.-29.11. a potom každé tri týždne pomohli zorganizovať víkendové pretestovanie svojich klientov, veriacich, žiakov a ich rodín. Štát by zaplatil náklady na testy, ochranné pomôcky a zdravotníkov. Dotknuté subjekty by pridali organizáciu a dobrovoľníkov ochotných pomôcť,“ vysvetľuje zámer Matovič na sociálnej sieti.

„Otvorením všetkých doknutých prevádzok by sme, samozrejme a bohužiaľ, výrazne zhoršili pandemickú situáciu, ALE spoločnými silami by sme každé tri týždne testovaním počet pozitívnych prípadov opakovane zrazili do ako-tak normálu … a takto by sme "Spolu prežili zimu“. A ľudia by mohli zájsť do svojej obľúbej reštiky, fitka, či divadla. Všetky deti by mohli chodiť do školy," pokračuje premiér.

Opäť zaútočil na Sulíka, ktorý vraj spod slnečníka v Dubaji jedným statusom všetko zničil a „pochoval“. „Richard spod slnečníka odkázal, že by sme všetko mali otvoriť a zároveň písal, že máme počúvať vedcov a odborníkov. Lenže, tí vedci a odborníci zároveň tvrdia, že síce môžeme postupne otvárať prevádzky v tých okresoch, kde bude situácia ako-tak pod kontrolou, ale zároveň nie skôr, ako získame situáciu na celom Slovensku pod kontrolu (najmä preto, lebo systém nemocníc máme len jeden),“ akosi sa vo vysvetľovaní zamotal premiér.

Tvrdí však, že Sulík odsabotoval plán na celoplošné Komunitné pretestovanie a následné celoplošné otvorenie všetkých dotknutých prevádzok.

Tak ako situácia v krajine je veľmi ťažká, zrejme aj situácia vo vládnej koalícii je – možno aj ešte – ťažšia. „Najťažšie obdobia počas 7 mesiacov tejto vlády sú pre mňa časy, kedy to opäť na Riša príde. Prišlo to na neho v apríli, kedy dennodenne hejtoval všetko, čo sme robili s argumentom, že "vraždíme ekonomiku“ – v skutočnosti – podľa Eurostatu sme mali najnižší pokles domácej spotreby, keďže sme si ochránili zdravie ľudí a tí sa cítili bezpečne a míňali akoby ani kríza nebola. Dáta ukázali, že sa mýlil, nedokázal si to priznať," naznačuje problémy vo vládnom štvorlístku Matovič.

Dodal, že mŕtvych máme požehnane a „stovky ich ešte pribudnú“.

Teraz to – podľa Matoviča – opäť na Sulíka prišlo. „Ťažká doba jak fras, potrebujete ťahať spolu … a on sa zrazu, tak kamarátsky, miesto pomoci vám rozhodne hrdzavou dýčkou medzi rebrami verejne ľúbivo špárať… Neviem dokedy sa dá takto fungovať "spolu“ … lebo koalícia, ktorá má za úlohu čistiť špinu od podlahy a navyše robiť mimoriadne ťažké rozhodnutia v čase pandémie, musí ťahať dôsledne spolu a nie si robiť takéto trápnučké naschvály. Tri strany si to nerobíme, SaSka opakovane. Viem, že toto isté robil Rišo Radičovej a všetci vieme, ako to dopadlo a do bodky sa naplnil môj odkaz z tabuľky v parlamente „Euroval bude a k tomu Fico ako bonus“. Všetci dúfame, že teraz nemá rovnaký plán," varuje premiér.

Teoreticky však dobrou správou je, že Matovič predložil na štvrtkovom zasadnutí epidemiólogov návrh, aby "od pondelka 16. novembra mohli otvoriť divadlá, kiná a kostoly maximálne do 50% kapacity ich priestorov.

Po zvážení všetkých za a proti, som takýto súhlas konzília získal a som tomu veľmi rád, lebo „nielen z chleba je človek živý“. Rovnako sa podarilo dostať do návrhu konzília otvorenie posiliek a plavární pre športové kluby, zatiaľ však maximálne do 6 ľudí ako pri iných „telovýchovných“ prevádzkach. Taktiež sa uvažuje nad umožnením nižších profesionálnych líg. Verím, že návrhy konzília dostanú na zasadnutí Pandemickej komisie dnes od 11h podporu prítomných,)," dodáva Matovič.

No a nakoniec prehovoril priamo Sulíkovi do duše. „… Rišo, robiť poctivú politiku vyžaduje schopnosť postaviť sa aj za ťažké rozhodnutia v ťažkej chvíli. Ďakujem, že si odolal aspoň pokušeniu sabotovať aj celoplošné pretestovanie, ktoré zásadným spôsobom zmenilo vývoj pandémie (kým Rakúsko, Poľsko a Maďarsko narástli od spustenia testovania o 180–200%, my sme sa vrátili plus-mínus na rovnakú úroveň ako pred testovaním = rast 0%). Verím, že sa konečne naučíš držať spolu s nami ostatnými z OĽANO, SME RODINA a ZA ĽUDÍ. Veľmi by sme si to všetci, úprimne, priali,“ uzavrel premiér.