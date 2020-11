Vodiča nákladiaka obvinili za smrť 12 ľudí spred roka

Článok z 13. – 14. 11. 2019 na pravda.sk: 12 obetí

VIDEO: Pozrite si, čo zostalo z autobusu. Autobus aj nákladiak pri Nitre v noci postavili a odtiahli.

Nešťastie sa stalo na ceste medzi Nitrou a Zlatými Moravcami neďaleko Malanty, čo je časť Nitrianskych Hrnčiaroviec, niekoľko kilometrov od krajského mesta Nitra.

Havarovaný autobus sa pomocou ťažkej vyslobodzovacej techniky podarilo okolo 18.00 hodiny dostať na kolesá, v najbližšej dobe by ho mali vytiahnuť na cestu, informujú o tom hasiči na sociálnej sieti. Počet obetí zostal nezmenený. Pri udalosti zasahovalo 63 príslušníkov HaZZ s 25 kusmi hasičskej techniky, uvádzajú hasiči. Taktiež poďakovali aj okoloidúcim vodičom, ktorí boli na mieste udalosti prví a s pomocou autolekárničiek asistovali pri množstve zranených až do príchodu ďalších záchranných zložiek.

VIDEO: Pozrite si zábery priamo z miesta tragickej nehody.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská o pol šiestej večer upresnila, že do nemocníc bolo prevezených 20 ľudí. „Najviac poranených (ôsmich, pozn. red.) prijala Fakultná nemocnica Nitra. Šesť prijali Nové Zámky, z toho jeden je zatiaľ stále v ťažkom stave. Nemocnica Levice prijala troch zranených pacientov, jeden je v ťažkom stave, dvaja v ľahšom stave. Jedného pacienta prijala Banská Bystrica, je mimo ohrozenia života. Dvoch pacientov prijala nemocnica Topoľčany, tiež by mali byť mimo ohrozenia života,“ priblížila Kalavská. V nitrianskej nemocnici skončil aj šesťročný chlapec, je mimo ohrozenia života.

Do Nových Zámkov previezol vrtuľník 15-ročného chlapca s vážnym úrazom hlavy a ťažkou poruchou vedomia. Bol v kritickom stave, záchranári ho napojili na umelú pľúcnu ventiláciu. Druhá letecká posádka previezla do nemocnice v Banskej Bystrici 61-ročného pacienta s podozrením na poranenie hlavy.

Ministerka zdravotníctva vyjadrila nad situáciou „nesmiernu ľútosť“.

VIDEO: Pozrite výpoveď chlapca, ktorý vedel o tom, kto sa v autobuse viezol.

Zranené osoby ošetrovali zdravotníci v spolupráci s hasičmi v evakuačnom autobuse HaZZ priamo na mieste. Na mieste príslušníci postavili nafukovací stan pre zasahujúce zložky a zranené osoby.

Príčiny nehody zatiaľ nie sú známe. Podľa neoficiálnych informácií nákladiak prešiel do protismeru. Hoci sa mu vodič autobusu snažil vyhnúť, zrážke nedokázal zabrániť. „Preťažený kamión schádzal dolu kopcom, rozkýval sa pod váhou a narazil do autobusu,“ povedala ministerka vnútra Denisa Saková. Nákladné auto narazilo do zadnej časti autobusu, ktorý odhodilo do priekopy. Nákladné auto bolo podľa polície naložené kamennou zmesou.

Podľa informácií denníka Pravda sa v autobuse viezlo asi 30 ľudí, pričom ani vodič si nepamätal, koľko lístkov presne predal.

Jediný cestujúci z autobusu bol podľa našich informácií schopný odísť „po vlastných“.

VIDEO: Ako konajú záchranné zložky po tragédii v Nitre

Pellegrini: Vláda mimoriadne zasadne, rozhodne o štátnom smútku

Členovia vlády sa zídu vo štvrtok doobeda na mimoriadnom rokovaní. Na programe bude návrh na vyhlásenie piatkového (15. 11.) štátneho smútku v súvislosti s nehodou autobusu s nákladným autom pri Nitre, pri ktorej zahynulo 12 osôb. Potvrdil to premiér Peter Pellegrini, ktorý v stredu večer navštívil osobne miesto nehody. Pre tragédiu predčasne ukončil návštevu Cypru.

VIDEO: Premiér Peter Pellegrini sa prihovoril priamo z miesta nehody prímestského autobusu a nákladného auta neďaleko Nitry.

„Zajtra pravdepodobne na 11. hodinu zvolám rokovanie vlády SR, aby sme prerokovali vyhlásenie štátneho smútku, pretože pri takýchto udalostiach sme tak vždy spravili. Táto dopravná nehoda patrí k najhorším v našej novodobej histórii, a preto si myslím, že vyhlásenie štátneho smútku na piatok, aby sme si takto uctili obete dopravnej nehody, je na mieste,“ povedal Pellegrini. Verí, že to nebude vyvolávať diskusie.

Premiér poďakoval všetkým záchranárom za profesionálny zásah. Verí, že sa počet obetí nebude zvyšovať, aj keď viacero ľudí je vo vážnom stave.

Štátny smútok v SR vyhlasuje v zmysle zákona o štátnych symboloch a ich používaní vláda, a to v prípade úmrtia prezidenta, predsedu Národnej rady SR a predsedu vlády. Kabinet tak však môže urobiť aj vtedy, ak ide o citový otras spoločnosti vyvolaný smrťou osoby s mimoriadnym vplyvom na verejný život alebo o vykonanie pietnej spomienky na tragicky zosnulé osoby na Slovensku, alebo mimo neho v prípade, že ich smrť otriasla celou spoločnosťou.

Na Slovensku bol doteraz vyhlásený štátny smútok deväťkrát. Naposledy to bolo v súvislosti s úmrtím prvého prezidenta SR Michala Kováča v roku 2016. Pri podobnom dopravnom nešťastí vyhlásila štátny smútok vláda naposledy v roku 2009, a to po tragickej havárii autobusu na železničnom priecestí pri Polomke v okrese Brezno. Pri zrážke autobusu s vlakom vtedy zahynulo 12 ľudí.

Arriva potvrdila, že šlo o spoj Nitra – Jelenec

Nákladné auto narazilo do prímestského autobusu na trase Nitra – Jelenec s časom odchodu autobusu z Nitry o 12:50 (linka 403431, spoj číslo 5).

„Rodinám pozostalých vyjadrujeme hlbokú sústrasť. Záchranným zložkám poskytuje naša spoločnosť maximálnu súčinnosť,“ uviedla spoločnosť Arriva na sociálnej sieti.

V kultúrnom dome v Jelenci vzniklo krízové centrum

V kultúrnom dome v Jelenci vzniklo improvizované krízové centrum, ktoré bude pomáhať zvládnuť situáciu po tragickej nehode. „Je to skutočne mimoriadna situácia. Zasahujú príslušníci polície záchranárskych zložiek i Slovenského Červeného kríža. Poskytli sme zberné autobusy i ďalšiu potrebnú techniku,“ uviedol prednosta Okresného úradu v Nitre Karol Borik. Na mieste sú už aj policajní psychológovia, ktorí komunikujú s rodinnými príslušníkmi zranených i s pozostalými obetí nehody.

VIDEO: Primátor mesta Nitra Marek Hattas sa vyjadruje k tragickej dopravnej nehode autobusu a kamióna.

{* sablona=„info­box_v_clanku“ | ikona="" | typ=„tvpravda-sablonaClanok“ *}

Viac videí a relácií si pozrite v TV Pravda.