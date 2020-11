Do škôl sa vrátia sociálne znevýhodnení žiaci

Vyplýva to z rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (SaS) zverejnenom na webe rezortu školstva.

Vyučovanie sa v malých skupinách môže realizovať, ak to umožňujú prevádzkové podmienky a ak tak rozhodne zriaďovateľ. „Malou skupinou sa rozumie skupina najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca,“ vyplýva z rozhodnutia ministra školstva. Dôvodom návratu týchto žiakov do škôl je, že často nemajú zabezpečené základné životné podmienky a nemajú k dispozícii ani počítač či tablet na vzdelávanie sa v dištančnej forme. Počas prvej vlny pandémie sa podľa premiéra Igora Matoviča (OĽANO) ukázalo, že 52.000 detí nemalo prístup k vzdelaniu. Dodal, že tieto deti sa musia čím skôr vtiahnuť do vzdelávacieho procesu.

Rovnako sa od pondelka obnovuje školské vyučovanie aj v stredných špeciálnych školách, odborných učilištiach a praktických školách. Obnovuje sa aj prevádzka školských internátov a zariadení školského stravovania pre žiakov stredných špeciálnych škôl, odborných učilíšť a praktických škôl.

Z rozhodnutia ministra školstva vyplýva, že ak to prevádzkové podmienky umožňujú a ak tak rozhodne zriaďovateľ, v prevádzke zariadení školského stravovania sa umožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov základných škôl a stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu.