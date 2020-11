Kollár vyhlási voľbu špeciálneho prokurátora až po zvolení generálneho

„Ďalšie návrhy na voľbu jedného kandidáta na špeciálneho prokurátora môžu NR SR podať podľa zákona aj poslanci NR SR, minister spravodlivosti SR, verejný ochranca práv, rada prokurátorov, profesijná organizácia právnikov a taktiež právnická fakulta vysokej školy so sídlom v SR a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied,” informoval tlačový odbor.

Tlačový odbor tiež pripomenul, že v aktuálnom prípade, kedy sa špeciálny prokurátor vzdal svojej funkcie písomným oznámením NR SR, výkon jeho funkcie zaniká podľa zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry až uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie špeciálneho prokurátora o jeho vzdaní sa funkcie doručené.

„O inom, skoršom dni zániku funkcie špeciálneho prokurátora by mohla rozhodnúť iba dohoda medzi NR SR a špeciálnym prokurátorom. Keďže Dušan K. zaslal NR SR svoje vzdanie sa funkcie špeciálneho prokurátora SR v priebehu novembra, výkon funkcie by mu zanikol až uplynutím januára 2021, ak by dohodou s NR SR nebol stanovený iný dátum zániku jeho funkcie,” dodal tlačový odbor parlamentu.

Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR vo štvrtok potvrdil, že v stredu bolo do podateľne doručené písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie Dušana Kováčika. Ten je pre obvinenia z viacerých trestných činov momentálne väzobne stíhaný. Podľa medializovaných informácií mal spolupracovať so zločineckou skupinou takáčovcov ako aj so skupinou okolo Norberta B. a obvinených policajných funkcionárov.

Krátko po zadržaní mu prvá námestníčka generálneho prokurátora pozastavila výkon funkcie. Úrad špeciálnej prokuratúry tak až do zvolenia nového špeciálneho prokurátora vedie zástupca špeciálneho prokurátora Alexander Bíro.