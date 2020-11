Premiér: Dám vám jemný nádych slobody. Školy nechal v Sulíkovej pasci

Zelenú od pondelka dostanú divadlá, kiná a kostoly. Fitnescentrá a plavárne budú fungovať len vo veľmi obmedzenom režime. Reštaurácie vôbec. To je výsledok piatkového rokovania Pandemickej komisie.

Tá schválila návrhy premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). Od pondelka tak budú otvorené divadlá, kiná a kostoly, naplnené však budú môcť byť maximálne na polovicu. Posilňovne a plavárne budú fungovať pre športové kluby, v interiéri bude môcť byť maximálne šesť ľudí. Pri fitnescentrách zároveň platí nutnosť 15 štvorcových metrov na osobu. Rovnako sa spustí Slovenská hokejová liga a 1. futbalová liga, zatiaľ však bez divákov.

„Je to len jemný nádych slobody, keby sa testovalo, ako sa plánovalo, mohli sme otvoriť školy aj reštaurácie, ale tie sa dostali do Sulíkovej pasce. Verím preto, že do nedele príde s riešením, ako znížiť počet nakazených,“ skonštatoval premiér.

K ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení môže prísť len za splnenia dvoch podmienok. Ak bude v nemocniciach v rámci celej krajiny obsadenosť lôžok s pacientmi nakazenými koronavírusom na úrovni 2 000 a ak priemerný počet nových prípadov za sedem dní bude 750 prípadov za deň. „Ide o zvýšený limit z 500 na 750, teda by sa mala ľahšie dosiahnuť hranicu na otváranie prevádzok,“ uviedol Matovič.

Čiastočné uvoľnenie opatrení umožnila krivka nárastu nových pozitívnych, ktorá sa zlomila následkom testovania a prijatých opatrení. „Po pretestovaní došlo k poklesu počtu infikovaných, zapchali sme diery v lode, vyliali vodu, potápajúca sa loď sa zdvihla a my sme získali čas,“ potvrdil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Reprodukčné číslo z 1,3 kleslo na 0,7 až 0,9. „Ak by sme sa udržali v tomto tempe testovania, postupne by sme vírus potlačili, ale to sa nepodarí, to by sme museli testovať celú krajinu každý týždeň,“ dodal Krajčí.

Najväčší medzitýždňový rast podielu nakazených majú v Detve, Banskej Štiavnici, Krupine a Skalici. Najlepšie je na tom okres Rožňava. Podľa ministra potrebuje krajina optimálnu testovaciu stratégiu. V domovoch sociálnych služieb a v nemocniciach sa pokračuje v pravidelnom testovaní, Krajčí odporučil testovanie červených okresov.

„Rovnako len mierne rastú počty nakazených pacientov v nemocniciach, už čoskoro očakávame pokles,“ uviedol minister. Obsadenosť lôžok pozitívnymi pacientmi je aktuálne stabilizovaná. Ak to situácia umožní, Krajčí chce opäť prejsť na semafor.

Pripomenul, že Slovensko je jediná krajina, kde počet nakazených klesá, ostatná Európa sa stáva červenou. „Preto sa všetci naši susedia stali rizikovými krajinami a pri návrate treba PCR test nie starší ako 72 hodín,“ spresnil Krajčí. Pendlerom stačí antigénový test nie starší ako dva týždne.

Počas najbližšieho víkendu by malo prejsť 500 miest a obcí ďalším kolom testovania. O ktoré pôjde, premiér zatiaľ nespresnil. „Po víkende bude známy zoznam,“ uistil Matovič.

Čiastočné uvoľnenie opatrení biskupi ocenili. ""V platnosti, samozrejme, naďalej zostane všeobecný dišpenz od povinnosti účasti na bohoslužbách, ako aj výzva pre seniorov, chronicky chorých a všetky rizikové skupiny, aby s návštevami bohoslužieb ešte počkali. Takisto bude vydané veľmi dôrazné upozornenie pre všetkých kňazov a veriacich, že stále platia prísne hygienické pravidlá, ktoré sa musia všade bezpodmienečne dodržiavať, aby sa situácia ďalej nezhoršovala," reagoval hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.