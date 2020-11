November je zatiaľ na mrazy skúpy

V nižších polohách sa v ostatných dňoch prejavili teplotné inverzie. Tie spôsobili, že v kotlinách či údoliach nesvietilo slnko – ortuť teplomera sa tam preto ani nemohla vyšplhať príliš vysoko. Nedostatok slnečného svitu dokonca u niektorých ľudí navodzoval pocit blížiaci sa k zimným náladám.

„Nad hladinou inverzie však svietilo slnko a na to, že sme už v druhej dekáde novembra, tam bolo aj dosť teplo. Všeobecne by teda aktuálne počasie mohlo byť označené za stabilnejšie ako to, ktoré sme tu mali niekoľko mesiacov predtým,“ hovorí klimatológ zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave Pavel Faško.

Video: Pozrite si predpoveď počasia s meteorológom Danielom Cibulom na víkend a prvé dni nového týždňa.

Klimatológ upozornil, že na Slovensku je momentálne veľmi málo snehu. Biela pokrývka sa nachádza iba v tých najvyšších horských polohách. V piatok ráno zaznamenali na Lomnickom štíte len symbolických 10 cm. Celkovo tam od začiatku septembra doteraz evidujú štyridsať dní so snehom.

Chopok ich mal zatiaľ dvanásť a najviac, 20 cm, bolo v polovici októbra. Skalnaté pleso malo osem dní so snehom, pričom najvyššia hodnota dosiahla 9 cm. Štrbské Pleso malo len dva zasnežené dni – 14. októbra tam nasypalo 1 a deň nato 7 cm. Telgárt nameral v rovnakom období 2 cm, odvtedy sa tam Perinbaba neukázala. Viac ako na dva či tri dni nepocukrovalo ani Oravskú Lesnú či Tatranskú Javorinu.

Cez víkend by na Slovensko mal prúdiť od juhozápadu teplejší vzduch, no stane sa tak najmä vo vyšších vrstvách atmosféry. „Nižšie polohy budú zahalené v hmle alebo v nízkej inverznej oblačnosti. Nebude tam môcť teda svietiť slnko. Počasie ale zostane primerané tomuto ročnému obdobiu. Vo vyšších nadmorských výškach však môže byť celkom príjemne teplo,“ vraví Faško.

Ideálne jesenné počasie si podľa neho ľudia užijú najmä v horských polohách. „Doteraz takých príležitostí nebolo veľa, objavili sa až v novembri,“ podotkol. Na miestach, kde sa ukáže slnko, sa teplota môže vyšplhať na 10 stupňov a viac. V lokalitách s hmlou čí nízkou inverznou oblačnosťou sa dostavia len jednociferné hodnoty.

Zmena by mala nastať začiatkom nasledujúceho týždňa. V pondelok má cez nás prechádzať od severozápadu studený front, ktorý by mal priniesť ochladenie. Niekde sa objavia zrážky, v horách nad tisíc metrov môžu byť snehové.

V ďalších dňoch príde ustálenie počasia. Utorok 17. novembra začne dážď ustupovať, niekde sa ukáže aj slnko. Teplota sa vyšplhá maximálne na 12 stupňov, no v porovnaní s rovnakým dňom v roku 1989 bude teplo. Pamätníci vedia, že vtedy poriadne mrzlo a v ďalších dňoch aj snežilo.

V druhej polovici týždňa by na Slovensko mali začať postupovať poveternostné fronty od západu. Opäť sa vyskytnú častejšie zrážky, v stredných horských polohách by mohol padať aj sneh. Mrazy zatiaľ v plnej sile neudreli, čo vidieť aj na stromoch, na ktorých je ešte stále dosť veľa listov. „V tomto období by to už tak vyzerať nemalo. Sú za tým chýbajúce mrazy, ktoré keď sa aj objavili, väčšinou boli prízemné,“ doplnil klimatológ s tým, že v najbližších dňoch nám výrazné mínusové hodnoty nehrozia.