ONLINE: Hackeri z Ruska a KĽDR podľa Microsoftu útočia na vývoj vakcíny

6:00 Microsoft uviedol, že ruská hackerská skupina známa ako Fancy Bear spolu so severokórejskými kolegami prezývanými Zinc a Cerium sa zapojili do nedávnych pokusov o preniknutie do sietí siedmich farmaceutických spoločností a vývojárov vakcín v Kanade, Francúzsku, Indii, Južnej Kórei a Spojených štátoch.

Softvérová spoločnosť ďalej uviedla, že väčšina cieľov boli organizácie, ktoré testujú koronavírusovä vakcínu. Väčšina týchto útokov sa skončila neúspechom, bližšie nespresnený počet ich však podľa Microsoftu uspel. Podrobnejšie informácie o cieľoch útokov, ich popis ani časové obdobie firma neoznámila.

Pobúrenie z kybernetickej špionáže prichádza v čase, svetové mocnosti skryto súperia v pretekoch o vakcínu proti koronavírusu, poznamenala agentúra. Podľa Reuters tiež dokladajú dlhodobú snahu Microsoftu o nastavenie celosvetových pravidiel, ktoré by zakázali hackerské útoky proti zdravotníckym zariadeniam.