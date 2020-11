Prieskum: Hlas by vyhral voľby, druhé skončilo Matovičovo OĽaNO

V parlamentných voľbách by zvíťazil Hlas s 20,3 percentami hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median pre RTVS, ktorý sa realizoval v termíne od 6. do 11. novembra na vzorke 1018 ľudí nad 18 rokov. Výsledky zverejnili v nedeľnej politickej diskusnej relácii O päť minút 12.

Druhé miesto by získalo OĽANO s 16,6 percentami. Nasledovala by SaS s 12,5 percentami hlasov, ďalej Progresívne Slovensko so 7,3 percentami hlasov. Pod hranicou siedmych percent by skončili ĽSNS (6,9 percenta opýtaných) a Smer (6,3 percenta opýtaných). Koaličná strana Sme rodina by získala 5,8 percenta hlasov.

Pod hranicou piatich percent by skončilo KDH (4,4 percenta) a Za ľudí (4,1 percenta). SMK-MPK by mala 3,2 percenta. SNS 2,4 percenta, Dobrá voľba 2,3 percenta, Most-Híd 1,6 percenta hlasov a strana Vlasť 1,5 percenta hlasov.

Najdôveryhodnejšou je podľa opýtaných hlava štátu. Po nej nasleduje líder strany Hlas a poslanec NR SR Peter Pellegrini (nezaradený). Tretiu priečku získal šéf koaličnej SaS Richard Sulík.

Po ňom nasleduje premiér Igor Matovič (OĽANO), líderka koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová, šéf koaličnej strany Sme rodina Boris Kollár, šéf opozičného Smeru Robert Fico a napokon Marian Kotleba, ktorému dôveruje najmenej ľudí z opýtaných.

Hlasovať by v hypotetických voľbách prišlo dokopy 73 percent opýtaných, 55 percent ľudí by určite išlo voliť, 18 percent opýtaných odpovedalo, že by „skôr prišli“. Odpoveď „skôr nie“ si zvolilo šesť percent opýtaných. Určite by neprišlo voliť 21 percent opýtaných.