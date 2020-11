Psychológ: Nepokoje v povahe nemáme

Po druhom kole plošného testovania na koronavírus sú mnohí unavení. Oravci majú za sebou už tretiu „dobrovoľnú“ účasť. Zdá sa, že to stále nie je koniec. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) už hovorí o pravidelnosti tohto konania. O tom, dokedy sú ľudia schopní vydržať to, sme sa porozprávali s klinickým psychológom Jindřichom Cupákom.

Ako vnímate slová, že testovanie je dobrovoľné?

Keďže je to podmienené určitými normami, nejde o skutočnú dobrovoľnosť.

Je v poriadku, že vláda to podmienila zákazom vychádzania?

Ide o značný tlak na ľudí. Veď stačí, že sa nám vyhrážajú stratou zdravia. Keď sa k tomu pridá aj strata zamestnania, je to nepríjemné. Existenčné otázky, okrem života a smrti, v súvislosti s obživou sú vážna vec.

Niektorí chceli vedieť, ako na tom sú, iní sa netajili, že test podstupujú len kvôli práci a slobode pohybu. Dokonca hovorili o pocite poníženia.

Niekto to berie ako narušenie intimity, je to prekročenie osobného dištancu. Naše súkromie vnímame na vzdialenosť natiahnutej ruky. V tomto prípade nielenže sa k nám niekto priblíži, no ešte aj manipuluje s naším telom. Nie každý to znáša dobre.

Môže to „zamávať“ so psychikou?

Je to len pocit, že človek nie je ochotný podstúpiť odber a testovanie. Skrátka to nepovažuje za bežné. Tiež to vyvoláva nevôľu a odpor k ľuďom, ktorí o týchto aktivitách rozhodli.

Na Orave sa testovalo tri víkendy po sebe. Máme informácie, že mnohí sú tam už znechutení. Čo to s nimi môže urobiť?

Ich postoj je pochopiteľný. Ak je niekto opakovane nútený robiť niečo, čo nie je v súlade s jeho slobodným rozhodnutím, vyvoláva to silnú averziu.

Napriek tomu premiér už pomýšľa na ďalšie plošné testovanie, dokonca spomenul jeho pravidelnosť. Dokedy budú ľudia ochotní tolerovať mu to?

Myslím si, že dlho, lebo nemajú inú možnosť, ako si zaistiť obživu. Takže ako ovce pôjdeme ďalej. Rozhodovať o tom by však mali odborníci, nie politici.

Všetko však má svoje hranice. Nevyvolá to nepokoje?

To nemáme v povahe, u nás to neprichádza do úvahy. Ak, tak pôjde o ojedinelé výčiny spojené s futbalovými chuligánmi.

Hovorí sa, že zvyk je železná košeľa. Môže sa stať z testovania na Slovensku samozrejmosť?

V prípade spoľahlivého testovania by takéto opakovanie bolo namieste. Odborníci hovoria, že s vírusom sa musíme naučiť žiť a pravdepodobne by k tomu mohlo patriť tiež nejaké testovanie. Ním by sme si overovali, ako na tom sme. Dôležitá je však kvalita tejto metódy.

Celkovo je nálada v spoločnosti dosť vyhrotená. Ako sa to dá zlepšiť?

Jednoduchý recept na upokojenie situácie neexistuje. Vidíme, že aj v koalícii sú rozdielne názory. Samozrejme, opozícia bude to napätie gradovať. Môžeme však veriť, že to nezmyselné obmedzovanie nebude trvať donekonečna. Ak nám niekto ukáže, že podniknuté kroky majú zmysel, máme nádej na vznik vzájomného porozumenia.