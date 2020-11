Visolajský žiada urgentne riešiť nemocnice, Mikas školy neotvorí

„Čím dlhšie táto situácia trvá, tým viac majú iní pacienti problémy,“ skonštatoval. Mnohým podľa neho odkladajú operácie, pre pandémiu sa tiež ľudia boja chodiť k lekárom. Uviedol to pred pondelkovým zasadnutím ústredného krízového štábu.

„Musíme spraviť nemocnice bezpečnejšími,“ vyhlásil Visolajský. Zamerať sa podľa neho treba na to, aby pacienti nemocníc prichádzali otestovaní a zabezpečiť aj ich pravidelné pretestovanie. Už pri prvej vlne podľa neho zaznamenali, že sa pacienti báli chodiť do nemocníc a neskôr prišli v horšom stave.

Plošné otváranie škôl mu nepríde ako dobrý nápad. „Sám som za to, že ak niečo uvoľňovať, tak v prvom rade školy, prvý stupeň, druhý stupeň, možno stredné školy bez internátov, ale to si nie všetky okresy môžu v súčasnosti dovoliť,“ podotkol. Začať uvoľňovať možno podľa neho v bezpečnejších okresoch.

Visolajský zdôraznil tiež potrebu poznať reálnu pandemickú situáciu. „Antigénovým testovaním sme sa v dátach dosť rozkývali,“ uviedol. Údaje sú podľa neho neprehľadné. Poukázal na pokles testovaných PCR testami či nedohľadávanie kontaktov ľudí s pozitívnym výsledkom antigénového testu.

Plošnému testovaniu celého štátu naraz antigénovými testami by sa vyvaroval. Dobré by bolo podľa neho zaviesť antigénové testovanie v istých regiónoch. Hovorí však, že je dôležité, aby to bolo niekoľkokrát, aspoň dvakrát do týždňa.

Mikas: Školy neotvoríme

Úplné otváranie škôl, čo sa týka druhého stupňa základných škôl a stredných škôl, zatiaľ neprichádza do úvahy. Myslí si to hlavný hygienik SR Ján Mikas, uviedol to v pondelok pred rokovaním ústredného krízového štábu.

„Ak by sa situácia výrazne zlepšovala, potom je na diskusiu na ústrednom krízovom štábe, či uvoľníme nejakú časť alebo nie,“ povedal Mikas. Zatiaľ podľa neho platia výnimky, ktoré boli avizované ministrom školstva.

Od pondelka sa môžu žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia vzdelávať v malých skupinách na základných a stredných školách, ak im podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Rovnako sa od pondelka obnovuje školské vyučovanie aj v stredných špeciálnych školách, odborných učilištiach a praktických školách.

Žiaci druhého stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra, zatiaľ do 27. novembra. Rovnako sa z domu vzdelávajú aj žiaci stredných škôl. Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra. Výnimku majú len žiaci materských škôl a prvého stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne.