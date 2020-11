Sulík dostal od Matoviča domácu úlohu. Nesplnil ju

V nedeľu si mal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) splniť domácu úlohu. Teda predstúpiť s plánom, ako dostať do konca mesiaca sedemdňový kĺzavý medián pod hranicu 750, nepoužiť pritom plošné testovanie, a tak otvoriť školy a reštaurácie. Úlohu nesplnil a premiérovi odkázal, že nemení nič na svojich slovách z piatka. Zároveň hovorkyňa ministerstva hospodárstva uviedla, že Sulík plán pripraví počas týždňa, ale najskôr ho chce predstaviť premiérovi.

Ten ale nebude už na nič čakať. Sulíkovu úlohu v pondelok označil na sociálnej sieti za nesplnenú. Okrem iného uviedol.

„Takže, KONEČNÁ. Keďže pán minister úplne odignoroval legitímne danú úlohu, nemôžu ľudia viac na jeho nekonanie doplácať. Odteraz až do momentu, kým neklesne počet pozitívnych na zanedbateľné minimum, sa už nenechám vyrušovať žiadnym podrazom zo strany SaS. Nebudem sa ním zaoberať, nebudem na neho reagovať. PREČO? Lebo ide naozaj o životy a nemá zmysel sa zapodievať ľuďmi, ktorí si to ani len nevedia uvedomiť. Keďže 52-ročný Sulík domácu úlohu nebol schopný zvládnuť, dal som teda tú istú úlohu mojej 11-ročnej Klárke, ktorá prišla za mňou s otázkou, kedy bude môcť konečne ísť do školy. Vyhrá Klárka tento súboj ideí? Neviem. Ale všetci vieme, kto ho už prehral,“ napísal premiér.

Sedemdňový kĺzavý medián je v súčasnosti podľa oficiálnej stránky korona.gov.sk 1 771. Kĺzavý medián hovorí o počte nakazených za posledných sedem dní, pričom sa ráta z denného počtu nových infikovaných za uplynulý týždeň. Denné čísla sa usporiadajú vzostupne, a to stredné je kĺzavý medián.

Osobná nenávisť?

Katarína Svrčeková, hovorkyňa šéfa SaS, pre Pravdu povedala, že platí stanovisko z piatka. „S ľútosťou sa pozeráme na konanie predsedu vlády, ktorý svoju osobnú zášť povýšil nad zdravý rozum,“ povedal Sulík. Podľa stanoviska jeho strany ľudí nezaujímajú osobné útoky premiéra na členov jeho vlády, ale "chcú sa spoľahnúť, že ich vláda podrží, keď je najhoršie. Aj preto zostávame pevnou súčasťou koalície a spoľahlivým partnerom premiéra pri napĺňaní programového vyhlásenia vlády“.

Matovič aj v pondelkovom statuse osobný bol: „ps. Rišo, teraz budem osobný. Celý čas v politike som Ťa mal vlastne rád. Vždy. Aj keď si si zo mňa robil posmešky, aj keď si huckal svojich ľudí proti nášmu hnutiu. Ja som to nerobil, nikdy. Nikdy sme neurobili nič také, že by sme médiám posunuli informáciu o SaS, ktorá by vám mohla ublížiť. Vy ste to urobili opakovane. Nevadí, čo bolo bolo. Skús, prosím Ťa, odteraz už podrazy voči koaličným partnerom nerobiť. Ničomu to nepomáha, možno vašim percentám, ale verejnému záujmu určite nie. My, tri strany, stojíme v ťažkej chvíli pevne pri sebe, pridajte sa, prosím. Ide o zdravie a životy, skús odteraz pomáhať a neubližuj. Dík,“ odkázal Sulíkovi.

SaS pripomína, že ňou nominovaný minister školstva Branislav Gröhling predložil návrh, ako by sa deti mohli vrátiť do škôl, a navrhol opäť zaviesť semafory, podľa ktorých by sa zatvárali len triedy alebo školy, kde sa objavila infekcia. „Tento scenár mohol fungovať pred pár týždňami, teraz už nie, lebo Igor Matovič všetko podmieňuje politickou lojalitou a nič iné ako súhlas neprijíma,“ konštatuje SaS.

Testovanie alebo…

V nedeľu sa premiér prihovoril verejnosti na sociálnej sieti viackrát. Okrem toho uviedol, že 7-dňový kĺzavý medián je 1 610, ale nevedno, z akého zdroja čerpal. Oznámil, že plošné testovanie síce dramaticky zmenilo krivku, ale jeho efekt sa čoskoro vypne. „Krivka bez našej ďalšej intervencie a snahy prestane klesať… To znamená, musíme ešte niečo silné spoločne spraviť. Rakúšania sa rozhodli pre silný lockdown. To je jedna možnosť,“ tvrdí Matovič. Rakúšania od utorka zavádzajú prísne uzavretie krajiny, na konci ktorého by chceli spustiť plošné testovanie, no zatiaľ iným spôsobom ako na Slovensku.

Premiér stále tvrdí, že komunitné testovanie bola alternatívna idea, „ktorou sme mohli školy a reštaurácie otvoriť k 30. novembru“. Iným slovami: chcel časť zodpovednosti za celoplošné testovanie preložiť na plecia podnikateľov, prevádzkovateľov hotelov, reštaurácií, divadiel, kín… Nakoniec oddnes sa otvárajú s obmedzeniami kostoly, niektoré športoviská, divadlá či kiná. No nie reštaurácie či školy.

„Deti potrebujeme nevyhnutne dostať do škôl. Avšak vykrikovať do médií, ako im chceme pomôcť, a neurobiť pre splnenie podmienok konzília odborníkov zhola nič, hoci môžem, je to isté, ako vykrikovať nad topiacim sa v močiari, ako mu chcem strašne pomôcť, ale ruku mu nepodám ani za ten svet,“ napísal srdcervúco Matovič v statuse.

Gröhling ako minister školstva však okrem zavedenia semaforu pre školy navrhoval aj model mobilného testovania. „V prípade potreby by tak vedeli prísť na školu individuálne testovacie tímy. Tento projekt bol preddohodnutý so samosprávami. Zabezpečovanie a distribúcia testov a ochranných pomôcok by išla od ministerstva školstva,“ podotkol Gröhling.

Kým pri kostoloch, divadlách a kinách neplatí podmienka účasti na komunitnom testovaní, pri školách a reštauráciách áno. „Tisícky reštaurácií budú zívať prázdnotou mesiace, ak sa obdobne ako pri školách budeme správať prospechársky, a nie zodpovedne. Neskrývajme sa za tisícky majiteľov reštaurácií, ale naberme odvahu pomenovať pravdu, že neexistuje žiadna finta či skratka, ako obísť epidemiologické podmienky konzília,“ tvrdí Matovič.

Nie semaforom

Odmieta aj semafory pre jednotlivé okresy, lebo „sme štát, a nie spoločenstvo nezávislých okresov“. Akoby doteraz nebolo potrebné pri návšteve tzv. červeného okresu mať čerstvý výsledok antigénneho testovania.

„Ak sme celoštátne na hranici kapacít nemocníc, nemôžeme si dovoliť svietiť nazeleno v akokoľvek zelených okresoch – lebo aj v nich by pribúdali stovky nových pacientov a zlyhal by nám spoločný systém záchrany zdravia a životov,“ pokračuje Matovič. „A práve preto máme dve základné podmienky určené konzíliom slovenskej vedeckej špičky – zjednodušene – 750 denný počet pozitívnych a 2 000 maximum covid pacientov v nemocniciach … lebo, ak sa chceme správať ako ľudia, musí nám záležať na tom, či svojím užívaním si vlastnej slobody v zelenom okrese nepripravíme niekoho iného v červenom okrese o možnosť zachrániť jeho život,“ dodal.

Keď sa Pravda pýtala premiéra aj ministra zdravotníctva Marka Krajčího (OĽaNO) v závere prvého kola celoslovenského testovania, ako mienia v nemocniciach využiť čas, kým opäť krivka pozitívnych pacientov pôjde hore, obaja tvrdili, že nemocnice sú v poriadku a bezprostredne nehrozí ich kolaps.