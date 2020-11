Mikulec: Utorkové protesty nemali nič spoločné s pokojným prejavom

„Boli tam ľudia, ktorí naozaj chceli vyprovokovať násilie a bitky, používali rôznu pyrotechniku, výbušniny a aj z tejto pyrotechniky boli zranení niektorí policajti,“ uviedol minister.

Páchateľov podľa Mikulca identifikovali. Niektorí boli zadržaní, ostatných majú riešiť v ďalších konaniach. Hrozí im aj trestné stíhanie za útok na verejného činiteľa. Ako pripomenul, trestná sadzba je v tomto prípade do 24 rokov. „My budeme v tomto veľmi dôkladní a prísni,“ dodal.

Vulgárne slová patrili mne, ospravedlnil sa Matovič polícii

Príslušníci Policajného zboru SR zvládli utorkové neohlásené zhromaždenia profesionálne a s rozvahou, za čo im patrí verejná úcta a vďaka. Na sociálne sieti to napísal predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO). Policajti si podľa premiéra vypočuli tisíce oplzlých slov len preto, lebo hájili verejný poriadok.

„Vulgárne slová, provokácie a posmešky od ‚slušných ľudí', ktoré v skutočnosti patrili mne, ale keď ma nemali poruke, na Vás si svoju slušnosť vyvŕšili,” vyhlásil.

Matovič sa policajtom zároveň ospravedlnil s nádejou, že zhromaždení si nabudúce uvedomia, že policajti nie sú ich nepriatelia len preto, že si robia svoju prácu.

Ako na sociálnej sieti informuje bratislavská polícia, zhromaždenia sa uskutočnili na Námestí SNP, Hodžovom námestí, Predstaničnom námestí, Námestí slobody a aj pred budovou Národnej rady SR. „Na zhromaždeniach sa zúčastnili aj prívrženci krajnej pravice ako aj rizikoví športoví fanúšikovia z Ultras skupín. Verejný poriadok bol narušený na Námestí slobody a na Hodžovom námestí, preto bola polícia nútená použiť donucovacie prostriedky,” uviedla polícia.

Polícia ďalej uvádza, že sa sa v súvislosti so zhromaždeniami zaoberá dokumentovaním prípadov podozrenia z útokov na verejného činiteľa. „Počas konania zhromaždení hádzali niektoré zúčastnené osoby po policajtoch rôzne predmety okrem iného aj nôž. Polícia sa taktiež zaoberá priestupkami, ktoré budú predmetom dokazovania,” konštatujú policajti. Zároveň bolo na policajné oddelenia v súvislosti s udalosťami predvedených viacero osôb.„Tie boli po vykonaní potrebných úkonov prepustené na slobodu. Naďalej sú však zadržané dve osoby, ktoré sú podozrivé zo spáchania trestných činov. Vyšetrovanie prebieha,” dodala polícia.

VIDEO: Protest pred prezidentským palácom v Bratislave večer 17. 11. 2020.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) v tejto súvislosti napísal, že strávil niekoľko hodín na operačnom centre Krajského riaditeľstva Policajného zboru Bratislava. „Videl som profesionalitu, zodpovednosť a chladné hlavy. Priamo tam a samozrejme, v teréne,” zdôraznil s tým, že policajti pri zvládaní situácie ukázali, že si zaslúžia nielen vďaku, ale aj uznanie a obdiv. „Ďakujem Vám, že ste sa nenechali vyprovokovať osobami, ktoré chceli dnešný sviatok zneužiť na vyvolanie konfliktov. Ktoré mali potrebu do mikrofónov nadávať, burcovať, spochybňovať, obviňovať, konšpirovať, no zabudli na jedno. Ponúknuť riešenie,” skonštatoval.

Podľa ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) zneužívanie hodnôt slobody a demokracie na šírenie extrémizmu, na ohrozovanie majetku či dokonca zdravia občanov, alebo na násilnú snahu o zmenu režimu nie je demokracia a sloboda. „To je porušovanie ústavy a zákonov. Špeciálne v období, keď je nielen Slovenská republika, ale v podstate takmer celý svet zasiahnutý pandémiou, ktorá zabíja milióny ľudí a vyžaduje si zásadné opatrenia,” napísal. Zároveň pripustil, že opatrenia, obyvateľstvo obmedzujú. Situácia však ich zrušenie ešte neumožňuje.

Na verejných zhromaždeniach sa nezúčastňujú policajní provokatéri

Na verejných zhromaždeniach sa nikdy nezúčastňujú žiadni policajní provokatéri. Polícia tak reagovala na komentáre na sociálnych sieťach, podľa ktorých sa na utorkovom proteste mali zúčastniť „tajní policajní provokatéri“. Ich úlohou malo byť vyprovokovani­e davu.

„Policajný zbor na verejných zhromaždeniach vykonáva dohľad nad ich priebehom a zasahuje len v nevyhnutných prípadoch – reaguje na vzniknutú situáciu, nikdy neprovokuje,“ priblížila polícia.

Na utorňajšom proteste boli prítomní príslušníci antikonfliktného tímu – policajti v civile s reflexnými vestami, na ktorých bol uvedený názov tímu. „Zmyslom ich práce je komunikovať s účastníkmi zhromaždení, krotiť vášne a predchádzať konfliktom,“ podotkli policajti.

Teória o policajných provokatéroch nemá podľa polície logiku. „Polícia by v takom prípade nenasadzovala svojich príslušníkov do prvej línie ako členov antikonfliktného tímu a tiež by nevystavovala riziku uniformovaných policajtov,“ uviedla.

Tisícky ľudí vyšli v utorok do ulíc protestovať proti vláde Igora Matoviča a opatreniam prijatým pre pandémiu koronavírusu, a to napriek platnému núdzovému stavu a zákazu zhromažďovania sa.