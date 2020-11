Na podporu udržania zamestnanosti v ZUŠ vyčlenila vláda 20 miliónov eur

Príspevok bude refundovať 80 percent hrubej mesačnej mzdy pedagogického i nepedagogického zamestnanca, najviac vo výške 1100 eur. Refundácia sa vzťahuje na obdobie marec – jún 2020, teda obdobie mimoriadnej situácie a núdzového stavu, počas ktorého boli okrem iných prevádzok zatvorené aj zariadenia pre deti a mládež.

Z návrhu vyplýva, že na uvedené obdobie bude potrebné vyčleniť 20 miliónov eur, pričom sa to týka zhruba 6192 zamestnancov a 716 ZUŠ vrátane elokovaných pracovísk. Rezort školstva uvádza, že na financovanie budú použité zdroje Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje na roky 2014 – 2020.

O príspevok na zamestnanca môže požiadať základná umelecká škola, prípadne jej zriaďovateľ, podmienkou je, aby škola bola zaradená do siete škôl a školských zariadení a nebola financovaná prevažne zo súkromných zdrojov.

„Považujem za dôležité okrem klasického vzdelávania podporiť aj rozvoj záujmov, nadania a talentu mladých ľudí. Na to by sme nemali zabúdať ani v tomto období. Nechceme, aby koronakríza a s ňou spojený pokles podielových daní (a teda aj pokles financií idúcich do ZUŠ) ohrozili rozvoj talentu mladých ľudí,“ uviedol na sociálnej sieti šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS). Ako dodal, ide o podobný model ako prvá pomoc pre materské školy, ktorej cieľom bolo udržať miesta v materských školách. „Tam už bolo podporené udržanie pracovných miest na 2507 materských školách s počtom 22.189 zamestnan­cov. Celková vyplatená suma je zatiaľ 54 miliónov eur,“ dodal minister školstva.

Ako dodal počas rokovania vlády minister školstva, ZUŠ počas prvej vlny pandémie koronavírusu nemohli fungovať, pretože boli úplne zatvorené. Podobne je tomu podľa neho aj počas druhej vlny, keď umelecké školy nemôžu fungovať plnohodnotne. „Pôjde o podporu verejných, súkromných aj cirkevných ZUŠ,“ dodal šéf rezortu školstva.