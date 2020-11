Sériový vrah obete porcioval a pálil

VIDEO: Obvinený z troch vrážd pred súdom.

V prípravnom konaní vypovedal, že v ohni zlikvidoval aj pozostatky ročného dievčatka. Na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa v stredu začalo hlavné pojednávanie, na ktorom však údajný vrah vinu poprel.

Miroslava L. priviezli na banskobystrický súd z väzenia v Dubnici nad Váhom, kde si už odpykáva päťročný trest za týranie blízkej a zverenej osoby. Tou bol jeho dnes už 11-ročný syn Mirko. Práve za mrežami sa mužovi rozviazal jazyk a spomenul ohavné vraždy, ktoré mal vykonať. Aktuálne už čelí obžalobe, ktorú podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, za ďalšie dva trestné činy. „Konkrétne vo vzťahu k Sandre N. za obzvlášť závažný zločin vraždy spáchaný na blízkej osobe a vo vzťahu k Romanovi P. a Monike B. za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy,“ vysvetlil prokurátor. V prípade uznania viny v plnom rozsahu hrozí obžalovanému 25 rokov až doživotie.

Miroslav L. však s kamennou tvárou pred sudcom vyhlásil, že je nevinný a využil svoje právo nevypovedať. Prokurátor preto navrhol čítať zo zápisnice o výsluchu obvineného v prípravnom konaní. Počas neho, ešte v roku 2017, podrobne opísal, ako sa so svojimi obeťami zoznámil a neskôr ich zavraždil. Prvú, Sandru N., spoznal v Českej republike, kde pracoval ako zvárač. Žila vraj s bezdomovcami, potom sa presťahovala k nemu do ubytovne. Odtiaľ sa po niekoľkých mesiacoch presídlili na Slovensko a narodil sa im syn Mirko. V Novej Dubnici, kde bývali, sa stále hádali – Sandra svojmu druhovi vyčítala opakujúce sa nevery. Vo februári 2010 mu oznámila, že sa chce odsťahovať späť do Česka. „Snažil som sa ju presvedčiť, aby neodišla. Pri súloži som ju začal škrtiť. Ona sa bránila, niečo v jej krku prasklo a keď som si uvedomil, že je mŕtva, bolo už neskoro,“ uviedol vo svojej výpovedi. Mŕtve telo napchal do 100-litrovej tašky, ukryl v pivnici a potom premiestnil na asi tristo metrov vzdialenú záhradu, kde choval niekoľko psov. Nehybnú ženu tam hodil na kopu dreva a starého nábytku, ktoré vzápätí podpálil. Sandra podľa neho zhorela za päť hodín. O mesiac nato nahlásil jej nezvestnosť.

Netrvalo dlho a zoznámil sa s Luciou, no prekážal mu jej partner Roman. „Napriek tomu sme sa dali dokopy. Vravela, že druh ju bije a týra. Dohodli sme sa, že mu dá do kávy tabletky na spanie. Keď to spraví zavolá mi, ja prídem k nim a dám mu príučku,“ hovoril o spoločnom pláne s Luciou. Keď v lete 2011 od nej dostal avízo, že Roman už spí, napadol ho ležiaceho na gauči. Nič netušiaceho muža schmatol pod krkom a začal škrtiť. Vtom sa prebral, ale Miroslav dokonal svoj brutálny čin šnúrou od teplákov. Na druhý deň naložil mŕtve telo do kufra, no aby sa tam zmestilo, predtým ho polámal a kuchynským nožom rozporcioval vo vani. „Z kufra ešte trčala hlava, tak som ju odrezal. Zostala visieť len na koži a potom som to už zavrel,“ podotkol Miroslav vo svojej výpovedi. Vaňu s kachličkami následne vyumýval a dezinfikoval. Kufor s obeťou odtiahol na záhradu, kde ho zakopal do asi polmetrovej hĺbky. V zimných mesiacoch sa tam vrátil, telo vykopal a spálil.

S Luciou, ktorá videla vraždu svojho druha na vlastné oči, chvíľu Miroslav vychovával vtedy trojročného syna Mirka. Do cesty mu však prišla ďalšia žena. Monika pochádzala z Handlovej a mala ročnú dcérku Ninku. Išli spolu bývať do podnájmu v obci Zliechov. Tiež sa však permanentne hádali. Raz večer vraj počul z izby, v ktorej spal jeho syn a malá Ninka, krik. Keď utíchol, išiel sa tam pozrieť, no dievčatko už bolo mŕtve. Miroslav tvrdil, že na tele malo podliatiny, ktoré mu spôsobila Monika. „Pýtal som sa jej, čo to porobila, ale nepovedala to. Zrazu vravela, že má chuť na sex, tak som súhlasil a pri súloži ju zaškrtil,“ uviedol s tým, že obidve telá potom, po častiach, spálil v kozube.

S odstupom času však Miroslav tvrdil, že výsluch, počas ktorého všetko detailne opísal, bol vykonštruovaný. „Sčasti tam je pravda, sčasti nie,“ podotkol. Vraj to celé hovoril preto, aby mal výhody. Vinu poprel napriek tomu, že predtým policajtom ukázal aj miesta činu, kde sa našli kosti.