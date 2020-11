Naďove "opice". Politici sú na sociálnych sieťach agresívni

Na účasť na protestoch vyzývali extrémisti, futbaloví chuligáni či predstavitelia Komunistickej strany Slovenska. Protestujúci sa napokon zišli pred Prezidentským palácom, kde ich bolo podľa odhadov 10– až 15-tisíc. Naď v reakcii napísal na sociálnej sieti, že nevidel protestovať normálnych ľudí, iba „opice, bitkárov a extrémistov“. Reagoval tak na otázku komentujúceho, prečo nešiel priamo na protesty upokojiť situáciu. Jeho vyjadrenie vyvolalo veľký rozruch, preto ho musel neskôr korigovať. „Je veľmi jednoduché vystrihnúť takto z vlákna jednu odpoveď. Hovoril som o tých jedincoch, ktorí sa vešali na Úrade vlády na plot. Ak to niekto šíri spôsobom, že som nazval ľudí opicami, tak klame,“ vyjadril sa Naď v stredu.

VIDEO: Protest pred prezidentským palácom v Bratislave 17. 11. 2020.

Podobne reagoval na sociálnej sieti aj Igor Matovič (OĽaNO). „Po dnešku bude bromhexin a vodka vypredaná,“ napísal, čím odkazoval na šéfa extrémistov Mariana Kotlebu, ktorý kvapky proti kašľu a alkohol odporúčal ako liečbu ochorenia COVID-19.

O čosi miernejšie sa vyjadril minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). „Na protestoch boli určite aj ľudia, ktorí sa nestotožňujú s tým, čo všetko sa tam udialo. Mali sme však informácie, že tam bude dochádzať k násilnostiam, preto sme v niektorých prípadoch využili prostriedky, aby sme nebezpečenstvo eliminovali,“ povedal Mikulec s tým, že zákaz zhromažďovania má stále zmysel.

Český politológ Jiří Pehe si myslí, že Naď nekomunikuje správne. „Každé generalizujúce a zjednodušujúce vyjadrenie je nežiaduce, najmä od vysokopostaveného politika. Tak ako v Česku, aj na Slovensku protestovali skupiny ľudí, pričom každá mala inú agendu. Nie všetci protestovali napríklad proti hygienickým nariadeniam. Často išlo o vyjadrenie názorov na podporu demokracie a slobody,“ myslí si Pehe. Aj v Českej republike sa počas 17. novembra konalo viacero spomienkových či protestných akcií.

Pehe zdôrazňuje, že na sociálnych sieťach sa komunikácia politikov zagresívňuje. „Politici by si mali dávať oveľa väčší pozor na to, čo uverejnia na sociálnej sieti. Pokušenie vyjadrovať sa štýlom, ktorý používajú aj bežní občania, je príliš veľké. Politici by mali mať okolo seba tím, ktorí im ich príspevky bude kontrolovať. V posledných rokoch si mnoho politikov nielen u nás v Česku a na Slovensku, ale aj v celom svete uškodilo tým, že používali na internete príliš agresívny jazyk,“ tvrdí Pehe. Dodáva, že v Českej republike podobné prípady odsudzovania protestujúcich nevidel. „Politici udržali pomerne slušnú formu vyjadrovania,“ skonštatoval Pehe. „Išlo o pripomienku pozitívnej udalosti, výročie udalosti, ktorá priniesla ľuďom slobodu, násilie zo strany štátu by bolo v tomto prípade kontraproduktív­ne,“ dodal.

VIDEO: Protest 17. 11. 2020 v Košiciach.