Naď vyzval, aby sa na pretestovaní zúčastnili len ľudia, ktorí v obciach žijú

„Nechceme nikomu zakázať dať sa pretestovať, ale zo štatistických dôvodov by sme radi mali prehľad o tom, ktoré obce majú akú mieru zamorenia vírusom,“ vysvetlil Naď. Poukázal na to, že v niektorých obciach, ktoré majú len niekoľko sto obyvateľov, sa prišlo otestovať aj okolo 1600 ľudí.

Šéf rezortu obrany potvrdil, že nebudú vydávané certifikáty, ktoré by v ďalšom období zvýhodňovali ľudí, ktorí sa zúčastnili na testovaní. „Keď sa prídu ľudia pretestovať, je to ich slobodná vôľa. Zároveň ich prosíme, aby tak urobili,“ uviedol Naď s tým, že ide o to, aby sa znížila miera zamorenia koronavírusom v obciach, v ktorých sa nachádzalo veľké množstvo pozitívnych ľudí.

Naď potvrdil, že niektoré obce dostali politický príkaz od opozičných politických strán, aby „neprichádzali pozitívne k tejto téme“. Ide podľa neho o málo obcí a riešia to s nimi. Zároveň verí, že odberné miesta sa otvoria všade tam, kde majú byť.

Na ďalšie kolo testovania antigénovými testami bude možné vyčleniť do 8000 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. Na svojom štvrtkovom rokovaní to odsúhlasila vláda. Armáda pomáhala aj pri predchádzajúcich kolách testovania, jej ďalšie využitie musel opätovne schváliť vládny kabinet.

Situácia na Slovensku podľa Krajčího stále nie je dobrá

Situácia na Slovensku momentálne podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího stále nie je dobrá, hoci sa pomaly stabilizuje. „My nemáme zelené regióny, niektoré sa blížia k svetločerveným alebo oranžovým, ale tie čísla nikde nemáme veľmi dobré,“ povedal po štvrtkovom rokovaní vlády.

Za pozitívum však považuje to, že už niekoľko dní nestúpa počet hospitalizovaných a fakt, že nie je nutné reprofilizovať ďalšie lôžka v nemocnica. Či a kedy by mohlo byť ďalšie kolo plošného testovania a akú bude mať podobu, nepovedal, pripomenul však, že každé takéto testovanie zráža reprodukčné číslo.

Krajčí taktiež potvrdil, že otvorenie všetkých škôl by prinieslo obrovskú socializáciu a podľa všetkého aj zrýchlenie šírenia vírusu. Zopakoval, že v tejto situácii nie je možné pozerať sa rovnako napríklad na čiastočné otvorenie kostolov. „Epidemiologicky sú to neporovnateľné veci,“ skonštatoval.

V piatok by mali byť k dispozícii prvé údaje o počte testovaných PCR testami a antigénovými testami, uviedol ďalej minister Krajčí. Zároveň potvrdil, že štát neplánuje posielať ľudí pozitívne testovaných antigénovými testami na následné PCR pretestovanie. „Nie je to vedecky opodstatnené. Sú to vyhodené peniaze,“ zhodnotil.

Vláda vyčlenila 7,9 milióna eur mestám a obciam na refundáciu nákladov

Na záchranné práce počas dvoch mimoriadnych situácií a ohrozenie verejného zdravia druhého stupňa v územnej pôsobnosti 70 okresných úradov vláda na svojom štvrtkovom rokovaní vyčlenila 7 877 302,50 eura.

Vláda bude sanovať aj úhradu výdavkov, ktoré vznikli počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia druhého stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 pre 70 okresných úradov. Z predloženého materiálu vyplýva, že mestá a obce mohli požiadať okresné úrady o refundáciu nákladov do 4. septembra.

„Z celkového počtu 2930 subjektov miestnej samosprávy v SR o refundáciu nákladov požiadalo len 48,05 percenta (13 mestských častí Bratislavy, 20 mestských častí Košíc, 130 miest a 1245 obcí) v súhrnnej výške 9 994 844,73 eura,“ vyplýva z materiálu z dielne rezortu vnútra. Najväčší podiel obcí so žiadosťami z celkového počtu obcí v okrese mali Čadca (95,65 percenta), Šaľa (92,31 percenta), Košice (91,30 percenta). Najviac žiadostí spracovávali okresné úrady v Leviciach (50 obcí), Bardejove (48 obcí) a Nových Zámkoch (47 obcí). Žiadne mesto alebo obec z okresov Martin a Medzilaborce nepožiadalo o refundáciu nákladov. Na tento zámer vláda vyčlenila dokopy viac ako 7 858 210 eur.

Pre obec Predajná v okrese Brezno vláda z celkovej sumy pridelila vyše 19 092 eur. Dôvodom je situácia z 11. marca, keď v obci hrozilo pretečenie kontaminovanej zrážkovej vody na skládke gudrónov.

Krajniak: Vyhradené hodiny pre dôchodcov zase prediskutujeme o dva týždne

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) uviedol, že na poslednom ústrednom krízovom štábe on sám otvoril otázku, či je ešte potrebné ponechať vyhradené hodiny pre dôchodcov, keď majú umožnený vstup do niektorých typov obchodov iba oni. Uviedol to po štvrtkovom rokovaní vlády. Ako dodal, odhaduje, že sa k tejto otázke opäť vrátia zhruba o dva týždne a situáciu nanovo vyhodnotia. Nateraz sa však nič nemení.

„Keďže sú to predstavitelia jednej z najrizikovejších skupín, tak to chceme ešte nejakú dobu nechať vyčlenené pre nich,“ vysvetlil minister. Ako doplnil, dáta z eKasy ukázali, že obraty obchodov počas vyčlenených seniorských hodín sú síce nižšie ako v časoch, keď vyhradené hodiny zavedené neboli, „ale objem toho, čo ľudia nakupujú, je taký veľký, že je zjavné, že podstatná časť dôchodcov to využíva“.

„Viem, že dôchodcovia by preferovali, aby to bolo trochu skôr. Ale my sme práve chceli zabezpečiť čas od 9. do 11. hodiny preto, lebo vtedy sú ľudia a deti už v škole alebo v práci a tým pádom sú prostriedky mestskej hromadnej dopravy (MHD) voľnejšie, a preto je riziko prenosu ochorenia COVID-19 oveľa menšie,“ vysvetlil minister.

Vyhradený čas pre seniorov nad 65 rokov od 9. do 11. hodiny počas dní v týždni (mimo víkendov) platí v obchodov s potravinami a drogériou od 15. októbra.

Antigénové testy bude napokon obstarávať rezort hospodárstva

Antigénové testy potrebné na ďalšie celoplošné testovania bude napokon predsa obstarávať Ministerstvo hospodárstva SR. Vo štvrťrok o tom rozhodla vláda. Pôvodne sa mal kabinet materiálom predloženým predsedom vlády Igorom Matovičom zaoberať ešte v stredu. Rokovanie o tomto bode však bolo prerušené, s tým, že sa o ňom bude hovoriť na koaličnej rade.

Ako po rokovaní vlády uviedol minister hospodárstva Richard Sulík, celkovo budú obstarávať 16 miliónov testov. V uznesení sa stanovili štyri dátumy, ku ktorým majú byť k dispozícii vždy po 4 milióny testov. On sám pritom nevedel povedať, či jeho ministerstvo tieto podmienky bude schopné splniť, rovnako sa nevedel vyjadriť k forme nákupu ako ani k cene testov. „Tak ja sa budem snažiť to obstarať. Nakoniec nie je to atómová fyzika. Pustíme sa do toho,“ vyhlásil minister.

Zároveň potvrdil, že zriadi komisiu, ktorá by mala na celý proces dohliadať. „Už teraz prizývam zástupcov Transparency International, Zastavme korupciou a zástupcov opozície, takže napríklad pán Fico, pán Pellegirini, alebo koho si pošlú, aby mohli na to dohliadať,“ avizoval Sulík. Jeho cieľom je, aby sa vyhli akýmkoľvek možným podozreniam. Minister sa už pritom v tejto veci obrátil aj na Úrad pre verejné obstarávanie, aby zistil, ktoré spôsoby obstarávania by v tomto prípade boli v súlade so zákonom.

Návrh na zabezpečenie antigénových testov predložil premiér na základe záverov rokovania Ústredného krízového štábu, na ktorom sa rozhodlo o masívnom testovaní. Pohotovostné zásoby majú slúžiť ako posledná rezerva štátu, preto sa nenavrhuje, aby antigénové testy nezabezpečila Správa štátnych hmotných rezerv. „Vzhľadom na skutočnosť, že Ministerstvo obrany SR a Ministerstvo vnútra SR plnia iné úlohy v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, navrhuje sa využiť voľné kapacity iného ministerstva, ktorým je Ministerstvo hospodárstva SR,“ konštatuje sa v predkladacej správe.