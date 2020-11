Z takmer osemtisíc testov bolo 1665 pozitívnych

Podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR najviac pozitívne testovaných bolo v Žilinskom kraji (346), nasleduje Prešovský kraj (270), Trnavský (235), Trenčiansky (233), Nitriansky (188), Banskobystrický (153), Košický (122) a Bratislavský (118). Je medzi nimi 726 mužov a 939 žien.

V nemocniciach je hospitalizovaných 1815 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 1527 ľudí. Na JIS je 99 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 112 osôb.

Počet potvrdených úmrtí na pľúcnu formu COVID-19 nevzrástol. Celkový počet ukončených laboratórnych PCR testov na Slovensku je doteraz 989 948, pričom takto bolo pozitívne testovaných 91 578 osôb.

Krajčí: Situácia s koronavírusom v Bratislavskom kraji nie je taká dramatická

Situácia s koronavírusom v Bratislavskom kraji nie je v porovnaní s inými podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) dramatická. Ako poznamenal, z pohľadu hospitalizovaných pacientov s COVID-19 je na tom po Trnavskom kraji najlepšie.

„Rozumiem, že reprofilizácie v nemocniciach môžu spôsobovať určité ťažkosti, ale čo sa týka percenta reprofilizovaných lôžok v Univerzitnej nemocnici Bratislava, ide o minimum. Bratislavský kraj na tom nebol a ani nemôže byť zle, a vôbec sa nedá porovnať s niektorými oveľa zasiahnutejšími krajmi a nemocnicami, ktoré sú najmä na severe Slovenska,“ povedal Krajčí po štvrtkovom rokovaní vlády. Potvrdzujú to podľa neho počty hospitalizovaných aj ventilovaných pacientov či tých na kyslíkovej liečbe.

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba po stredajšom rokovaní bezpečnostnej rady kraja vyhlásil, že ak sa v rámci boja proti koronavírusu neurobí nič, hrozí reálny kolaps zdravotníckeho systému v kraji. Žiadal preto ministerstvo zdravotníctva, aby začalo krízu čím skôr riešiť.

Krajčí situáciu s Drobom prebral. „Povedal som mu, že dáta hovoria o niečom inom,“ poznamenal s tým, že situácia nie je v porovnaní s inými krajmi taká dramatická.

V piatok by mali byť k dispozícii prvé údaje o počte testovaných PCR testami a antigénovými testami, uviedol ďalej minister Krajčí. Zároveň potvrdil, že štát neplánuje posielať ľudí pozitívne testovaných antigénovými testami na následné PCR pretestovanie. „Nie je to vedecky opodstatnené. Sú to vyhodené peniaze,“ zhodnotil.