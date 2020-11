Krajčí: Kapacita lôžok pre pacientov s COVID-19 je naplnená na menej ako 50%

Ozrejmil, že ideálny stav by bol do 500 pacientov, ktorých by tak bolo možné hospitalizovať len na infekčných oddeleniach. Deklaroval však, že nemocnice sú pripravené aj na zhoršenie sa situácie. V súčasnosti sa podľa jeho slov do partnerskej výpomoci zapojilo 13 štátnych nemocníc, ktorých zdravotníci sú ochotní pomôcť tam, kde je to potrebné. „Myslím si, že situácia je momentálne dobrá,“ zhodnotil na margo nemocníc.

Ozrejmil, že majú pre pacientov k dispozícii aj antigénové testy. Okrem tých, ktorí idú na operácie, sa majú každé dva týždne pretestovávať zamestnanci. Rovnako pacienti, ktorí sú dlhšie ako týždeň na oddeleniach.

Krajčí zároveň potvrdil, že Národné centrum zdravotníckych informácií začne v rámci štatistík nakazených zverejňovať nielen výsledky PCR testovania, ale aj antigénového testovania. Predpokladá, že by sa tak malo udiať prvýkrát v piatok. Dáta by mali byť uvádzané osobitne.