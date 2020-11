Matovič školy v tomto roku neotvorí, v hre je aj nútené testovanie

Prioritou podľa krízového štábu má byť maximálna ochrana životov, čo podľa neho chráni aj ekonomiku. Snahou má byť znížiť počet aktívnych prípadov z 1 500 na 500 denne do Vianoc, aby deti mohli ísť do škôl najneskôr po Troch kráľoch. Cesta k tomu má byť masívne testovanie.

Vláda prijala uznesenie, že štát kúpi 16 miliónov testov a poverila tým ministra hospodárstva Richarda Sulíka.

“Podstatná časť z nakúpených testov bude k dispozícii na masívne celoplošné a následné opakované lokálne testovania v ohniskách nákazy a druhá časť na testovanie zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach, pacientov, klientov a zamestnancov v DSS (domovoch sociálnych služieb) či bezplatné testovanie v mobilných odberových miestach, ktorých je už vyše 100 po Slovensku k dispozícii každému, kto cíti potrebu poznať svoj zdravotný stav, uviedol Matovič na sociálnej sieti. Na tlačovej besede naznačil, že ak dobrovoľné plošné testovanie nebuďe s dostatočnou účasťou, štát môže použiť rovnaké kroky, akými dostal ľudí na testy na prvé plošné testovanie.

Podľa Matoviča sú Slováci na tom v porovnaní s inými krajinami dobre.

“Áno, aj my na Slovensku veľmi jemnú formu lockdownu máme, ale je to len slabý odvar voči našim susedom – inak povedané – na Slovensku si dnes ľudia môžu vďaka plošnému testovaniu žiť najslobodnejšie v porovnaní s inými,” napísal.

Pri otázkach testovania si neodpustil zopár poznámok na Sulíka, ktorý chce pre nákup testov dohromady komisiu, a opozičných politikov. “Bolo by veľmi fajn, ak by podpredsedami výberovej komisie boli Fico, Pellegrini a Kotleba … aby dostali do rúk reálnu zodpovednosť a mohli miesto hlúpych rečí aj reálne niečím v boji s Covid-19 pomôcť. Najviac sa teším na snahu Fica, ako splní to, čo verejne hlásal – že nakúpi po 2,60 tie isté testy, ktoré nakúpil Bill Gates po 4,30 a my po 3,95 … a hin sa ukáže jeho genialita … alebo, že len a len kecal a prídu na rad opäť len a len výhovorky,” poznamenal Matovič na Facebooku (ďalšie Antigénové testy bude kupovať Sulíkov rezort. Treba zapojiť aj Fica, povedal Matovič).