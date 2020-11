Čentéš: Za stav prokuratúry môže zlyhanie kontrolných mechanizmov

Za súčasný stav prokuratúry, justície či polície môže zlyhanie kontrolných mechanizmov. Kontrolu treba posilniť a prokuratúru otvoriť. Myslí si to kandidát na generálneho prokurátora Jozef Čentéš, ktorý ako prvý z uchádzačov predstúpil vo štvrtok pred poslancov z parlamentného ústavnoprávneho výboru, kde sa koná verejné vypočúvanie kandidátov na šéfa prokurátorov.

Základom zmien na prokuratúre by mal byť podľa Čentéša dobrý výber jednotlivcov. „Až vražda dvoch mladých ľudí odhalila stav súdnictva, prokuratúry a polície,“ povedal s tým, že otvoriť by sa mali výberové komisie na právnych čakateľov prokuratúry. Kritizuje odoberanie spisov. „Ako je možné, že existuje dôvodné podozrenie, že sa prokurátorom odnímali veci bez právneho titulu a nikto na to nepoukázal?“ pýtal sa.

Na otázky poslancov, či Čentéš vníma zodpovednosť za stav prokuratúry, odpovedal, že si stojí za všetkými svojimi rozhodnutiami, pričom cíti zodpovednosť za svoju prácu na úseku trestného odboru. Vo svojej koncepcii Čentéš presadzuje, aby bol za konkrétnu vec zodpovedný konkrétny prokurátor. Dotkol sa aj pomerov na prokuratúre a osoby bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Myslí si, že viac, ako ho kritizovať, bolo to, že sa mu v roku 2010 postavil ako protikandidát vo voľbe na šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR.

Čentéša v minulosti zvolil parlament za kandidáta na generálneho prokurátora, ale vtedajší prezident Ivan Gašparovič ho do funkcie nevymenoval. Čentéš hovorí, že ak by bol vtedy ústavným spôsobom vymenovaný, nedošlo by ku kauzám, ako napríklad Glance House. Za to, čo sa dialo na prokuratúre, keď sú konkrétne osoby obvinené, nenesie podľa svojich slov žiadnu zodpovednosť.

Čentéš ďalej deklaroval, že nemá žiadne osobné vzťahy s nejakým prokurátorom, nikdy sa podľa neho nestalo, že by pri výberovom konaní niekoho zvýhodnil. Každý generálny prokurátor musí mať podľa neho v sebe osobnú integritu. „Kto nezvládne funkciu, musí z nej odísť,“ skonštatoval s tým, že by to napĺňal i vo vzťahu k sebe.

Ako šéf prokurátorov by chcel predchádzať situáciám, keď sa v dôsledku koncentrácie moci vytvára priestor na zneužívanie. Za potrebné považuje vyrovnanie sa s minulosťou, a to dôsledným preskúmaním vyšetrovania vecí, ktoré vzbudili pozornosť a týkajú sa zastavených trestných vecí, „keď sa skutok nestal“ alebo keď bolo trestné oznámenie odmietnuté.

Chcel by tiež presadzovať podrobnejšie majetkové priznania, nielen prokurátorov, ale aj osôb v spoločnej domácnosti. Funkcií by sa mali podľa neho ujať noví námestníci generálnej prokuratúry a potrebný je aj audit organizačnej štruktúry GP. Pri vyhlásených výberových konaniach na miesta krajských a okresných prokurátorov by nemal byť nikto preferovaný. Vyzdvihuje potrebu odbornosti a morálnej čistoty. Za svoju výhodu Čentéš považuje znalosť reálnych pomerov a problémov aj na krajských a okresných prokuratúrach.

V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu a vyhlasovaním núdzového stavu Čentéš povedal, že každé opatrenie, ktoré vydá vláda v súvislosti s obmedzením práv a slobôd, by preskúmal v intenciách rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR.

Novinárom Čentéš potvrdil, že sa stretol so zástupcami politických strán, nekonkretizoval, o aké strany išlo. Politikov podľa Čentéša zaujímal jeho názor na vývoj prokuratúry. Predpokladá, že hovorili aj s ostatnými kandidátmi.

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka a špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sú pre Čentéša ľudia, ktorých konanie a rozhodovanie prispelo k tomu, že prokuratúra sa nachádza na historických minimách podpory. „A bude nám trvať roky, kým túto dôveru a podporu získame späť. Boli to ľudia, pri ktorých je podozrenie, že sa mali dopúšťať trestnej činnosti,“ dodal s tým, že všetci slušní prokurátori sa za nich hanbia. Verí, že títo ľudia už nebudú nikdy pôsobiť na vedúcich pozíciách, ale ani ako radoví prokurátori.

Čentéša do funkcie navrhli ombudsmanka Mária Patakyová, Rada prokurátorov SR, Slovenská komora exekútorov, ako aj viaceré právnické fakulty.