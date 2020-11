Korčok: Právny štát podporujeme

Visegrádska štvorka má veľmi často spoločné stanoviská, ale nie vždy. Slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) to povedal v súvislosti so zablokovaním sedemročného rozpočtu Európskej únie a Fondu obnovy zo strany Maďarska a Poľska. Proti sa stavia aj Slovinsko. Budapešti a Varšave sa nepáči, že čerpanie peňazí z týchto zdrojov má byť podmienené dodržiavaním zásad právneho štátu. Slovensko to, naopak, jednoznačne podporuje.

Migrácia sa nespomína

Korčok povedal, že nie je dôvod, aby bola Bratislava proti mechanizmu kontroly právneho štátu, keďže na jeho princípy sa odvoláva programové vyhlásenie súčasnej vlády. Šéf diplomacie upozornil na podmienky, ktoré je potrebné naplniť, aby mohla krajina čerpať peniaze. Musí byť dodržaná nezávislosť súdnictva, nesmie dochádzať k protiprávnym a nezákonným rozhodnutiam verejných orgánov, musí byť zaistená účinná súdna ochrana, musí fungovať vyšetrovanie a stíhanie finančných daňových podvodov a korupcie a štát nesmie vymáhať neprávom vyplatené peniaze.

Najmä Maďarsko tvrdí, že za mechanizmom právneho štátu je snaha potrestať krajiny, ktoré odmietajú utečencov. Budapešť tiež šíri konšpiráciu, že je to plán liberálneho miliardára Georgea Sorosa.

"Súčasťou plnenia podmienok právneho štátu nie sú kultúrno-etické otázky. A už vôbec tam nie sú otázky migrácie,“ povedal na tlačovej konferencii Korčok.

Ak k dohode nedôjde v najbližších týždňoch, bude to mať podľa ministra zahraničných vecí ďalekosiahle dôsledky na slovenskú ekonomiku. Obrovský balík peňazí totiž nedokážeme na národnej úrovni len tak nahradiť. „Ak sa nezdvihnú veľké krajiny a veľkí odberatelia, od ktorých sme ekonomicky závislí, bude to mať na nás dvojitý dosah. Naša ekonomika totiž žije zo sily a rastu ekonomiky celej únie,“ povedal.

V prípade, že by sa rokovania do konca roka predsa len nikam nepohli a došlo by k rozpočtovému provizóriu, nebolo by to podľa Korčoka prvýkrát. "Sám som niekoľkokrát zažil, že aj v takto kritických chvíľach nebolo možné nájsť dohodu,“ pripomenul. V každom prípade však bude ďalej možné rokovať, aby sa podarilo vyriešiť situáciu.

Zlá správa

Zablokovaním rozpočtu a fondu obnovy v celkovom objeme 1,85 bilióna eur je aj téma dnešného videosummitu lídrov EÚ. Slovensko zastupuje premiér Igor Matovič.

Eric Maurice, expert na úniu a šéf bruselskej pobočky Nadácie Roberta Schumana, tvrdí, že Budapešť a Varšava urobili zásadný krok, ku ktorému sa len ťažko hľadajú paralely s históriou. "Minimálne stratíme niekoľko týždňov predtým, ako sa nájde dohoda, čo ďalej so sedemročným rozpočtom a plánom obnovy. Ten má pritom slúžiť na pomoc ekonomikám postihnutým pandémiou, ktorej druhú vlnu práve zažívame. Je to zlá správa,“ vyhlásil pre Pravdu expert.

Proti Maďarsku a Poľsku stojí väčšina EÚ. Viaceré krajiny na čele s Holandskom a Francúzskom, ale tiež Európsky parlament, tvrdia, že mechanizmus kontroly právneho štátu musí byť súčasťou rozpočtu. Podľa diplomatických zdrojov z Bruselu mnohé štáty očakávajú, že Maďarsko a Poľsko by mali prísť s nejakým návrhom, keďže všetko zablokovali. S kolegami z Varšavy a Budapešti o tom chce hovoriť aj Korčok.

"Bez nátlaku sa im budem snažiť vysvetliť, že v tejto chvíli je na stole obrovská možnosť pozbierať sa z ťažkých ekonomických dôsledkov krízy. A za Slovensko budem prezentovať, že právny štát je základom EÚ,“ povedal Korčok.

Riešením situácie by mohlo byť, že Maďarsko a Poľsko, prípadne aj Slovinsko, ostatní obídu. Fond obnovy by mohol vzniknúť ako dohoda medzi jednotlivými krajinami alebo v rámci mechanizmu posilnenej spolupráce medzi členskými štátmi, čo fungovanie EÚ umožňuje.