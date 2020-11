ONLINE: WHO neodporúča liečiť COVID-19 remdesivirom

Mapa šírenia koronavírusu na Slovensku Na mape môžete vidieť denný prírastok aj celkový počet prípadov na konkrétny okres. zdroj: NCZI Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy

5:50 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydala stanovisko, v ktorom neodporúča používať liek remdesivir proti chorobe COVID-19. Podľa nej chýbajú akékoľvek dôkazy, že liek zvyšuje šance na prežitie pacientov s touto chorobou alebo že u nich znižuje potrebu pľúcnej ventilácie. Antiviroticky liek remdesivir si získal celosvetovú pozornosť ako potenciálne účinný liek pre pacientov s vážnym priebehom COVIDU-19 a zdravotníci ho čím ďalej častejšie používajú pri liečbe pacientov v nemocnici. Jeho skutočná účinnosť v klinickej praxi však zostáva neistá.

Panel WHO zložený z medzinárodných expertov uviedol, že remdesivir nie je hodný odporúčania pre nemocničných pacientov s COVIDOM-19 bez ohľadu na to, ako vážny je ich zdravotný stav. Odporúčanie podľa WHO vychádza z nových zistení pri výskume, ktorý porovnával účinky viacerých medikamentov používaných pri liečbe COVIDU-19 na celkovo 7 000 hospita­lizovaných pacientoch. Z nich nevyplýva, že remdesivir nemá na liečbu žiadny efekt, ale skôr že na základe dostupných údajov nie sú dôkazy o tom, že zlepšuje vyhliadky pacientov na uzdravenie, uviedol panel. S ohľadom na možnosť škodlivých vedľajších účinkov, relatívne vysokú cenu i neľahkú aplikáciu – remdesivir musí byť vpichovaný do žily – preto WHO považovala za adekvátne vydať negatívne stanovisko pre užívanie tohto lieku.

Látka remdesivir, ktorú vyvinul tím pod vedením českého vedca Tomáša Cihláře, pôvodne mala slúžiť pre liečbu horúčky ebola v Kongu. Liek je však od marca nasadzovaný aj pri liečbe pacientov s COVIDOM-19.

Vedúci lekár českej Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice Martin Balík v polovici októbra uviedol, že remdesivir ochránil mnoho pacientov pred nutnosťou intenzívnej starostlivosti. K výsledkom skorších klinických testov WHO, ktoré vplyv lieku na dĺžku hospitalizácie či prežitie popierali, sa Balík vtedy podrobnejšie vyjadrovať nechcel.

„Naše skúsenosti sú ale také, že pri dodržaní špecifických indikačných podmienok liek funguje. Dokonca som presvedčený, že mnoho pacientov ochránil pred prechodom na intenzívnu starostlivosť,“ povedal.