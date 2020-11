Namiesto vianočných trhov tri kolá testovania

Čo adventný víkend, to ďalšie kolo testovania. Namiesto radov v obchodoch či na varené vínko, makové lokše alebo vianočné trubičky, sa budú zrejme Slováci stavať do radov pred odbernými miestami. Do Vianoc - sviatkov, s prívlaskom pokoja a mieru - chce premiér stihnúť dve až tri kolá celoplošného testovania.

V týchto dňoch sa očakával prírastok na úrovni 6 000 pozitívnych denne, za stredu ich bolo 1 665. „Sme tak na štvrtinových číslach, ako sme predpokladali, preto sa Ústredný krízový štáb rozhodol ísť opäť do masívneho testovania,“ odôvodňuje Igor Matovič (OĽaNO) novú vlnu testovania. To podľa neho k súčasným číslam pomohlo najvýraznejšie.

Bližšie informácie k testovaniu plánuje premiér zverejniť v najbližších dňoch. Predseda vlády však potvrdil, že sa bude opäť týkať celej krajiny. „Ani jeden minister na rokovaní nemal žiadne výhrady proti opätovnému plošnému testovaniu,“ dodal premiér.

Testovanie by sa malo realizovať podobne ako to novembrové. V prvom kole všetci, v druhom tie regióny, kde bude situácia horšia, a v treťom len tie, kde bude najviac nakazených. „Do Vianoc by tak mali byť dve až tri kolá celoplošného testovania, je to predstava, na ktorej sa zhodol štáb aj odborníci. Nemá zmysel testovať potom tam, kde bude situácia dobrá,“ spresnil premiér. O rozhodnutí by chcel ešte komunikovať aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Pred novembrovou akciou s názvom Spoločná zodpovednosť sa o testovaní hlava štátu dozvedela len z médií.

Opätovné testovanie si podľa Matoviča vyžiadala zhoršujúca sa epidemiologická situácia v niektorých regiónoch. „Kým na Orave je všetko v poriadku, začínajú nám horieť iné okresy,“ dodal Matovič. Situácia na Slovensku momentálne aj podľa ministra zdravotníctva Marka Krajčího (OĽaNO) stále nie je dobrá, hoci sa pomaly stabilizuje. „My nemáme zelené regióny, niektoré sa blížia k svetločerveným alebo oranžovým, ale tie čísla nikde nemáme veľmi dobré,“ potvrdil Krajčí. Pripomenul však, že každé takéto testovanie zráža reprodukčné číslo.

Matovič tvrdí, chce zabrániť veľkému náporu na nemocnice nakazenými pacientmi. „Musíme mať preto zabezpečené dostatočné množstvo antigénových testov,“ povedal premiér. Či bude testovanie opäť sprevádzať vydávanie certifikátov a zákaz vychádzania, predseda vlády spresniť nechcel. „Všetky ďalšie informácie budú v najbližších dňoch,“ uistil premiér.

Testy zabezpečí Sulík

Odvíjať by sa to podľa neho mohlo od najbližšieho víkendového testovania v necelých piatich stovkách obcí a miest. Tentoraz je testovanie úplne dobrovoľné a neúčasť sa nijakým spôsobom nesankcionuje. „Uvidíme, aký záujem budú mať ľudia, keď to bude absolútne dobrovoľné. Ak uvidíme, že nemajú záujem, budeme opäť stáť pred otázkou, či ísť cestou, ako sme išli predtým, alebo sa ľudia rozhodnú, že si dáme na december lockdown. To je podľa mňa najhoršia cesta,“ uviedol Matovič. Pripomenul, že lockdown, teda uzavretie v podstate všetkých prevádzok, je finančne náročný a berie ľuďom prácu a deťom školu. Matovič je preto zástancom plošného testovania. Zároveň dodal, že sa ide do zlého obdobia nielen epidemiologicky, rovnako nebude situácii priať ani počasie. „Poďme urobiť všetko pre to, aby sme mali normálne Vianoce,“ vyzval Matovič.

Antigénové testy by malo po novom zabezpečiť ministerstvo hospodárstva. Vo štvrtok o tom rozhodla vláda a rezort by ich mal nakúpiť 16 miliónov. „Potrebujeme, aby tieto testy boli zabezpečené k 2., 9., 16. a 31. decembru,“ vyrátal Matovič. K týmto dátumom majú byť k dispozícii vždy po štyri milióny testov. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) priznal, že nevie povedať, či jeho rezort tieto podmienky bude schopný splniť, rovnako sa nevedel vyjadriť k forme nákupu a cene testov. „Tak ja sa budem snažiť to obstarať. Nakoniec nie je to atómová fyzika. Pustíme sa do toho,“ vyhlásil minister.

Na celý proces by mala podľa neho dohliadať komisia, aby bolo verejné obstarávanie čo najdôveryhodnejšie. „Už teraz prizývam zástupcov Transparency International, Zastavme korupciu a zástupcov opozície, takže napríklad pán Robert Fico, pán Peter Pellegrini, alebo koho si pošlú, aby mohli na to dohliadať,“ doplnil Sulík. Minister sa tiež obrátil na Úrad pre verejné obstarávanie, aby zistil, ktoré spôsoby obstarávania by v tomto prípade boli v súlade so zákonom. Oslovil aj Najvyšší kontrolný úrad, či je nákup v súlade s kompetenciami ministerstva hospodárstva. Sulík avizoval, že sa obráti na svojich kolegov v stredoeurópskom regióne a bude „sondovať“ prípadné možnosti spoločného obstarania testov. Myslí si však, že vzhľadom na plánovaný objem 16 miliónov testov nebude mať ani prípadný spoločný nákup efekt na optimalizáciu ceny.

Premiér využíva len voľné kapacity

Premiér so založením a zložením komisie súhlasí, medzi členmi by mal byť podľa neho aj Marian Kotleba (ĽS NS), aby nevznikali žiadne pochybnosti. To by bola podľa premiéra „ideálna štvorka“ – Sulík, Fico, Pellegrini a Kotleba. Predseda vlády zopakoval, že obstaranie testov pridelil ministrovi hospodárstva, aby bol „za niečo zodpovedný“. „Rovnako je veľmi dobré, vtiahnuť do deja Roberta Fica, aby nemusel zboku kritizovať, nech sa realizuje, nech to nakúpi,“ dodal Matovič.

Svoj zámer dať úlohu ministrovi hospodárstva zdôvodnil predseda vlády tým, že chce využiť jeho voľné kapacity. Návrh na zabezpečenie antigénových testov predložil premiér na základe záverov rokovania Ústredného krízového štábu, na ktorom sa rozhodlo o masívnom testovaní. Pohotovostné zásoby majú slúžiť ako posledná rezerva štátu, preto sa nenavrhuje, aby antigénové testy zabezpečila Správa štátnych hmotných rezerv ako tomu bolo doteraz.