Nemocnice zatiaľ vládzu

Slovenské nemocnice zatiaľ druhú vlnu pandémie zvládajú. V prieskume Pravdy naprieč Slovenskom to potvrdili ich riaditelia.

VIDEO: Situácia v nemocniciach, hovorí Eugen Lešo, riaditeľ nemocnice vo Vranove nad Topľou.

Kritická situácia je aktuálne v bratislavskej univerzitnej nemocnici, kde mali vo štvrtok 88 pozitívne testovaných zdravotníkov. Medzi nimi aj lekárov, sestry a ošetrovateľov. Podľa hovorkyne nemocnice sa im personál podarilo doplniť a poskytovanie zdravotnej starostlivosti nie je ohrozené.

Polovičná obsadenosť

V košickej Univerzitnej nemocnici L. Pasteura sa momentálne lieči spolu 70 pacientov s ochorením COVID-19. „Z nich dvaja pacienti sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu, ich zdravotný stav je kritický. Pre infikovaných pacientov má naša nemocnica v areáli na Rastislavovej, ktorý patrí do červenej zóny, vyčlenených spolu 147 lôžok, obsadené sú na 48 percent,“ vyratúva Ladislava Šustová z komunikačného oddelenia Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Konštatovala, že počet pacientov sa za posledné tri týždne stabilizoval, pohybuje sa okolo 70.

„Situácia sa zlepšila najmä na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Ešte pred dvoma týždňami tam ležalo 10 pacientov v kritickom stave, napojených na pľúcnu ventiláciu, pred týždňom boli napojení piati a dnes sú na umelej pľúcnej ventilácii iba dvaja. Pacienti s ochorením COVID-19 si vyžadujú umelú pľúcnu ventiláciu tri až štyri týždne a v týchto dňoch začínajú pomaly dýchať sami, bez podpory a ďalší pacienti v kritickom stave aktuálne nepribúdajú,“ dodala Šustová.

Z celkového počtu okolo 3 500 zamestnancov je aktuálne v karanténe 74. „Zatiaľ sme schopní zabezpečiť zdravotnú starostlivosť o pacientov vďaka reorganizácii. Pomáhajú rezidenti, medici a v službách pri pacientoch s koronavírusom sa striedajú aj niektorí lekári a sestry z pracoviska na Triede SNP,“ dodala Šustová.

Do stredy bolo na covid lôžkach v nemocnici Svet zdravia Michalovce hospitalizovaných celkovo 33 pacientov. „Štyria potrebujú podporu umelej pľúcnej ventilácie. Počet pacientov sa za posledné obdobie zásadne nemení, napríklad počas novembra bolo hospitalizovaných denne v priemere 32 pacientov a počas októbra väčšinou do 30 pacientov. Aktuálne je však na ooddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny nemocnice hospitalizovaných päť pacientov s ochorením COVID-19, čo je zatiaľ najviac za dobu pandémie,“ uviedla Jana Fedáková, komunikačný špecialista spoločností ProCare a Svet zdravia. V domácej karanténe je aktuálne 11 zamestnancov michalovskej nemocnice, pričom ide o zdravotníkov aj nezdravotníkov, pričom traja z nich sú v karanténe pre ochorenie člena rodiny.

V popradskej nemocnici je 17 pozitívnych pacientov hospitalizovaných na reprofilizovaných lôžkach oddelenia so špeciálnym režimom. „Žiaľ, nikdy nevieme predpokladať ako sa situácia zo dňa na deň vyvinie. Územie Prešovského samosprávneho kraja je najviac zasiahnutým územím v rámci celého Slovenska a s tým súvisí aj počet hospitalizovaných aj ošetrovaných pacientov, ktorí sú pozitívni alebo suspektní, prípadne karantenizovaní,“ konštatovala hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda. Spomenula, že neustále si v nemocnici vypomáhajú personálom z iných oddelení. „Momentálne je 20 zamestnancov pozitívnych, piati sú v karanténe pre kontakt s pozitívnym,“ doplnila Galajda.

Čakanie na výsledky

Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku cíti pokles pacientov aj zamestnancov pozitívnych na koronavírus. K dispozícii má 137 reprofili­zovaných lôžok, momentálne však nie je zaplnená ani polovica. V utorok tam hlásili 38 hospitalizo­vaných s ochorením COVID-19, z nich piati sú na umelej pľúcnej ventilácii. Aktuálne majú 60 infikovaných zdravotníkov, z toho deväť lekárov, 28 sestier, 17 ostatných zdravotníckych pracovníkov a šesť nezdravotníckych zamestnancov. Ďalší traja sú v karanténe a čakajú na výsledky. „Nikto z pozitívne testovaných bezpríznakových zamestnancov momentálne nie je zaradený do pracovného procesu, všetci sú v domácej izolácii,“ povedala hovorkyňa nemocnice Petra Dišková. „Teší nás, že počty pozitívnych pracovníkov za ostatné dva týždne zo dňa na deň klesajú. Kým v prvý novembrový deň sme ich mali 115, dnes je ten počet o takmer polovicu nižší,“ pripomenula. Zároveň dodala, že rovnako je to aj s hospitalizovanými pacientmi s covidom, ktorých mali pred dvomi týždňami 58 a z nich 10 bolo na umelej pľúcnej ventilácii.

Fakultná nemocnica v Žiline eviduje v porovnaní s minulým týždňom tiež mierny pokles. „Aktuálne je u nás 54 pacientov s ochorením COVID-19, z toho päť s pripojením na umelú pľúcnu ventiláciu a traja sú na jednotke intenzívnej starostlivosti,“ uviedla hovorkyňa Lenka Záteková. Doplnila, že v stredu mali v karanténe 119 zamestnancov, medzi nimi 69 zdravotníkov, z toho 60 s pozitívnym výsledkom PCR testu.

Univerzitná nemocnica v Martine má aktuálne hospitalizovaných 60 pacientov s koronavírusom. Šiesti sú na umelej pľúcnej ventilácii a piati na jednotke intenzívnej starostlivosti. „K dnešnému dňu sme mali v karanténe 18 zdravotníkov,“ podotkla hovorkyňa Katarína Kapustová. Nekomentovala, či sa celková situácia zlepšila, no keď sme to porovnali s polovicou októbra, nie je to až také zreteľné. Vtedy tam mali 40 hospitalizo­vaných, z nich deväť bolo na umelej pľúcnej ventilácii a šesť pacientov na JIS. V karanténe bolo 14 zdravotníkov.

Čísla zatiaľ veľmi nejdú dole ani v banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici. V stredu tam hlásili 35 hospitalizo­vaných s koronavírusom, pričom nad hranicou troch desiatok sa to drží už niekoľko dní. Na ventilácii sú momentálne deviati pacienti. Pozitívnych zamestnancov je tam 36, ich počet však pomaly klesá – ešte pred pár dňami ich bolo 57. Ďalších 11 je v karanténe pre podozrenie z nákazy.

PN a OČR

Jozef Stopka, vedúci oddelenia právnych vzťahov Nemocnice s poliklinikou v Prievidzi so sídlom v Bojniciach vraví, že najťažšie obdobie nemocnica prežívala počas prvého obdobia pandémie COVID-19, keď zápasila najmä s nedostatkom ochranných pomôcok. Veľmi zložitá situácia nastala aj začiatkom novembra, keď museli postupne reprofilizovať lôžka a zvyšovať ich počet. Nemocnica je spádovou oblasťou až pre takmer dvestotisíc obyvateľov a slúži hlavne ľuďom z okresov Prievidza, Partizánske aj Bánovce nad Bebravou. „Navyše sme sa pasovali aj s akútnym až kritickým nedostatkom personálu, predovšetkým sestier, sanitárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov, ktorí zostávali na karanténnych PN a OČR,“ približuje Stopka.

Podľa hovorkyne siete nemocníc Agel Martiny Pavlíkovej je situácia v nemocnici v Bánovciach nad Bebravou naďalej vážna. Práve Bánovce patria k najviac postihnutým regiónom Trenčianskeho kraja v súvislosti s ochorením nového koronavírusu. Percentuálny podiel pozitívne testovaných bol po prvom kole celoplošného testovania v Bánovciach až 1,9 percenta, pričom na koronavírus ochorela aj časť zdravotníckeho personálu. „V súčasnosti musí vedenie riešiť predovšetkým nedostatok stredného zdravotníckeho personálu. Oddelenie určené pre covid pozitívnych pacientov máme takmer plne obsadené,“ ozrejmila situáciu v nemocnici Pavlíková. Podľa nej sa aktuálne v nemocnici vykonáva menej plánovaných operácií a poklesol aj počet plánovaných hospitalizácií.

Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne je aktuálne podľa hovorkyne Martiny Holecovej hospitalizovaných 86 pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19, časť z nich je hospitalizovaná v špeciálnom pavilóne, časť na iných oddeleniach. Aktuálne je teda vyčlenená lôžková kapacita naplnená na 70 percent. „Žiaľ, počet pacientov narastá. Priestorovo a technologicky sme schopní vyčleniť ďalšie lôžka pre covidových pacientov, ale je možné predpokladať problém s ich personálnym zabezpečením,“ uzavrela Holecová.

Odpojili 80-ročnú pacientku

Fakultná nemocnica v Nitre má pre covidových pacientov vyčlenených 60 lôžok v rámci pavilónu chirurgických disciplín. „Nemocnica vie ešte zvýšiť počet reprofilizovaných lôžok,“ dodala hovorkyňa Tatiana Kubinec. V zariadení bolo v stredu hospitalizovaných 67 pacientov, u dvoch z nich išlo o podozrenie na COVID-19. Podľa Kubinec ide zväčša o stredne závažné až závažné stavy. Len jeden človek musel byť napojený na umelú pľúcnu ventiláciu. „Pacienti, ktorých zdravotný stav to dovoľuje, sú prevážaní do špecializovanej nemocnice na Zobore,“ doplnila hovorkyňa. V Nitre zatiaľ nezaznamenali nižší počet pacientov po plošnom testovaní.

„Najväčší tlak je cítiť na infekčnej klinike, covid oddelení a klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny. Snažíme sa ho eliminovať postupnou reprofilizáciou a rotáciou zamestnancov na týchto vyťažených pracoviskách,“ ozrejmila Kubinec. Nemocnica si musí poradiť bez približne stovky zamestnancov, ktorých odstavil nový koronavírus. Hovorkyňa však nespresnila, koľko z nich patrí k zdravotníckemu personálu.

Fakultná nemocnica v Trnave zatiaľ s preťaženosťou nezápasí. Prijať dokáže 126 covidových pacientov. „Momentálne máme hospitalizovaných 50 pacientov s pozitívnym výsledkom na koronavírus. Ďalších päť je suspektných. Ide prevažne o ľudí v strednom a vo vyššom veku. Mali sme hospitalizovaných aj mladších pacientov, ktorí môžu mať pridružené iné choroby,“ priblížil Matej Martovič, referent pre vzťahy s verejnosťou.

U piatich pacientov bol zdravotný stav natoľko vážny, že ich museli napojiť na umelú pľúcnu ventiláciu. Práve v tejto nemocnici sa nedávno udial malý zázrak. Po 28 dňoch v umelom spánku odpojili od ventilátora 80-ročnú pacientku. Do nemocnice v krajskom meste prijali aj pacientov zo severu Slovenska.

„Vypomáhame Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci. Do našej nemocnice boli prevezení dvaja pacienti. Jeden je hospitalizovaný na ARO oddelení a jeden na covidovej JIS-ke,“ vysvetlil Martovič. Počet pribúdajúcich pacientov s ochorením COVID-19 prestal narastať. „Vnímame, že vďaka celoplošnému testovaniu sa ustálil počet narastajúcich pacientov a ich počty sa stabilizovali. Nevylučujeme, že po protestoch môžu opäť pribúdať,“ dodal referent. V karanténe je v súčasnosti 45 zdravotníckych zamestnancov nemocnice.

V piešťanskej Nemocnici Alexandra Wintera mali v stredu 15 hospitalizo­vaných pacientov, dvom pomáha dýchať umelá pľúcna ventilácia. Ich priemerný vek je 63 rokov. „Najviac hospitalizovaných pacientov má nad 60 rokov,“ poznamenal riaditeľ nemocnice Štefan Kóňa. Počet nakazených naďalej pribúda. Dvoch k nim presunuli z Trenčianske­ho kraja.

„Tento pondelok sme reprofilizovali ortopedické oddelenie, kde máme napojené dva prístroje na pľúcnu ventiláciu,“ doplnil riaditeľ. Pôvodne reprofilizovali fyziatricko-rehabilitačné oddelenie s dvadsiatimi lôžkami. To zatiaľ zostáva v zálohe. Kóňa upozornil, že pre nedostatok zdravotníckeho personálu by ho však v prípade potreby bolo problematické znovu sprevádzkovať. „Momentálne máme v karanténe troch lekárov, dve zdravotné sestry, jednu sanitárku a dvoch nezdravotníkov,“ vymenoval Kóňa s tým, že najväčší tlak je jednoznačne na covidovom oddelení. Personál je podľa jeho slov preťažený. „Pracujú často s vypätím všetkých síl, za čo im patrí naša úcta a vďaka,“ dodal riaditeľ.