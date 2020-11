Žena popísala, ako muž zo Zliechova vraždil

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal na Miroslava L. obžalobu za dva trestné činy. Obzvlášť závažný zločin vraždy mal vo februári 2010 spáchať na Sandre N., s ktorou mal malého syna. Vtedy 22-ročnú ženu zaškrtil, jej telo napchal do veľkej tašky a podpálil vo svojej záhrade.

Podobne skončila o dva roky neskôr aj ďalšia jeho partnerka, len 19-ročná Handlovčanka Monika B. Keď ju Miroslav L. zahrdúsil, jej rozkúskované telo nahádzal do horiaceho kozuba na dvore domu, ktorý mali v podnájme. Rovnako naložil aj s nehybným telíčkom jej ročnej dcérky Ninky. Tú mala podľa neho ešte predtým usmrtiť jej mladá matka. Či to tak bolo naozaj, je otázne.

Miroslav L. je obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy aj Romana P. v lete 2011. S týmto mužom mala syna a zdieľala spoločnú domácnosť Lucia K. (28). Napriek tomu si v tom čase prostredníctvom internetu našla novú známosť. Tou nebol nik iný ako Miroslav L.

Rozrušená Lucia K. si vo štvrtok sadla do lavice svedkov. Sudca ju ubezpečil, že v pojednávacej miestnosti jej od nikoho nehrozí žiadne nebezpečenstvo a vzápätí ju vyzval, aby vypovedala.

Mladá žena iba ticho hľadela do zeme a rozplakala sa. Keďže nebola schopná samostatne hovoriť, otázky jej začal klásť prokurátor. Reagovala, že v čase nadviazania kontaktu s obžalovaným mala vzťah s Romanom P., ktorý ju, keď si vypil, bil.

„S Mirom som sa o tom rozprávala. Vravel, že mi môže pomôcť – vyhodí ho alebo mu nejako ublíži,“ podotkla. Na otázku, akým spôsobom jej mal pomôcť, prestala hovoriť. Preto sa ďalej čítala jej výpoveď z prípravného konania.

„Miro vravel, že ho môže zabiť a nemám sa báť, lebo s tým už má skúsenosť,“ uviedla v nej. Vraj si myslela, že žartuje. Napriek tomu dala na jeho podnet v jeden večer Romanovi do kávy tabletky na spanie. Tie podľa nej nezabrali, ako si predstavovala – keď obžalovaný prišiel do ich domácnosti, Roman iba driemal.

„Postavil sa, začal kričať a strhla sa medzi nimi bitka. Potom som videla, že Miro ho začal škrtiť nejakou šnúrkou či lankom a o chvíľu sa už nehýbal,“ opísala hororovú scénu. Kým mŕtve telo jej nebohého partnera zostalo v kúpeľni, ona odišla s obžalovaným o štvrtej ráno z bytu.

„Potom som Mirovi volala, že tam nedokážem zostať. On odvetil, že ho rozreže vo vani a odstráni. Pýtal sa, či mám nejaké kufre, tak som mu jeden cestovný na kolieskach dala. Neskôr mi oznámil, že to upratal a všetko už bolo čisté,“ spomenula likvidáciu nebohého pozostatkov, ktoré mal vrah polámané a s odrezanou hlavou naložiť do kufra. S tým potom odišiel na záhradu.

„S tým, že ho tam zakope. Začala som na neho kričať, že ho tam niekto môže nájsť. Ubezpečoval ma, že neskôr sa tam vráti a spáli ho,“ opísala ich rozhovor. Svoje slová zrejme Miroslav splnil, lebo s odstupom času s ňou mal videohovor a ukázal jej, ako niečo páli v sude. Keď sa pýtala, čo to je, odvetil, že Roman.

Lucia K. tvrdí, že sa strašne bála a preto ohavnosti, o ktorých vedela, polícii neoznámila. „Vyhrážal sa mi, že ak niečo prezradím, zbije ma alebo sa o mňa postará inak. Vraj ma rozreže a dá zožrať psom, ako to už urobil aj iným,“ uviedla vo výpovedi. Spomenula pritom tiež záujem Miroslava L. o satanizmus.

„Čítal o tom veľa kníh a podľa toho sa aj obliekal,“ poznamenala. Neskôr ju síce opustil, no keď Lucia K. zistila, že s ním čaká dieťa, opäť ho kontaktovala. „Zbavil sa jej, keď som bola v šiestom mesiaci,“ spomenula už nebohú sokyňu Moniku B.

„Keď som sa k nemu znovu nasťahovala, tvrdil, že Monika aj s malou odišla. Bolo mi ale divné, že v dome po nej zostali doklady a bankomatová karta. Začala som mať podozrenie, že im niečo urobil,“ doplnila.

Po prečítaní zápisnice svedkyňa potvrdila, že všetko, čo povedala pred vyšetrovateľmi, je pravda. Proces pokračuje aj v piatok, k slovu sa dostanú súdni znalci.