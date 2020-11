Ak plošné testy nebudú dobrovoľné, Smer sa obráti na Ústavný súd

VIDEO: Smer sa obráti na Ústavný súd, ak celoplošné testovanie nebude dobrovoľné.

„Ak sa Igor Matovič rozhodne vyhlásiť celoplošné testovanie a bude vydierať ľudí, že pokiaľ nebudú mať modré papieriky, tak nebudú môcť ísť do práce či do obchodu, okamžite podáme návrh na Ústavný súd SR, aby rozhodol predbežným opatrením, či testovanie môže prebehnúť za týchto podmienok,“ vyhlásil Fico. Strana Smer-SD podľa neho hovorí „povinnému testovaniu jasné nie“.

Obmedzenia možno podľa neho robiť vo vzťahu k ľuďom, ktorí sú infikovaní, chorí, alebo ku kategóriám ľudí, ktorí sú potrební pri boji s pandémiou. „Testovanie zdravých ľudí, ktorí nemajú príznaky, môže byť len na báze dobrovoľnosti. Nie je možné ho podmieňovať plnením nejakých povinností,“ dodal.

Za posledné dni Fico absolvoval stretnutia so starostami a primátormi, ktorí sa aktívne zúčastnili na testovaní. „Ako na bežiacom páse sa objavujú informácie, že štát bol nepripravený. Keby to nezobrali do vlastných rúk primátori a starostovia, celé testovanie by bolo nemožné,“ poznamenal s tým, že náhrady pre mestá a obce v súvislosti s testovaním mali byť vyriešené už dávno, nie až po tom, keď samosprávy kričia, že to štát nezvládol.

Fico zopakoval, že nákup antigénových testov považuje za krádež. „Je zlodejstvo, keď niekto klame ľudí, núti ich niečo robiť a ešte pri tom aj kradne,“ dodal.

Predseda Smeru-SD odmietol tvrdenia, že dával starostom a primátorom pokyny za účelom bojkotovania plošného testovania. „Žiadne pokyny dávať nemôžem,“ zdôraznil. Podpredseda Smeru-SD Ladislav Kamenický zas hovoril o nezmyselnosti núdzového stavu. „Núdzový stav dnes nepotrebujeme,“ doplnil. Upozornil, že ak sa núdzový stav neskončí, môže to mať fatálne dôsledky na ekonomiku. Zároveň spochybnil testovanie antigénovými testami, ktoré je podľa neho zbytočným vyhadzovaním peňazí. Smer-SD považuje súčasný núdzový stav za protiústavný.

Smer-SD chce iniciovať referendum o predčasných parlamentných voľbách, na ktoré potrebuje 30 podpisov poslancov. Fico uviedol, že Smer-SD ich má momentálne k dispozícii 26. „Budeme sa uchádzať o podporu hlasov z politickej strany Petra Pellegriniho a od nezávislých poslancov Tarabu, Podmanického a Kuffovcov,“ doplnil.

Pripomenul, že referendum sa dá vyvolať dvoma spôsobmi. Buď vyzbieraním 350 podpisov prostredníctvom petície, alebo prijatím uznesenia v NR SR. „My tento krok legitímne a správne urobíme a podáme návrh do Národnej rady SR, aby sa o ňom rokovalo na budúci týždeň na schôdzi,“ skonštatoval.