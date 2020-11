Nadácia Zastavme korupciu sa zaujíma, prečo treba 16 miliónov testov

Nadácia Zastavme korupciu prijme členstvo vo výberovej komisii na nákup 16 miliónov antigénových testov, až keď budú rozptýlené pochybnosti týkajúce sa zmyslu a hospodárnosti ich nákupu. TASR to uviedla riaditeľka nadácie Zuzana Petková. Zaujíma ju aj stav príprav ďalšieho celoplošného testovania obyvateľstva.

„Bude nás zaujímať, na základe akej štúdie sa nakupujú práve antigénové testy, a to v počte 16 miliónov,“ doplnila na sociálnej sieti. Nadáciu zaujíma aj efektívnosť zriadenia mobilných odberových miest u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré majú štát stáť do 17 000 eur mesačne. Taktiež, či dostali alebo dostanú takúto možnosť aj samosprávy, ktoré sa osvedčili v celoplošnom testovaní.

Petková sa tiež pýta, „aká je dlhodobá predikcia analytikov Ministerstva zdravotníctva SR týkajúca sa vývoja pandémie a či napokon nebude namiesto hromadného testovania potrebný lockdown“.

Podľa medializovaných informácií by malo byť súčasťou komisie aj Transparency International Slovensko (TIS). „Aj my sme túto informáciu zachytili v médiách, no nik nás zatiaľ neoslovil. Ak budeme oslovení, radi sa pridáme,“ ozrejmila Eva Demková z TIS.

Minister hospodárstva a vicepremiér Richard Sulík (SaS) avizoval, že v súvislosti s nákupom antigénových testov zriadi výberovú komisiu, do ktorej prizve aj zástupcov opozície a tretieho sektora. Chce sa obrátiť aj na Úrad pre verejné obstarávanie, aby zistil, ktoré spôsoby obstarania sú v súlade so zákonom. Oslovil aj Najvyšší kontrolný úrad SR, či je nákup v súlade s kompetenciami ministerstva hospodárstva.