Matovič dáva ultimáta, Sulík ich obchádza

Najskôr dal premiér Igor Matovič (OĽaNO) domácu úlohu ministrovi hospodárstva a teraz ho s ňou posiela do Mongolska, lebo nie sú v hračkárstve. Po kritike chaosu okolo vládou prijímaných opatrení poveril urazený predseda vlády vicepremiéra Richarda Sulíka (SaS) vypracovaním vlastného pandemického plánu. Keď však šéf liberálov predstavil náčrt svojho konceptu, premiér mu odkázal, že už ho nezaujíma, lebo je už vraj všetko vymyslené.

Úlohu od premiéra si Sulík vyslúžil kritikou predlžovania núdzového stavu a Matovičovho nápadu, aby reštaurácie, hotely, škôlky či fitnescentrá boli otvorené, len ak pomôžu štátu s testovaním svojich klientov. Sulík tvrdil, že opatrenia by mali byť lokálnejšie a tak aj adresnejšie. Premiér však Sulíkovu nespokojnosť vyriešil „domácou úlohou“, aby predseda liberálov predstavil vlastný pandemický plán a ak ten zníži sedemdňový kĺzavý medián na Slovensku pod 500, prenechá mu dokonca vedenie boja s koronavírusom.

Sulík svoj koncept pandemického plánu predstavil v stredu po zasadnutí vlády. „Kde je problém, prijmeme tomu zodpovedajúce riešenia. Pokojne aj lockdown a aj zavretie všetkých možných prevádzok. Tam, kde problém nebude, nemá zmysel prijímať tvrdé opatrenia,“ vysvetlil minister hospodárstva s tým, že má ísť o podobný model, aký majú v Česku. Časť dokumentu má tvoriť aj regionálny semafor.

„Ako prvé si stanovíme kritériá, podľa ktorých určíme akési skóre. Následne v druhom kroku povieme, ako chceme rozdeliť krajinu, či to budú okresy, alebo niečo iné. A do tretice povieme, v závislosti od výšky skóre, v akom regióne majú platiť aké opatrenia. Nebude jedna sada opatrení, ktoré majú platiť pre celé Slovensko,“ doplnil. Hotový by mal byť tento pandemický plán do nedele 22. novembra.

Nie sme v hračkárstve

Premiér však na Sulíkov návrh reagoval opäť svojím typický spôsobom. „Vymýšľať vymyslené je zbytočné. Keď aj niečo SaS vymyslí, odporúčam obrátiť sa na krajinu, ktorá túto problematiku nezvláda,“ odkázal Matovič a ako jednu z možných krajín menoval Mongolsko. „Treba to ponúknuť a zobchodovať. Možno sa dá aj predať a niečo za to utŕžiť,“ navrhol predseda vlády.

„Ktokoľvek na Slovensku môže tvrdiť, že vymyslí lepší plán. My sa tu však nehráme v hračkárstve. Bavíme sa o životoch, zdraví a čas plynie. Počet pozitívnych prípadov klesať sám od seba nebude. Musíme prijímať rozhodnutia,“ vysvetlil Matovič. „To nemôže byť o urazenosti a egu, ale o zákonných postupoch, a tak aj postupujeme,“ do­dal.

Už v nedeľu však Matovič na sociálnej sieti napísal, že termín Sulíkovi vypršal. „Myslel som si, že sa pochlapí. Že ukáže, že nevie len nekonštruktívne búrať ako malý nezodpovedný chlapec,“ odkázal svojmu vicepremiérovi a pripomenul, že „úplne rovnakou stratégiou koaličný kolega vytrvalo búral Radičovej vládu v základoch“.

Sulík však poukázal na nelogickosť termínu, keďže bol celý minulý týždeň na zahraničnej dovolenke. „Neviem, akú nedeľu mal na mysli, ale neverím, že mohol mať na mysli nedeľu, ktorá bola pred tromi dňami. Pán Matovič vedel, že som bol na dovolenke a že som sa práve v nedeľu vracal. Elementárna logika, ktorou pán Matovič bezpochyby oplýva, hovorí, že keď sa vrátim v nedeľu poobede z týždňovej dovolenky, ťažko môžem v nedeľu večer predstaviť niekoľkostranový použiteľný dokument. Som presvedčený, že myslel najbližšiu nedeľu,“ podotkol Sulík.

Matovičova vizitka: osobné urážky

Stále má však šancu svoj plán presadiť, ak presvedčí Konzílium odborníkov, Pandemickú komisiu a nakoniec aj Ústredný krízový štáb. Sulík sa preto spolieha, že krízový štáb alebo vláda si z plánu osvoja to, čo uznajú za vhodné. „Možno si osvoja celý plán, lebo sa budem snažiť o to, aby to bolo komplexné riešenie,“ dodal.

Napriek osobným útokom a nelichotivým prívlastkom Sulík vraj urazený nie je a myslí si, že štvorkoalícia vydrží štyri roky. „Vždy som hovoril, čo si myslím, a s tým nemienim prestať. Keď má premiér potrebu uchýliť sa k osobným urážkam, invektívam, je to skôr jeho vizitka. Nebudem to opätovať ani komentovať,“ vysvetlil minister hospodárstva. Na otázku, či sa cíti komfortne v takejto koalícii, reagoval, že zažil aj horšie. „Keď chcete ísť do politiky, nemôžete byť z cukru. Netreba pre všetko začať hneď plakať,“ dodal Sulík.

Zvyšní dvaja koaliční partneri sú aj v tomto spore naďalej zdržanliví. „Táto vláda je zložená zo štyroch strán, kde ako partneri máme rôzne názory na rôzne veci. Vláda by ale mala navonok vystupovať jednotne, a najmä jednotne aj postupovať,“ komentovala pokračujúci spor predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Dodala, že podobné spory by sa mali riešiť na koaličnej rade a členovia vlády by mali napätie v spoločnosti skôr tlmiť, ako ho vyvolávať.

Minister práce a jeden z najvyšších predstaviteľov strany Sme rodina Milan Krajniak navyše vraj ani nemá pocit, že by sa tieto spory pod fungovanie vlády podpísali. „Ja tú atmosféru považujem za vecnú,“ zhodnotil po stredajšom rokovaní vlády Krajniak.

Matovič na otázku, či vydrží táto vládna koalícia, odpovedal, že sa nebude vyjadrovať, aby vydržala.