Kandidátov na generálneho prokurátora naozaj grilujú

Poslanci by pritom mali voliť už v stredu. Niektorých kandidátov poslanci grilovali aj viac ako päť hodín. Tí, ktorí to už majú za sebou, sú však s kvalitou vypočutia napriek náročnosti spokojní.

„Vypočutie kandidátov bude pokračovať v pondelok,“ informoval po dohode členov predseda ústavnoprávneho výboru parlamentu Milan Vetrák (OĽaNO).

Pôvodne ústavnoprávny výbor stanovil na vypočutie siedmich kandidátov dva dni. Vo štvrtok chceli vypočuť štyroch a zvyšných troch si nechali na piatok. Už prvý uchádzač o jednu z najvyšších ústavných funkcií Jozef Čentéš ale ukázal, že poslanci sa prerátali. Namiesto predpokladaných dvoch hodín odpovedal na otázky zhruba šesť hodín.

„Výsluch, ktorý som absolvoval, naplnil moje očakávania. Oceňujem, že poslanci venovali pozornosť mojej koncepcii, môjmu videniu súčasných problémov prokuratúry a kládli mi vecné otázky k mojim návrhom riešení na zlepšenie súčasného nelichotivého stavu prokuratúry. Vypočutie bolo časovo náročné, ale myslím, že obsiahlo všetky podstatné skutočnosti, ktoré poslancov zaujímali. Pre mňa boli relevantné najmä otázky týkajúce sa identifikovania konkrétnych problémov prokuratúry, otázky na vývoj trestných vecí, súdna mapa, ale aj otázky trestného aj netrestného úseku prokuratúry. Boli tam osobné aj odborné otázky. Myslím si, že takýto spôsob výsluchu je veľmi dobrý, pretože poslancom umožní, aby si kandidáta naozaj dobre preverili,“ zhodnotil Čentéš pôsobiaci na Generálnej prokuratúre.

Poslanci u všetkých kandidátov zisťovali aj to, ako v minulosti reagovali na podozrenia voči vrcholným predstaviteľom prokuratúry. Ako druhý sa predstavil prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Tomáš Honz. „Je to niečo, čo sme možno tušili, ale nemali sme dostatok dôkazov, neboli sme úplne uzrozumení s tým, že prokuratúru ovládajú zločinci,“ povedal Honz v súvislosti so zločineckými štruktúrami na prokuratúre vo svojom takmer štvorhodinovom vystúpení.

Až po šiestej hodine večer prišiel na rad tretí kandidát Ján Hrivnák. Vypočúvanie vníma ako náročné aj preto, že podľa plánu mal byť na rade už po obede a musel pred svojím vystúpením dlhé hodiny čakať. „S ohľadom na vážnosť dôvodu vypočutia hodnotím otázky ako primerané. Všetci členovia sa evidentne pripravili, s cieľom vytvoriť si o kandidátoch ucelený obraz. Odhadnutý časový limit dvoch dní na vypočutie siedmich kandidátov je ale nepostačujúci,“ reagoval pre Pravdu Hrivnák. „Verím, že sa poslanci rozhodnú správne a čoskoro budeme poznať meno nového generálneho prokurátora,“ dodal Hrivnák.

V piatok vypočúvanie otvoril sudca Najvyššieho súdu Juraj Kliment. Ten okrem svojho rozhodnutia v kauze Cervanová musel vysvetľovať aj svoj vzťah s bývalým príslušníkom SIS Petrom Tóthom, s ktorým spolupracovali na dvoch knihách. Kliment sa však od Tótha a jeho vtedajšieho priateľa Mariana Kočnera silne dištancoval, ma čo zareagoval aj samotný Tóth na sociálnej sieti.

„Kliment bohapusto klame. Celý ten čas Juraj Kliment vedel, že sa poznám s Marianom Kočnerom. Už niekoľko mesiacov sledujem zbabelé vykrúcanie sa Juraja Klimenta, keď má odpovedať na otázky ohľadom našej spolupráce na dvojdielnej knihe Kauza Cervanová,“ napísal Tóth. Keď sa ho na to Ondrej Dostál z SaS opýtal, Kliment Tóthove slová poprel.

Nakoniec Klimenta poslanci vypočúvali takmer šesť hodín. „Bol som veľmi príjemne prekvapený úrovňou tohto híringu. Veľmi to pripomína híring na vypočúvanie sudcov Najvyššieho súdu USA,“ zhodnotil Kliment na záver.

Ako posledný pred výbor predstúpil Rastislav Remeta z Krajskej prokuratúry Banská Bystrica. „Prokuratúra sa nachádza na dejinnej križovatke a už je v tomto ohľade o päť minút dvanásť. Je potrebné dať šancu novým ľuďom,“ povedal na úvod svojho vystúpenia Remeta. V čase našej uzávierky jeho vypočúvanie stále pokračovalo.

V pondelok by sa mali predstaviť poslední dvaja kandidáti – Ján Šanta a Maroš Žilinka. Národná rada by o kandidátovi, ktorého predloží na vymenovanie prezidentke, mala hlasovať už v stredu.