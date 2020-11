Politológ Řádek: Koalíciu drží strach z opozičných lavíc

Vo vládnej koalícií vygradoval spor medzi premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS). Premiér Sulíka poslal kopať hroby za to, že si dovolil spochybniť jeho plán komunitného testovania. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová zase Matoviča obvinila, že nedodržiava koaličné dohody. Hnutie Sme rodina zatiaľ zostáva verným partnerom obyčajných, no jeho predseda Boris Kollár je po vážnej autonehode stále v nemocnici.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) vyzval ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) aby po kritike vládnych opatrení predložil vlastný pandemický plán. Doslova tvrdil, že ako premiér má právo svojim ministrom zadávať „domáce úlohy“.

Ako sme videli v predošlých týždňoch, minister hospodárstva a premiér mali spolu už od zostavenia vlády politický konflikt. Podobné vyjadrenia sú jeho súčasťou. Právo na to premiér určite zo zákona má.

Matovič to však spravil po rokovaní vlády priamo pred novinármi. Je tento spôsob vhodný?

Určite by bolo vhodnejšie, keby si podobné dohody uzatvárali na koaličných radách. Podobne, ako to napríklad deklarovali pri kúpe antigénových testov, ktorú si vydiskutovali práve na koaličnej rade. Zdá sa, že členovia koalície začínajú chápať, že politické dohody sa vytvárajú práve tam, i keď o premiérovi je známe, že rád vystupuje zo zaužívaných spôsobov komunikácie.

Myslíte si, že koaliční lídri zmenia svoj spôsob komunikácie? Často totiž ich výstupy vyzerajú nekoordinovane a nejednotne. Je to len výsledok neskúsenosti?

Nie je to vyslovene neskúsenosť. Sulík aj Matovič pôsobia v slovenskej politike viac ako desať rokov. Mali dosť času na to, aby sa naučili slušným manierom. Je to skôr v ich povahe. Predseda vlády rád šokuje, je to nekonformná postava. Podobne aj Richard Sulík vstupoval do politiky s tým, že nie je úplne štandardný politik, SaS sa prezentovala skôr ako nová neštandardná politická strana. Máme tak unikátnu možnosť sledovať, ako sa vo vládnych funkciách správajú takzvaní alternatívni politici.

Sulík nakoniec svoj plán na boj s koronavírusom predložil. Hovoril, že sa radil s mnohými odborníkmi a že jeho plán bude omnoho predvídateľnejší ako ten vládny. Robí to minister hospodárstva vyslovene kvôli zvýšeniu volebných preferencií svojej strany?

On tento plán predložiť musel, pretože ho k tomu vyzval predseda vlády. Ak by to neurobil, ukázal by tým, že v ich spore je Igor Matovič ten, čo má pravdu.

Podľa vlastných slov však Sulík na tomto pláne začal robiť skôr, ako ho k tomu vyzval premiér.

Neviem posúdiť, či to bolo skutočne tak. Faktom ale je, že Sulík mal od začiatku tejto vlády trochu iný pohľad na protipandemické opatrenia. Ak by bol premiérom on, určite by obmedzenia vyzerali inak.

Prejdime teraz k hnutiu Sme rodina. Jej šéf, predseda parlamentu Boris Kollár, je po autonehode už štvrtý týždeň v nemocnici. Jeho úlohu prebral minister sociálnych vecí Milan Krajniak. Strane navyše v poslednom čase mierne padajú preferencie. Je Sme rodina stále tou stranou, ktorá je v koalícii najbližším partnerom OĽaNO?

<An>Hnutiu Sme rodina začala ešte v lete vinou kauzy Kollárovej diplomovej práce upadať popularita. Nepomohlo ani medializovanie jeho súkromného života a napokon ani to, za akých okolností sa ocitol v nemocnici. Milan Krajniak vzbudzuje rôzne rozpaky, bolo to vidieť najmä pri jeho vystupovaní v maskáčovej uniforme počas celoplošného testovania. Sme rodina je ale stále kľúčovým spojencom OĽaNO. Určite sa budú aj v budúcnosti dohadovať na spoločných postupoch.

Líderka strany Za ľudí Veronika Remišová sa výraznejšie vymedzila voči Matovičovi, keď oznámil otváranie kostolov a fitnescentier. Povedala, že premiér nedodržiava koaličné dohody. Snaží sa ísť Za ľudí rovnakým smerom ako SaS, teda vymedzovaním sa voči najsilnejšej koaličnej strane?

Treba povedať, že podpora strany Za ľudí dlhodobo upadá. Je to, samozrejme, spôsobené najmä odchodom Andreja Kisku. Je možné očakávať, že v koalícií bude mať Za ľudí bližšie k SaS. Sulík mal dokonca ambíciu vytvoriť spoločnú poslaneckú platformu práve s touto stranou. Predpokladám, že tak ako doteraz, aj v budúcnosti budeme vidieť takpovediac dva koaličné bloky. Za ľudí s SaS a OĽaNO so Sme rodina.

Bude sa teda strana Za ľudí viac vymedzovať voči OĽaNO?

<An>Je to možné, keďže dve najsilnejšie koaličné strany OĽaNO a Sme rodina dávajú svojim menším koaličným partnerom často pocítiť, že sú takpovediac do počtu. Nesprávajú sa k nim teda ako k plnohodnotným partnerom. Navyše budú musieť osloviť aj voličov ostatných koaličných strán, čo sa nedá docieliť inak ako výraznejším vymedzením sa voči nim.

Keby ste mali slovami opísať vzťahy vo vládnej koalícií, ako by ste ich nazvali?

Veľmi konfliktné. To ale nie je ničím novým, najmä v porovnaní s predošlými vládami. Problém však je, že tam vidíme málo konsenzuálnych politikov, ktorí by mali vôľu sa dohodnúť. Je tam málo taktnosti a ratia, a viac vášne a emócií.

Čo teda tieto strany drží pokope?

Jednoznačne záujmy. Stále u nich funguje presvedčenie, že pokiaľ nebudú vládnuť ony, k moci sa dostanú opozičné strany. A sedenie v opozícií nie je záujmom žiadnej politickej strany.