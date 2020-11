Sériový vrah: Bolo obetí viac?

Špecializovaný trestný súd Banská Bystrica. Začal sa súd so sériovým vrahom Miroslavom Lehotským (42), ktorý je obvinený z vraždy dvoch žien, muža a dieťaťa. Ich mŕtvoly mal rozporciovať a spáliť na záhrade v Zliechove.

Špecializovaný trestný súd Banská Bystrica. Začal sa súd so sériovým vrahom Miroslavom Lehotským (42), ktorý je obvinený z vraždy dvoch žien, muža a dieťaťa. Ich mŕtvoly mal rozporciovať a spáliť na záhrade v Zliechove. Autor: Eva Štenclová , Pravda

V lokalitách, kde sa mal sériový vrah Miroslav L. zbaviť svojich obetí spálením, a neskôr sa k tomu sám priznal, našli úlomky ľudských kostí. Tie však nepatria osobám, ktoré hodil do ohňa. Núka sa teda otázka, či má na svojom konte viac mŕtvych, ako sa predpokladalo.

Proces s Miroslavom L. obžalovaným z obzvlášť závažného zločinu vraždy, ktorú spáchal na svojej partnerke Sandre N. (22), zároveň z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy vo vzťahu k sokovi Romanovi P. (38) a ďalšej partnerke Monike B. (19), pokračoval na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici aj v piatok. Muž, ktorý inklinoval k satanizmu, mal svoje obete v rokoch 2010 až 2012 zaškrtiť. Ich telá potom rozporcioval, polámal a spálil. Do ohňa hodil aj mŕtve telíčko ročnej dcérky jednej zo zavraždených, no tú vraj predtým zniesla zo sveta vlastná matka. Sám to detailne opísal počas výsluchu v prípravnom konaní. Dokonca ukázal miesta, kde k tomu malo dôjsť. S odstupom času však všetko poprel. Priznal sa vraj len preto, aby mal výhody.

Vyčíňanie obžalovaného pri jednej z vrážd však videla Lucia K. (28), ktorá bola pri tom, keď Miroslav zaškrtil jej druha Romana. Pred senátom to osobne dosvedčila vo štvrtok. Proti obžalovanému vypovedal aj jeho spoluväzeň z vedľajšej cely Roman Z. Ten na súde tvrdil, že Miroslav L. mu okrem troch spomínaných vrážd hovoril aj o ďalších svojich obetiach. „Vraj zabil viac ľudí a na miestach, ktoré po svojom priznaní vyšetrovateľom ukázal, sa aj tak nič nenájde,“ uviedol.

Nejaké stopy policajti predsa len našli. Znalec z odboru antropológie František Štuller konštatoval, že v Zliechove, kde mal Miroslav L. spáliť pozostatky Moniky B. a jej dcérky, boli kosti zvieracieho charakteru.

„Úplne odstrániť ľudské telo spálením, tak ako to opísal obžalovaný, nie je možné. Úlomky kostí zostávajú, tie by sa ešte museli rozdrviť,“ vysvetlil. Nevylúčil však teoretickú možnosť, že po spálení tiel mohol páchateľ postupovať práve tak.

V záhradkárskej osade v Novej Dubnici, kde mal vrah spálením zlikvidovať telá Sandry N. a Romana P., už našli aj ľudské kosti. Konkrétne úlomky lebky, hornej čeľuste, rebier či krčných stavcov.

„V zemi ležali minimálne päť a maximálne pätnásť rokov. Vyzeralo to tak, že boli ešte drvené,“ podotkol znalec. Našlo sa tam tiež osem ľudských zubov. Analýzou DNA sa zistilo, že ide o pozostatky mužského aj ženského pôvodu, pričom niektoré patrili nedospelému jedincovi. Ani v jednom prípade sa však vzorky nezhodovali s príbuznými po zavraždených, o ktorých hovoril obžalovaný.

„Výpoveďou znalca z odboru antropológie bolo potvrdené, že sa našli kostrové pozostatky patriace dvom dospelým osobám a jednej vo veku 13 až 18 rokov. Tieto nálezy však nepatria potenciálnym obetiam trestného činu, ktoré mal spáchať obžalovaný,“ vysvetlil prokurátor. Vo vzduchu tak visí otázka, či Miroslav L. naozaj nezniesol zo sveta viac ľudí, ako pôvodne prezradil.