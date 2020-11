ONLINE: Východ Európy má 5 milónov nakazených, Slovensko pokračuje v testovaní

Na Slovensku pokračuje ďalšie kolo testovania na COVID-19 antigénovými testami vo viacerých obciach a mestách. Zriadených by malo byť vyše 400 odberných miest. Otvorené sú od 8.00 do 20.00 h. Počet registrovaných prípadov nákazy koronavírusom v strednej a východnej Európe prekonal hranicu päť miliónov.

8:20 Počas sobotňajšieho testovania na COVID-19 otestovali 68 888 ľudí. Z toho 1366 malo pozitívny výsledok, pozitivita teda dosiahla 1,98 percenta. Informoval o tom minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) na sociálnej sieti. Zároveň sa poďakoval všetkým, ktorí sa dali otestovať. Starostom a primátorom odporučil motivovať občanov svojich obcí a miest, aby sa prišli dať otestovať ešte v nedeľu (22. 11.).

„To, že je nižšia účasť znamená, že čísla pozitívne testovaných v jednotlivých obciach sú vyššie. Testovať sa totižto chodia najmä ti, ktorí majú podozrenie, že by mohli byť pozitívni. To môže mať následne dopad na výber obcí a miest pre ďalšie testovanie,“ uviedol s tým, že najmä pri antigénových testoch je dôležité testovať sa pravidelne.

Na toto kolo testovania antigénovými testami mohli vyčleniť do 8000 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. Armáda pomáhala aj pri predchádzajúcich kolách testovania, jej ďalšie využitie musel opätovne schváliť vládny kabinet.

8:03 V Česku v sobotu pribudlo 3 187 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 52 súvisiacich úmrtí. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v nedeľu ráno na webe českého ministerstva zdravotníctva. V porovnaní s predošlou sobotou (14. november) krajina zaznamenala pokles o viac ako 1000 prípadov. Česko v súčastnosti eviduje 88.825 aktívnych prípadov nákazy. Doteraz sa z ochorenia vyliečilo 394 830 ľudí. Do soboty 18.00 h bolo v nemocniciach hospitalizovaných 6101 pacientov. Celkovo sa v ČR od začiatku pandémie nakazilo 490 750 ľudí a 7.095 zomrelo v dôsledku ochorenia COVID-19, ktoré vírus spôsobuje.

8:00 Počet registrovaných prípadov nákazy koronavírusom v strednej a východnej Európe prekonal hranicu päť miliónov. Na základe vlastných prepočtov to uviedla agentúra Reuters. Tá zároveň upozorňuje, že región, do ktorého ráta Bielorusko, Bulharsko, Českú republiku, Maďarsko, Poľsko, Moldavsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko a Ukrajinu, registruje najviac prípadov v Európe.

V minulom týždni sa v strednej a východnej Európe, ako ju vymedzuje Reuters, denne preukázalo v priemere okolo 82 000 nových infekcií, každý deň potom v priemere zomrelo vyše 1 500 pacientov s COVIDOM-19. Medzi prvú dvadsiatku štátov na svete s najvyšším počtom prípadov v absolútnych číslach patrí z tejto oblasti Rusko, Poľsko a Ukrajina.

Rusko sa v počte potvrdených prípadov ešte len ako piata krajina na svete prehuplo pre nedávny nárast počtu infekcií cez hranicu dvoch miliónov, a to po Spojených štátoch, Indii, Brazílii a Francúzsku. Ruské úrady ale zatiaľ nezaviedli celoplošné opatrenia ako na jar, a namiesto toho sa zameriavajú na cielené pravidlá v jednotlivých častiach krajiny.

V celej Európe sa koronavírus od začiatku pandémie preukázal zhruba u 15 miliónov ľudí, čo z Európy robí najzasiahnutejšiu časť sveta. V Európe potom v súvislosti s COVIDOM-19 zomrelo 346 000 ľudí. Zo svetových regiónov podľa klasifikačných kritérií agentúry Reuters je viac obetí len v Latinskej Amerike.