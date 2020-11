Matovič: Žiaden salám-párky, plošné testovanie o dva týždne bude zrejme povinné

Celoplošné antigénové testovanie by sa malo uskutočniť o dva týždne. Deti sa do škôl vrátia až v novom roku, povedal premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Starostovia zatiaľ nedostali preplatené zvýšené náklady za prvú vlnu pandémie, nie je dohodnuté, ako bude štát preplácať náklady samospráve za plošné testovanie, a už premiér ohlasuje, že ďalšie kolo celoplošného masového testovania bude o dva týždne.

Premiér Matovič to potvrdil v nedeľnej relácii TA3. Stále platí pritom záväzok, že opatrenia budú platiť, kým denný prírastok nových infikovaných neklesne pod 500 a v nemocniciach bude menej ako tisíc pacientov s ochorením COVID-19.

Aj ďalšie testovanie bude zrejme povinné a bude kopírovať testovanie v prvej vlne. Matovič totiž vysvetľoval, že aktuálneho víkendového testovania v mestách a obciach, kde bolo vyše percenta infikovaných v minulom kole, sa zúčastní asi tridsať percent ľudí. A to je podľa Matoviča málo.

„Ak by to malo byť tak, že urobíme manévre za milióny eur a pôjde sa otestovať tretina ľudí a dve tretiny na to hodia salám-párky, tak na to sa prizerať nebudeme,“ týmito slovami Matovič pripustil, že testovanie bude povinné. V ďalších kolách by sa malo testovať iba v regiónoch, kde bude najvyšší počet infikovaných.

Premiér trvá na tom, že minister a líder koaličnej SaS Richard Sulík odsabotoval myšlienku komunitného testovania a výsledkom je, že školy sa otvoria až v budúcom roku. „Lebo deti môžu doniesť vírus domov, tam sa to premieša a zdravotníctvo ľahne popolom,“ mieni Matovič.

Ústredný krízový štáb podľa neho jednoznačne odhlasoval masové testovanie a preto aj vláda poverila Sulíka a jeho ministerstvo hospodárstva nákupom 16 miliónov antigénových testov. Premiér tvrdí, že by to malo byť na viac vĺn testovanie a zostať by mala aj zásoba pre nemocnice alebo domovy sociálnych služieb, kde testuje pravidelne.

Samospráva však upozorňuje, že ešte nedostala kompenzácie za prípravu a nákup potrebných vecí na prvý cyklus plošného testovania. Podľa Matoviča je to skôr otázka pre ministerstvo obrany, ktoré malo testovanie pod palcom, a ministerstvo financií. Tvrdí však, že „starostovia si nemôžu myslieť, že keď dali zarobiť svojim kamarátom, že im to štát preplatí“.

Na margo Sulíkovho nápadu, aby vo výberovej komisii, ktorá bude riešiť nákup testov, boli aj zástupcovia opozície, ktorí to však zatiaľ odmietli, Matovič povedal, že „majú na paprčiach množstvo chorých a mŕtvych“.

Počas Vianoc by nemal byť vyhlásený lockdown, teda uzavretie krajiny, ani sa zatiaľ neuvažuje nad zákazom cestovania z okresu do okresu ako to bolo počas Veľkonočných sviatkov. „Dúfame, že ľudia sa zomknú a cestovanie a návštevy rodiny odložia,“ povedal Matovič.

Či bude očkovanie povinné zatiaľ nevedel povedať. Dodal však, že zrejme budú mať ľudia na výber, nezaočkovaní budú mať napríklad ťažšie cestovanie.