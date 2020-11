ONLINE: Bohaté štáty chcú zaručiť spravodlivú distribúciu vakcín

Vývoj počtu úmrtí na Covid-19 V grafe je znázornený počet úmrtí za deň a celkový počet úmrtí počet úmrtí za deň celkový počet úmrtí 14 dní

5:00 Spravodlivú distribúciu finančne dostupných vakcín proti koronavírusu SARS-CoV-2 chcú zaručiť predstavitelia najväčších ekonomík sveta G20. Skupina sa zároveň zaviazala, že urobí všetko pre to, aby pomohla ekonomikám tvrdo zasiahnutým pandémiou COVIDU-19. Predstavitelia G20 to oznámili v nedeľu spoločnom vyhlásení na záver dvojdňového videosummitu skupiny.

Boj s koronavírusom bol hlavnou témou summitu, ktorý hostiteľská Saudská Arábia kvôli globálnej zdravotníckej situácii usporiadala online. Pandémia si celosvetovo vyžiadala vyše 1,4 milióna životov a rozšírila sa takmer do každej krajiny, pripomína agentúra DPA. Skupina G20 preto zopakovala obavy, že pri distribúcii vakcín – na ktorej vývoji pracujú desiatky firiem po celom svete – budú znevýhodnené hlavne chudobné štáty.

„Vynaložíme všetko úsilie na to, aby sme zaistili spravodlivý prístup všetkým,“ uviedla G20 vo vyhlásení. Najsilnejšie ekonomiky sa tiež zaviazali finančne podporiť medzinárodný projekt na distribúciu vakcín COVAX, ktorý podľa DPA musia do konca roka získať ešte šesť miliárd dolárov. Cieľom projektu je distribuovať do konca roka 2021 po celom svete dve miliardy vakcín.

Dostať vírus pod kontrolu je podľa G20 kľúčové pre obnovu globálnej ekonomiky. „Sme odhodlaní použiť všetky politické prostriedky, aby sme ochránili životy ľudí, ich zamestnanie a príjmy,“ uviedla skupina.

G20 už skôr chudobným krajinám pre pokračujúcu koronavírusovú krízu predĺžila odklad splátok o pol roka. Na jar chce rokovať o možnom predĺžení o ďalších šesť mesiacov. Odklad splátok úrokov a istín má dať 77 najchudobnejším krajinám, ako je Afganistan či Etiópia, väčšiu voľnosť pri investovaní do boja proti koronavírusovej pandémii. Už skôr schválený odklad mal vypršať koncom tohto roka.

Súkromných poskytovateľov pôžičiek G20 vyzvala, aby sa k odkladu splátok pridali, ak o to chudobné štáty požiadajú. Členské štáty G20 sa na hrubom domácom produkte (HDP) celého sveta podieľajú viac ako 85 percent, na svetovej populácii potom majú zhruba dvojtretinový podiel.