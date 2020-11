NÁZOR: Dokedy môžu spolu vydržať Matovič so Sulíkom? Do konca

Je to ako stará klasická rozprávka. Macocha pošle úbohú Marušku počas zimy na jahody, tá si ich vybaví u Veľkého Sečeňa, a keď ich donesie, tak ju macocha odbije, že aj tak sú kyslé.

Zdá sa vám to popletené? Je to rozprávka o dvanástich mesiačikoch alebo Ezopova bájka o líške a hrozne, na ktoré nedosiahne? Vitajte vo svete slovenskej vysokej politiky, kde sa pletie piate cez deviate. Kde si premiér a vicepremiér navzájom nevedia prísť na meno a keď si nejaké meno nájdu, tak určite nie pekné.

Premiér Igor Matovič dal úlohu pripraviť plán boja proti koronavírusu vicepremiérovi Richardovi Sulíkovi, ktorý si máčal nohy v Dubaji a ešte kým stihol prísť, tak mu štipľavo odkázal, že nech sa nenamáha, lebo šibeničný termín aj tak nestihol a keby ho aj stihol, jeho riešenie bude nanič. A že sa pôjde podľa premiérovho plánu. Vicepremiér mu zase odpovedal, že na svojom pláne už dlhšie pracuje s odborníkmi, keďže si myslel, že premiér žiadny plán nemá. Matovič poslal Sulíka na jahody a ten mu nesie hrozno.

Nie je dôvod, aby Matovič so Sulíkom povalili vládu. Sulík si môže počkať, či sa z princa nestane kráľom a Matovič zase občas vyzerá, že by bol radšej rebelom ako premiérom.

Do toho opozičné strany trúbia na útok a hlavnou zbraňou má byť referendum, na ktoré zohnať účasť je možno ešte ťažšie než na dobrovoľné testovanie. Je teda vláda v ohrození? Minimálne. Vydržia spolu Matovič so Sulíkom? Až do konca, nech bude akýkoľvek. Nikomu z nich sa toto talianske manželstvo nevyplatí rozbiť.

Richardovi Sulíkovi určite nie. V skutočnej opozícii by sa ocitol medzi stranami, s ktorými si nemá čo povedať a s ktorými ho nemá čo spájať. V úlohe disidenta vo vláde môže robiť aj opozičnú aj koaličnú politiku, podľa toho, kedy čo potrebuje. To mu umožňuje zhŕňať percentíčka preferencií aj vtedy, keď ľudí nejaké vládne opatrenie poriadne nasrdí.

A je tu ešte jedna vec, ktorá ho z vlády nepustí. Od začiatku, ako začal koketovať s politikou, je tu jeho zlatý grál – odvodový bonus. Snaží sa ho presadiť roky, odkedy napísal svoju prvú knihu o odvodovom bonuse a obchádzal s ňou politikov i médiá. Vo vláde Ivety Radičovej bol k tomu blízko, keďže ho dokázal prepašovať do programového vyhlásenia. Vtedy mu uletel, spolu s balónikom, ktorý mal držať. V tejto vláde nedávno uviedol, že je to na dobrej ceste, ale ešte musí presvedčiť Igora. No a Igor si môže vybrať, či sa dá presvedčiť. Ak nie, tak je tu tretia cesta – presvedčiť priaznivcov súčasnej koalície, že SaS je lepšou alternatívou na čelo vlády v ďalších voľbách, že je hlas rozumu v chaose, ktorý často dokáže predseda vlády stvoriť.

Igorovi Matovičovi tiež určite nie. V podobe Sulíka má fackovacieho panáka. Matovič sa často stavia do pozície spasiteľa národa, ktorý určite rád zachráni Slovač nielen pred Ficom a Pellegrinim, ktorých má na tapete pri takmer každom vystúpení, ale aj pred Sulíkom. Nie nadarmo sa na začiatku vládnutia štylizoval do postavy zálesáka Old Shatterhanda, ktorý chráni slabých. Po uvoľnenom lete, keď chcel „zobchodovať“ uvoľnenie pandemických opatrení, zistil, že počas krutej jesene sa lepšie predáva záchrana ľudských životov. Napriek tomu, že robí nepopulárne opatrenia – štokholmský syndróm je silné puto.

Nie je podstatné, že jeho OĽaNO stráca percentá. Svojou politikou si Matovič zároveň vytvára tvrdé jadro voličov, ktoré predtým nemal, keďže jeho preferencie skákali hore-dolu. Mať za sebou dostatočný počet skalných je dôležité, pretože predstavujú vstupenku do parlamentu. Svojho času ich mali napríklad KDH, HZDS či Smer, pri ktorých bola istota, že sa do parlamentu určite dostanú. Kdeže lanské snehy sú (a nielen tie)…

Voľby sa dnes rozhodujú tesne pred nimi a vládni politici majú viac možností zapôsobiť na voličov. OĽaNO a SaS sú dnes hlavnými hercami na koaličnej scéne a divadlo, ktoré predvádzajú, pôsobí viac ako nevýrazná politika Za ľudí či charizma Borisa Kollára. Na druhej strane medzi protivníkmi budú mať hlavne silného Petra Pellegriniho a otázny Smer, kde Robert Fico síce bojuje o dušu, ale hlasy pribúdajú skôr Hlasu. Fica ťahajú dolu série obvinení ľudí, ktorí mali lumpačiť za jeho éry. Koalícia potrebuje, aby všetkých zavreli, Fico potrebuje, aby aspoň niekoho oslobodili. Ak chce koalícia pokračovať vo vláde po ďalších voľbách, nemôže sa navzájom zdecimovať.

Nie je teda dôvod, aby Matovič so Sulíkom povalili svoju terajšiu vládu. Sulík si môže počkať, či sa z princa nestane kráľom a Matovič zase občas vyzerá, že v ďalšom volebnom období by bol radšej rebelom ako premiérom. Aj tak sa môže skončiť dnešná popletená rozprávka.

