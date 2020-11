Dobrovoľné testovanie: tretinový záujem

Necelých 70-tisíc ľudí sa prišlo dať otestovať v sobotu v 458 obciach a mestách. Podľa ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) malo pozitívny výsledok na koronavírus 1 366 ľudí. V nedeľu dopoludnia sa bolo dať testovať 14 529 ľudí, 380 z nich bolo pozitívnych. Tentoraz bolo testovanie dobrovoľné a konalo sa v obciach, ktoré mali z predchádzajúcich testovaní najvyššie percento pozitivity.

„To, že je nižšia účasť, znamená, že čísla pozitívne testovaných v jednotlivých obciach sú vyššie. Testovať sa totižto chodia najmä tí, ktorí majú podozrenie, že by mohli byť pozitívni,“ objasnil. Dodal, že to môže mať následne vplyv na výber miest pre ďalšie testovanie. Rozumie však, že mnohí sa mohli otestovať v 118 stálych odberových miestach.

Podľa Naďa prejavili ľudia o testovanie v sobotu približne tretinový záujem oproti situácii spred dvoch týždňov. Ľudia už nemigrujú toľko do iných miest a obcí, aby sa dali otestovať aj preto, že platnosť certifikátov o negatívnom testovaní sa skončila už pred dvoma týždňami.

Napriek sľubom, že pri aktuálnom testovaní sa nebudú vydávať certifikáty, ľudia ich dostali. „My tie certifikáty dávame, nech ľudia majú v rukách rozhodnutie, či sú pozitívni, alebo negatívni,“ povedal Naď.

Pred troma týždňami antigénové testy v Križovanoch nad Dudváhom ukázali mieru pozitivity na úrovni 1,36 percenta. Účasť na dobrovoľnom testovaní je podľa starostky obce Svetlany Kráľovičovej výrazne odlišná. Ľudia chodili, ale veľmi riedko. „Využívajú to najmä tí, ktorí potrebujú nejaké potvrdenie do zamestnania alebo k lekárovi na operáciu,“ hovorí Kráľovičová. Cezpoľných sa totiž pýtala, čo ich viedlo do Križovian. Už od pohľadu pozná, kto je z obce a kto nie. „Mali sme tu ľudí z Bernolákova či z okolia Zvolena,“ dodáva s tým, že reálne môžu mať prechodný pobyt niekde v okolí. Možnosť využili aj seniori nad 65 rokov, ktorí prichádzajú preto, že sami chcú.

Podľa starostky začína všeobecne prichádzať depresívna nálada a ľudia si pri ďalších kolách testovania môžu povedať: Nie, už dosť! Ďalší vývoj podľa nej závisí od toho, ako dopadne testovanie počas tohto víkendu a tiež, či budú v prípadných ďalších kolách vydávať certifikáty, ktoré bude niekto niekde vyžadovať. „Pokiaľ to postavia tak ako pred Dušičkami, tak ľudia prídu,“ myslí si.

Prvá vlna pandémie stála obec približne 2 600 eur. Po prvom kole vyúčtovali do 5-tisíc eur aj s odmenami pre administratívnych pracovníkov. „V tom čase sme však zabezpečovali ochranné pracovné pomôcky pre dve kolá. Teraz sme dokúpili len šatňové bloky. Ďalšie náklady na toto kolo pôjdu už na stravovanie a administratívu,“ vymenúva Kráľovičová.

Pozitívni boli cudzí

Starosta obce Neporadza Ján Haninec si myslí, že v druhom kole sa do obce prišli otestovať aj ľudia z okolia a tí im zdvihli percento pozitivity. „Tentoraz neočakávame veľkú účasť, ak príde tretina, tak bude dobre. Niektorí ľudia sa na testovanie pýtali, niektorí sú si vedomí toho, že je to dobrovoľné a keďže sa cítia dobre a sú zdraví, na testovanie sa prísť nechystajú,“ uviedol starosta s tým, že Neporadza má necelých osemsto obyvateľov.

Podľa neho dieru v rozpočte spravilo testovanie na úrovni približne dvoch tisícok eur. „Ale dúfam, že vláda splní to, čo sľúbila, a peniaze nám vrátia,“ myslí si starosta.

Ani nie tretina

Oščadnica s takmer 6-tisíc obyvateľmi mala cez víkend päť odberných miest. Jedno z nich bolo v kultúrnom dome v centre obce. Keď sme tam v nedeľu dopoludnia prišli, ľudia sa na testovanie veľmi nehrnuli – prichádzali po jednom a s väčšími prestávkami. Na výsledok práve čakalo asi päť ľudí, medzi nimi aj Rudolf. Tvrdil, že testovanie ho ani do tretice neotravuje. „Prišiel som úplne dobrovoľne. Nie je mi to ľahostajné a keďže som tento víkend na Kysuciach, svojou účasťou chcem dať najavo, že túto možnosť si vážim,“ povedal. Objasnil, že cez týždeň pracuje a pôsobí v inom regióne, kde už testovanie nerobia.

Veliteľ tamojšieho odberného miesta Stanislav Švábik potvrdil, že počty testovaných sú v porovnaní s predchádzajúcimi kolami oveľa skromnejšie. „Účasť je 20-, možno 30-percentná, na jedno odberné miesto prišlo tak do 500 ľudí,“ odhadol. Viac záujemcov sa podľa neho dostavilo v sobotu, nedeľa bola veľmi pokojná. Celkovo vraj zachytili niečo cez percento nakazených, čo je porovnateľné s predchádzajúcim stavom. Všetci, čo prišli, opäť dostali aj modrý certifikát. „Na jeho zadnej strane majú inštrukcie, ako po testovaní postupovať. S certifikátom môžu ísť k lekárovi a ak je niekto pozitívny, na základe toho ich môže vypísať na PN,“ vysvetlil. Doplnil, že ako „vstupenka“ do obchodov či do práce to už síce nefunguje, no predpokladá, že niektorí zamestnávatelia to od svojich zamestnancov stále vyžadujú.

Málo ľudí, vysoká pozitivita

V Zázrivej sa testovalo už štvrtýkrát, miestni naň chodili tiež vo veľmi nízkom počte. Pred kultúrnym domom v centrálnej zóne, kde sa nachádzalo jedno z dvoch odberných miest, sme v nedeľu pred jednou hodinou poobede stretli len mladú ženu. „Doteraz som absolvovala každé testovanie. Som priamo odtiaľto a keďže pracujem v tunajšom domove pre seniorov, prišla som aj teraz. Robím to kvôli klientom, aby som ich náhodou neohrozila,“ vysvetlila.

Rotný Jozef Dvorčák potvrdil, že okrem centrálnej zóny je v Zázrivej odberné miesto tiež v základnej škole. „Tu, v centre, sa počas soboty prišlo otestovať 185 ľudí a zachytili sme štyroch nakazených. V nedeľu sa ich zatiaľ dostavilo 56, z nich bol jeden človek pozitívny,“ povedal krátko po obedňajšej prestávke. Z celkovo piatich infikovaných bol jeden cezpoľný.

„Účasť je skromnejšia, niektorí ľudia sú už z toho trošku nervózni. Viacerí potrebujú certifikát pre zamestnávateľa, ktorý ho od nich vyžaduje. Záujem však prejavujú tiež mnohí seniori. Tí si chcú overiť, či sú v poriadku a potom sú šťastní, keď sa im to potvrdí,“ poznamenal s tým, že s pozitivitou to tam vyzerá, vzhľadom na slabú účasť, horšie ako minule. „Je to okolo dvoch percent,“ podotkol.

Pozitívny školák

Rekordérom na celom Zemplíne bola po druhom kole testovania obec Markovce v Michalovskom okrese. Zo 447 otestovaných malo pozitívny test 27, čo predstavovalo 6,04 percenta, týždeň predtým to bolo 8,82 percenta.

Starostka Valéria Eľková priebežne chodí kontrolovať, aká je situácia. „Hneď v nedeľu ráno som sa bola pozrieť na začiatok testovania, bolo tam desať ľudí, priebežne chodia ďalší. V sobotu sa prišlo otestovať 120 ľudí a len jeden školák z prvého stupňa mal pozitívny výsledok. V jeho rodine boli predtým už viacerí pozitívni, takže nás to neprekvapilo,“ konštatovala Eľková.

Aj napriek tomu, že v sobotu bol pozitívne testovaný školák, starostka verí, že už školské zariadenie tento týždeň otvoria. „Riaditeľka školy už oslovila všetkých zamestnancov, aby sa prišli všetci ešte otestovať a vyzvala aj rodičov, aby brali ohľad na svoje deti a prišli tiež. Budem kontaktovať v pondelok regionálny úrad verejného zdravotníctva a zrejme, ak sa dohodneme, tak by bola zatvorená len konkrétna trieda, ktorú tento chlapec navštevuje,“ doplnila Eľková, podľa ktorej už obec doteraz na testovanie minula viac ako dvetisíc eur a peniaze im ešte neboli refundované. Napriek tomu sa ďalším kolám testovania nebráni.