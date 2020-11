Gröhling: Žiaci by sa mohli vrátiť do škôl o týždeň

Žiaci by sa do škôl mohli vrátiť v pondelok 30. novembra. Termín bol stanovený aj v rámci rokovania Ústredného krízového štábu, je dôležité o tom v týchto dňoch rozhodnúť. Podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) a minister školstva Branislav Gröhling to povedal na dnešnej tlačovej konferencii, na ktorej strana SaS predstavila protipandemický plán.

Podľa ministra školstva je dôležité najmä to, aby boli nastavené pravidlá. Aj školský semafor, ktorý fungoval od septembra, fungoval podľa neho preto, lebo mali dobre nastavené pravidlá. V rámci semaforu bolo v domácej izolácii päť percent žiakov, čo podľa šéfa rezortu školstva znamená, že komunikácia a pravidlá boli nastavené dobre. Zároveň sa budú riadiť podľa špecifických pravidiel v rámci jednotlivých regiónov a navyše k tomu pribaľujú aj školský semafor.

„Tak by sme chceli, aby sme pokračovali aj od 30. novembra v rámci tohto individuálneho semaforu, toho lokálneho školského semaforu. K tomu odporúčame a pribaľujeme komunikáciu v rámci žúp a okresných miest,“ spresnil minister školstva. Spoločne by tak vytvorili mobilné testovacie jednotky, ktoré by na základe požiadavky riaditeľa vedeli prísť na danú školu a dobrovoľne pretestovať učiteľov alebo žiakov so zákonnými zástupcami.

Gröhling dodal, že na ministerstve školstva zároveň zefektívnili jednotlivé finančné transfery a našli balík financií, ktoré by vedeli mestám a župám posielať na to, aby si vytvorili stabilné odberové tímy a fungovali by na požiadanie, čo sa týka riaditeľov, respektíve regionálnych úradov verejného zdravotníctva.