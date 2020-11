Nezištné skutky vládnu svetu. Neváhajte zapojiť sa aj vy

Musíme si pomáhať. To nie je len názov československej snímky, ktorá pred časom bojovala o sošku Oscara. Pre niekoho to môže byť životné motto, filozofia, každodenné presvedčenie, v ktorom sa oplatí žiť.



(Kliknutím na obrázok zväčši, Tréner Maroš Molnár naplnil vlastný box s darčekmi pre ľudí v núdzi.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: archív Maroša Molnára

Odmena síce nie je finančná či kariérna – no hrejivý pocit pri srdci, uvedomenie si, že sme niekomu aspoň o kúsok vylepšili a skrášlili život, patrí medzi emócie, ktoré sa nedajú ľahko nahradiť.

Pomáhať by sme si mali celý rok, ale je už zvykom, že najmä s príchodom vianočných sviatkov sa tejto snahe uvoľňuje viac priestoru. Objavuje sa v komunikácii obchodných značiek, nájdete ju na sociálnych sieťach, rozmanité projekty sa organizujú aj vnútrofiremne, ruku k dielu pridávajú rôzne neziskové združenia či len rodiny, susedia v paneláku alebo jednotlivci. Aj pod tlakom súčasnej situácie, ktorú výrazne ovplyvňuje pandémia vo svete, sa projektov na pomoc iným objavilo v uplynulých mesiacoch skutočne na tisícky. Niekedy pritom netreba stavať len na veľkých gestách a miliónových sumách. Počíta sa láska k blížnym a každý spôsob, ktorý dokáže urobiť ľuďom život krajší.

Deti mávajú na policajtov, ktorí rozdávajú jedlo počas prvej vlny koronakrízy v Kolumbii. Autor: SITA/AP, Fernando Vergara

Uplynulé mesiace priniesli množstvo príkladov na Slovensku aj za hranicami. Medzi tie najčastejšie patrila pomoc seniorom. Aj vy ste našli v paneláku na vchodových dverách oznam o tom, že niekto ochotne nakúpi starším susedom? Možno ste sa sami zapojili. So zaujímavou myšlienkou prišla napríklad aj Britka Becky Wassová z Falmouthu, ktorá s manželom spoločne navrhla, vytlačila a distribuovala pohľadnice. Smerovali k seniorom v mestskej štvrti, ktorí ich mohli využiť na kontaktovanie mladších s prosbou o nákup potravín či liekov. Zároveň však pohľadnice s kresbami a pozitívnymi odkazmi robili krajší deň všetkým zúčastneným v tomto projekte susedskej solidárnosti a pomoci. „Strach sa rozšíri veľmi rýchlo a v takých chvíľach je najdôležitejšie, aby sme rozdávali aj ľudskosť,“ uviedla pre BBC News iniciátorka tejto idey.

Len o pár stoviek kilometrov ďalej sa pre zmenu zrodil nápad so zásobovaním seniorov hygienickými balíčkami. Tisícky libier z vlastného vrecka venoval majiteľ obchodu v Škótsku, aby rozdal potreby ako dezinfekčné gély a mydlá či toaletný papier pre ľudí nad 65 rokov. „Kým môžeme, chceme pomáhať,“ uviedol ešte v máji pre Good News Network.

Koronakríza priniesla tiež množstvo projektov na rozdávanie obedov zdarma. Najmä v USA sa takéto aktivity javili ako kľúčové pre tisícky rodín v núdzi, ktorých deti (v rámci sociálnych programov klasifikované na obedy zdarma) bez povinnej školskej dochádzky zostávali doma bez jedla. A okrem zástupcov neziskových organizácií, množstva celebrít, ktoré venovali desaťtisíce dolárov, sa zapájali aj mnohé reštaurácie, kaviarne či bistrá.

Movember už štrnásť rokov upozorňuje na problematiku rakoviny prostaty zapojením známych športovcov, osobností, ale aj bežných mužov, ktorí sa celý mesiac neholia. Autor: SITA/AP, Richard Vogel

Samozrejme, dobré skutky nelimituje len čas pandémie. Dobrá správa znie, že ľudstvo ako také, je ochotné pomáhať. Ak sa objaví dobrý projekt, ktorý navyše začne byť virálny a získa slušný mediálny zásah, zvyšuje sa aj záber na tých, ktorých môže ako potenciálnych „pomocníkov“ osloviť. Vedeli ste napríklad, že slávny „movember“ – mimochodom prislúchajúci práve na tento mesiac vznikol pred 14 rokmi v Austrálii a jeho snahou bolo upozorniť na zdravotné riziká a problémy mužov.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že „movembrové“ hnutie je len o fúzoch a dlhých bradách mužov, ktorí sa snažia zaujať na sociálnej sieti. Už menej ľudí však vie, že spoločne s ním ruka v ruke kráča aj zvyšovanie povedomia a iniciovanie finančnej pomoci na projekty zamerané na prevenciu mužského zdravia a problematických diagnóz. Doposiaľ sa v rámci movebrových aktivít vyzbieralo viac ako 540 miliónov dolárov, ktoré boli distribuované do zhruba 1200 projektov.

Problematiku ľudí bez domova je nutné riešiť lokálne a s ohľadom na konkrétne okolnosti. Športový projekt – futbalový turnaj The Homeless World Cup je však zjednocujúcim a unikátnym prvkom pomoci tým, ktorí sa ocitli na ulici. Vo viac ako 450 mestách doposiaľ zapojil zhruba 100-tisíc bezdomovcov v rámci posilnenia ducha športovými aktivitami, tréningom a tiež súťaživosťou. Neodovzdáva financie, žiadne tučné šeky či krabice potravín, ale učí účastníkov zodpovednosti, sociálnemu kontaktu a dáva im možnosť zažiariť

Tridsať rokov si zase píše do kolonky „existencie“ ďalšia známa aktivita, ktorej cieľom nie je pomáhať ľuďom (hoci vlastne stoja na konci celého reťazca) – v tomto prípade ide o matku prírodu, jej nekonečné moria a oceány. Projekt menom International Ocean Clean-up spája už tri dekády komunity žijúce v prímorských mestách a dedinách, pridáva k nim ekologických aktivistov, ale aj nadšencov, ktorí chápu potrebu ochrany prírody. Ich cieľom je čistenie morského pobrežia od vyplavených odpadkov.

Tím bezdomovkýň z Mexika s víťazným pohárom v rámci The Homeless World Cup v roku 2012. Autor: SITA/AP, Marco Ugarte

S nástupom sociálnych médií sa v posledných rokoch zvýraznilo zastúpenie charitatívnych aktivít a dobrých skutkov aj takpovediac online. Jeden z projektov pred časom pripravila známa japonská automobilka Toyota, ktorá za zverejnenie selfie s konkrétnym hashtagom venovala 50 dolárov združeniu dievčenských

a chlapčenských klubov v USA či napríklad venovala detské sedačky a podporila program na prevenciu bezpečnosti detí v automobiloch.

A dôkaz, že niekedy viac ako financie pomôže naša osobná účasť, záujem a aktivita, priniesla zase americká firma Zappos, online predajca obuvi. S ambíciou petície za extra deň voľna (29. február) dala jeden voľný deň svojim zamestnancom a vyzvala ich, aby voľné hodiny zužitkovali čo najlepším spôsobom. Výsledkom boli nielen materiálne dary, ale aj hodiny pomoci a podpory pre ľudí v núdzi a značka poukázala na to, že počas jedného voľného dňa v USA môže až 200 miliónov hodín byť venovaných neziskovým organizáciám a ich projektom.

Moderátorka a redaktorka Veronika Cifrová Ostrihoňová sa už zapojila do kampane spoločnosti Orange. Autor: archív Veroniky Ostrihoňovej

Ruku na srdce, vedeli by ste pre iných investovať svoj vlastný čas? Určite áno. A čo tak niekoho obdarovať z vlastnej iniciatívy a s pomocou vlastných nápadov? V predvianočnom čase sa myšlienka pomoci už tradične spája s predstavou balíčkov pod vianočným stromčekom. Tie, ktoré v rámci zaujímavého projektu prináša v týchto dňoch aj firma Orange Slovensko, však budú trochu iné. Môžu byť práve vaše.

V predajniach značky nájdu jej zákazníci prázdne balíčky, ktoré budú môcť naplniť sami doma, priniesť späť na predajňu a následne budú darčeky rozoslané do trojice vybraných centier pomoci – Centra Slniečko, centra OZ Návrat a neziskovej organizácie Človek v ohrození. Ako prvé s týmto projektom začali známe osobnosti, ktorých aj čitateľ Pravdy určite dobre pozná zo sociálnych sietí. Zapojila sa napríklad moderátorka, redaktorka a influencerka Veronika Cifrová-Ostrihoňová, osobný tréner

Maroš Molnár či moderátorka Barbara Jagušák Heribanová alebo green-fluencer Michal Sabo. Orange Slovensko spoločne s balíčkami od jeho vlastných klientov a v duchu hesla #LepšísvetdoVianoc venuje následne trom vybraným centrám aj finančnú pomoc vo výške 100-tisíc eur.

Táto aktivita pritom nadväzuje na iný nezištný skutok, ktorým sa spoločnosť rozhodla potešiť svojich verných zákazníkov, ale aj nových klientov. Orange vylepšil vybrané paušály, znásobil počet dát v paušáloch Go a pridal aj nonstop dátové balíky pre čety sociálne siete či video. Pre tých, ktorí svoje dáta nevyčerpajú, priniesol možnosť preniesť si ich zvyšok do nového mesiaca. Súčasní zákazníci spoločnosti získajú tieto predvianočné darčeky celkom automaticky, bez nutnosti volania, aktivovania online či návštevy predajne. Ak sa však zapoja do akcie, v rámci ktorej sa v predajni rozhodnú naplniť prázdny balíček pre tých, ktorí sú v núdzi, naplní sa vízia nezištnej pomoci a dobrých skutkov naozaj plnohodnotne.