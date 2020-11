ONLINE: Vyhnite sa cez Vianoce rodinným stretnutiam, radí WHO

Pri uvoľňovaní opatrení prijatých v boji proti pandémii na Slovensku sa počíta kĺzavý medián z denného počtu nových nakazených za uplynulý týždeň očistený o nových nakazených v karanténnych centrách. Príklad: Ako vypočítať medián? Ak máme takéto čísla: 10, 15, 13, 81, 9, 21, 2

a usporiadame ich vzostupne : 2, 9, 10, 13, 15, 21, 81



potom medián je číslo 13. Kĺzavý medián Jedným z rozhodujúcich kritérií pre uvoľňovanie opatrení je tzv. kĺzavý medián počtu nakazených za posledných 7 dní, ktorý sa sleduje a denne vyhodnocuje. 14 dní

6:35 V Česku potvrdili testy v pondelok 4377 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 62 súvisiacich úmrtí. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v utorok ráno na webe českého ministerstva zdravotníctva.

Celkový počet úmrtí na komplikácie spôsobené ochorením COVID-19 sa od vypuknutia pandémie zvýšil na 7360. Tieto údaje bývajú doplňované spätne aj za niekoľko dní, preto sa často menia.

6:00 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok uviedla, že vyhýbanie sa rodinným stretnutiam bude cez Vianoce tá „najbezpečnejšia taktika“. WHO však zdôraznila, že neexistuje žiadny spôsob s nulovým rizikom, ako sláviť tradičné sviatky. Informovala o tom tlačová agentúra AFP. Predstavitelia WHO dodali, že jednotlivé vlády musia dobre zvážiť, aký bude ekonomický a sociálny prínos uvoľňovania pandemických obmedzení počas sviatkov, a jednotliví obyvatelia sa zasa budú musieť rozhodnúť, či ešte viac ohrozia svojich zraniteľnejších príbuzných.

Európa a Severná aj Latinská Amerika bojujú s narastajúcimi prípadmi nákazy koronavírusom, ktoré ženú zdravotnícke systémy na pokraj zrútenia a pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami nútia vlády vyhlasovať zákazy pohybu obyvateľov či zatvárať prevádzky.

Maria Van Kerkhove, technická vedúca WHO pre pandémiu ochorenia COVID-19, uviedla, že možnosti s „nulovým rizikom“ neexistujú. „Je menšie riziko alebo väčšie riziko – ale riziko je,“ povedala na virtuálnom brífingu pre médiá. „Je to neuveriteľne ťažké, lebo predovšetkým cez sviatky… naozaj chceme byť s rodinou, ale v niektorých situáciách je ťažké rozhodnutie nemať rodinné stretnutie tou najbezpečnejšou taktikou,“ vysvetlila Van Kerkhove. Dodala, že každý sa musí sám rozhodnúť a zvážiť, či možno donesie koronavírus do domácnosti zraniteľnejších ľudí s vyšším rizikom, že na toto ochorenie zomrú.

Van Kerkhove navrhla virtuálne spojenie s rodinou, ktoré môže byť jedným zo spôsobov osláv. „Aj keď tento rok nemôžete sviatky tráviť spoločne, môžete ich osláviť, keď sa toto všetko skončí,“ povedala americká expertka. „My to tak v našej rodine urobíme a budeme mať veľa osláv, keď už bude po všetkom,“ doplnila. Michael Ryan, riaditeľ WHO pre núdzové situácie, poznamenal, že treba dosiahnuť rovnováhu medzi vedou a ekonomickými a sociálnymi okolnosťami. Podľa Ryana nie je žiaden recept na to, ako dlho by malo počas sviatočného obdobia trvať uvoľnenie obmedzení, aby to bolo bezpečné.

Ryan pred štvrtkovým Dňom vďakyvzdania v USA upozornil, že po tomto sviatku v susednej Kanade, ktorá ho tento rok oslavovala 12. októbra, sa prenos koronavírusu medzi ľuďmi zvýšil. V oblastiach s výrazným komunitným šírením nákazy by ďalšie otváranie či uvoľňovanie „nepochybne“ vyústilo do ešte väčšieho prenosu koronavírusu, uviedol Ryan.