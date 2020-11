Ak bude testovanie povinné, Hlas ho zrejme využije na zber podpisov pod referendum

Na pondelkovom zasadnutí ústredného krízového štábu sa pri prvom hlasovaní podľa Pellegriniho informácií zo 40 prítomných za testovanie postavili asi len dvaja členovia. Ostatní boli podľa jeho slov veľmi zdržanliví.

Video: Brífing lídra strany Hlas Petra Pellegriniho.

„Preto chcem požiadať ešte raz všetkých zodpovedných, aby na ústrednom krízovom štábe upustili od celoplošného povinného testovania,“ vyzval.

Pellegrini avizoval, že ak vláda schváli celoplošné povinné testovanie, Hlas ho pravdepodobne využije na zber podpisov pod referendum za skrátenie aktuálneho volebného obdobia.

Líder strany opäť poukázal na to, že dodnes nevidno medicínsky prínos testovania, nepoznáme odborníkov, ktorí ho podporili, ani celkové náklady. Stráca sa tiež podľa neho prehľad o skutočnej pandemickej situácii.

Členovia strany podporujú tiež návrat detí do škôl. „Mrzí ma, že sú dnes deti rukojemníkmi sporu SaS a OĽANO,“ skonštatoval Pellegrini. Deti by pustil do škôl tak, aby boli zabezpečené hygienické pravidlá a včasná lokálna reakcia, ak sa vyskytne v triede či škole nejaký nakazený.

Stopka neprokurátorom

Poslanci z mimoparlamentného Hlasu nebudú vo voľbe kandidáta na generálneho prokurátora voliť neprokurátora.

Medzi kandidujúcimi prokurátormi nevidia žiadneho, ktorý by vo funkcii predstavoval riziko pre Generálnu prokuratúru SR. Líder strany Peter Pellegrini o tom informoval na utorkovej tlačovej konferencii.

„Strana Hlas zahlasuje za jedného z prokurátorov,“ uviedol Pellegrini. Odmietol, že by predstavitelia Hlasu rokovali s koaličnou či opozičnou stranou o výbere kandidáta. Na definitívnom mene sa chcú dohodnúť v strane až pred hlasovaním. Uvažujú o dvoch – troch menách.

Medzi navrhnutými prokurátormi Pellegrini nevidí žiadne meno, ktoré by mohlo Generálnej prokuratúre SR ublížiť.

Nerozumie vyjadreniu predsedu vlády Igora Matoviča, ktorý povedal, že ak by niektorá koaličná strana zvolila kandidáta na generálneho prokurátora spolu s opozíciou, OĽANO odíde z koalície. Podľa Pellegriniho chce Matovič vlastného generálneho prokurátora aj špeciálneho prokurátora.

Kandidáta na generálneho prokurátora majú poslanci voliť na aktuálnej schôdzi. O funkciu sa uchádza sedem kandidátov, generálneho prokurátora má vymenovať prezidentka Zuzana Čaputová.

Voľba predsedu strany

Peter Pellegrini bude kandidovať za predsedu strany Hlas. Potvrdil to na tlačovej konferencii v parlamente. Protikandidáta zatiaľ nemá.

Ustanovujúci snem má mať strana v sobotu 28. novembra. Strana si na sneme zvolí niekoľkých podpredsedov a členov predsedníctva, aby mohla fungovať. Nominácie na podpredsedov Pellegrini nepovedal.

Zasadnutie nebude slávnostné, iba technické, dôvodom je situácia s pandémiou koronavírusu. Delegáti sa spoja cez telekonferenčné hovory. Slávnostný snem plánuje na budúcu jar.