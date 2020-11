ONLINE: Zavrime cez sviatky Alpy, vyzývajú Taliani susedov

Vývoj počtu vyliečených V grafe je znázornený počet vyliečených za deň a celkový počet vyliečení za deň celkový počet vyliečených 14 dní

30 dní

90 dní

všetko zdroj: NCZI Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy

6:37 Kanada si bude musieť počkať na vakcínu proti koronavírusovému ochoreniu COVID-19, pretože prvé várky budú pravdepodobne poskytnuté ľuďom v krajinách, kde sú vakcíny vyrobené.

Vyhlásil to v utorok kanadský premiér Justin Trudeau, ktorého citovala tlačová agentúra AP.

Trudeau pripomenul, že Kanada nemá zariadenia na výrobu očkovacích látok. USA, Británia a Nemecko ich majú. Podľa neho je pochopiteľné, že americké farmaceutické firmy dajú vakcíny k dispozícii najskôr v USA a až následne ich budú vyvážať do zahraničia.

5:50 Talianska vláda chce, aby lyžiarske strediská v Alpách zostala pre koronavírus cez Vianoce a Nový rok zatvorené. Plánuje o tom presvedčiť aj ďalšie alpské krajiny, aby aspoň do januára na svojej zjazdovky lyžiarov tiež nepúšťali. Taliansky premiér o tom rokoval s šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Francúzsko už oznámilo, že lyžovanie cez Vianoce zrejme tiež neumožní, Rakúsko chce v prípade uzavretia stredísk získať finančné kompenzácie pre ich prevádzkovateľov.

S (nemeckou kancelárkou Angelou) Merkelovou a (francúzskym prezidentom Emmanuelom) Macronom pracujeme na spoločných európskych pravidlách," uviedol v pondelok taliansky premiér Giuseppe Conte. Podľa neho znamenajú zimné prázdniny na horách výrazné riziko šírenia nákazy koronavírusom, a to aj za predpokladu, že budú na zjazdovkách i vlekoch platiť prísne hygienické pravidlá. „Všetko, čo sa točí okolo zimných prázdnin, to jednoducho kontrolovateľné nie je,“ povedal Conte. „Dovolenky na snehu si jednoducho nemôžeme dovoliť,“ dodal. „Vzhľadom k aktuálnemu počtu nakazených nie je otvorenie zjazdoviek možné. Inak hrozí riziko, že prípadov nákazy bude opäť pribúdať,“ vysvetlil šéf talianskeho zdravotného ústavu (ISS) Franco Locatelli. Zjazdovky by sa podľa predpokladov mali otvoriť najskôr 10. januára budúceho roku.

Taliansko chce docieliť to, aby svoje strediská nechali cez sviatky zatvorené aj ďalšie alpské krajiny tak, aby nedochádzalo k presunom výrazného počtu lyžiarov a milovníkov zimných športov medzi jednotlivými oblasťami. Vláda tiež čelí tlaku alpských regiónov ako sú Benátsko, Lombardsko či Južné Tirolsko, podľa ktorých bude mať uzavretie stredísk zmysel len v prípade, že ho bude uplatňovať nielen Taliansko, ale aj ďalšie alpské krajiny. Agentúra Reuters pripomenula, že talianske alpské strediská utŕžia ročne okolo 11 miliárd eur a celá tretina tržieb pripadá práve na obdobie Vianoc a Nového roka.

O zavedení spoločných pravidiel v Alpách však bude potrebné presvedčiť tiež Rakúsko, Slovinsko či Švajčiarsko. Rakúsky minister financií Gernot Blumel povedal, že ak by sa v rámci únijnej dohody mali strediská otvoriť až po Vianociach, bude žiadať pre prevádzkovateľov finančnú náhradu. Podľa neho by rakúske strediská prišli približne o 2,4 miliardy eur a mali by získať odškodné až do výšky 80 percent tejto sumy. V súčasnosti má v Alpách lyžiarske strediská v prevádzke iba Švajčiarsko. V krajine je otvorených desať areálov, a to vrátane Davosu či Zermattu. V ostatných krajinách je prevádzka zjazdoviek a vlekov pre neprofesionálnych športovcov výrazne obmedzená či zakázaná opatreniami proti šíreniu koronavírusu.

Úmysel talianskej vlády nechať počas vianočných sviatkov lyžiarske areály zatvorené okamžite vyvolal protesty podnikateľov i celých alpských regiónov. Guvernér Benátska Luca Zaia povedal, že začiatok lyžiarskej sezóny netreba odsúvať a že prevádzkovatelia sú naň pripravení a chcú dodržiavať prísne hygienické opatrenia.