Baránek: Prezidentka Matoviča neponížila, mala vystúpiť skôr

VIDEO: Čaputová prehovorila do duše Matovičovi, testovanie chce dobrovoľné. Upozornila na rast napätia v spoločnosti. Žiadala od politikov jednotný plán pri riešení pandémie so širokou vedeckou podporou.

Na dohováranie od prezidentky Zuzany Čaputovej sa premiér Igor Matovič (OĽaNO) ospravedlnil a verejne sľúbil, že sa začne lepšie správať ku koaličným partnerom. Kým Čaputová urobila verejné vyhlásenie, Matovič reagoval na sociálnej sieti.

Podľa politického analytika Jána Baránka však o ospravedlnenie nejde. „Ten status nie je ospravedlňujúci. Vôbec svojich koaličných partnerov nešetrí, len hovorí, že na to mal inak reagovať. Je to len jeho výzva k sebaovládaniu,“ myslí si Baránek.

Prezidentka podľa neho mohla byť na premiéra ešte tvrdšia. „Prezidentka Matoviča neponížila, mala, naopak, vystúpiť oveľa skôr. Na to, čo sa deje v koalícii a čo vyvádza premiér, to bolo veľmi mierne vystúpenie. Skôr by som očakával výraznejšie pokarhanie,“ vysvetľuje Baránek, podľa ktorého nie je možné v najbližšom čase očakávať, že by sa premiérovo správanie zmenilo.

V spoločnosti je hnev

Čaputová vyhlásila, že nie je spokojná s konfrontačným štýlom Matovičovho vládnutia. „Preto som sa stretla s premiérom Igorom Matovičom. Žiadala som ho o pokojný, vecný a pragmatický prístup,“ povedala.

„Viacerí z nás si uvedomujeme napätie v spoločnosti. Pokiaľ ide o emóciu hnevu, sme nad priemerom krajín Európskej únie. Mám teda pochopenie pre ľudí, ktorí strácajú nádej,“ pokračovala Čaputová. Myslí si, že je čas na zmenu prístupu. „Potrebujeme politikov, ktorí sú v čase krízy napriek rozdielnym názorom ochotní spolupracovať. Potrebujeme jednotný plán so širokou vedeckou podporou,“ reagovala prezidentka na ťahanice okolo pandemických plánov, ktoré pripravuje rezort zdravotníctva, ale aj minister hospodárstva.

Spoločnosť potrebuje podľa nej poznať reálny stav, bez strašenia či prikrášľovania, a partnerský prístup medzi štátom a občanmi. Ak by sa vláda vydala cestou ďalšieho kola plošného testovania, prezidentka by to rešpektovala, ale trvá na dobrovoľnosti.

Premiér o nechuti pokračovať

Premiér o čosi skôr uverejnil na sociálnej sieti status, ktorý nazval Ospravedlnenie. Upozornil však, že ak bude situácia v koalícií pokračovať ďalej tak ako doteraz, nemá viac chuť pokračovať ďalej.

„Je fajn, že ľudia vedia o všetkom, čo sa v koalícii deje… Úprimne uznávam, že som úplne zbytočne reagoval na každý podpich pod rebro. Uznávam, mal som radšej mlčať, nereagovať, odkusnúť si jazyk a ľudia by si urobili úsudok sami,“ napísal Matovič.