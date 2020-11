Politológ Lenč: Matovič pripomína Mečiara intrigami

Doteraz Slovensko nemalo žiaden pandemický plán, zrazu sa hovorí hneď o dvoch. Jeden z dielne ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), druhý od ministra zdravotníctva Marka Krajčího (OĽaNO). Premiér Igor Matovič (OĽaNO) Sulíkov plán s názvom Semafor zdravia označil za cestu do pekla a nemá oň záujem. Napriek tomu ho prerokuje Ústredný krízový štáb skôr ako návrh ministerstva zdravotníctva. Matovič zároveň naznačil, že ak sa na generálnom prokurátorovi dohodne niektorá z koaličných strán s opozíciou, OĽaNO vystúpi z koalície. No a k tomu všetkému sú tu zástupcovia lekárskych organizácií, ktorí klopú na dvere Národnej rady s prosbou o urýchlenú finančnú pomoc a lepšiu komunikáciu. Politické dianie pre Pravdu okomentoval politológ Jozef Lenč.

Doteraz sme na Slovensku ucelený pandemický plán nemali. Teraz prišiel s konkrétnym návrhom Sulík a do médií unikla aj časť plánu, ktorý malo pripravovať ministerstvo zdravotníctva. Myslíte si, že minister Krajčí mal plán pripravený skôr ako Sulík?

Ťažko sa vyjadruje k tomu, do akej miery bol dokument ministerstva zdravotníctva pripravený alebo či to bola len reakcia na Richarda Sulíka. Ak by sme však mali vychádzať zo slov Janky Bittó Cigánikovej (SaS), ktorá povedala, že dokument pripravovali len deň predtým, skôr by to vyzeralo na trucpodnik proti plánu Richarda Sulíka. Potvrdzoval by to aj fakt, že ministerstvo svoj návrh prakticky okamžite stiahlo a nechalo priestor pre Sulíka, aby svoj návrh na Ústrednom krízovom štábe najskôr prezentoval on.

Ako je možné, že sa na Slovensku začalo o ucelenom pandemickom pláne hovoriť až teraz?

Sme na vrchole druhej vlny, takže na predkladanie plánov je fatálne neskoro. Ukazuje to nepripravenosť vlády a jej neschopnosť riadiť pandémiu. Všetko nasvedčuje tomu, že „boj s hnusobou“ je skôr PR prezentáciou ad hoc nápadov a riešení premiéra, než uceleným plánom tak, ako je to v iných štátoch. Keď premiér tvrdí, že nikde žiadne plány nie sú, a že skôr my sme inšpiráciou pre svet ako naopak, tak nehovorí pravdu.

Matovič takisto obvinil Sulíka, že svoj plán takpovediac odkukal od Českej republiky.

To by rozhodne neprekážalo, ak daný plán funguje. Je to lepšie, ako nemať nič. Akurát mi príde tragikomické, keď usvedčený plagiátor vyčíta niekomu, že sa inšpiroval vo svojom pláne nejakým iným štátom.

Čo by pre premiéra mohlo znamenať, ak by bol Sulíkov plán odborníkmi označený za lepší?

Viackrát sa v minulosti ukázalo, že hoci Matovič najskôr zmietol zo stola akékoľvek návrhy ministra hospodárstva, mnohé z nich nakoniec odkopíroval a vydával za svoje. Je možné, že sa to stane aj teraz. V prípade, že by bol Sulíkov plán označený za lepší, myslím si, sledujúc pomstychtivú povahu spasiteľa Igora Matoviča, že to môže len ďalej vyostrovať konflikt medzi nimi.

Prijímanie podobného dokumentu by teda pravdepodobne malo vyzerať inak.

Dovolil by som si parafrázovať prezidentku Zuzanu Čaputovú, že je lepšie mať dva plány ako žiaden. Ak sa ale pozrieme napríklad na Plán obnovy, kde mala vláda predložiť dokument, ako plánuje čerpať európske peniaze, aj tu nakoniec koaličné strany prišli každá so svojím vlastným návrhom. Dokopy nakoniec vznikli tri alebo štyri návrhy. V počte pandemických plánov sme na tom teda ešte stále dobre.

Igor Matovič v stredu vyhlásil, že sa dopočul o zámere niektorej z koaličných strán rokovať s opozíciou o voľbe generálneho prokurátora. Povedal, že ak sa to stane, OĽaNO vystúpi z vládnej koalície.

Matovič sa často svojimi „len tak mimochodom“ vyhláseniami snažil intrigovať. Veľakrát tvrdil, že niečo niekde počul, videl alebo mu zostalo na stole. Osobne mi v tomto pripomína Vladimíra Mečiara.

Je to z jeho strany vydieranie koaličných partnerov a snaha, aby prešiel kandidát, ktorého favorizuje OĽaNO?

Rozhodne je to spôsob, akým sa zvyčajne vydiera alebo tlačí na partnerov.

SaS vyslovene tvrdí, že Matovič si týmto vyhlásením hľadá zámienku na ukončenie premiérovania.

Viackrát v ostatných dňoch naznačuje tieto tendencie, či už vyjadreniami pred plošným testovaním, že už nechce byť nikdy premiérom, alebo jeho prihováranie sa anglicky hovoriacim divákom na sociálnej sieti. Predstavitelia SaS majú k premiérovi určite bližšie než ja, ak to takto cítia, môže na tom byť kus pravdy.

Ak by Matovič ako premiér skutočne skončil, viete si predstaviť pokračovanie tejto vlády s iným premiérom?

Nie je to až také nepredstaviteľné. Do veľkej miery to bude závisieť od toho, či Matovič akceptuje fakt, že ho niekto nahradí nielen ako predsedu vlády, ale aj ako mediálnu tvár číslo jeden. Ako koaličný poslanec si nebude môcť nárokovať na rovnakú pozornosť ako doteraz.

Koho z OĽaNO si viete predstaviť ako premiéra?

Predpokladám, že by to bol niekto, komu Matovič verí. Záleží na tom, ako veľmi by mal byť od neho závislý. Ak veľmi, mohol by to byť minister financií Eduard Heger. Neprekvapilo by ma, ani ak by to bol napríklad šéf Úradu vlády Július Jakab alebo predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš. Ak by Matovič chcel silného, nezávislého premiéra, viem si predstaviť ministra obrany Jaroslava Naďa.