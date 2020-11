Koalícia zasadala v nemocnici. Bol rozpad blízko?

"Bolo to veľmi dôležité stretnutie na to, aby mohla táto koalícia fungovať ďalej," povedal pre Pravdu predseda parlamentu a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Koaličná rada zasadla v utorok priamo v bratislavskej Nemocnici sv. Michala, v trakte vyhradenom pre ústavných činiteľov. Napriek tomu, že vo všetkých nemocniciach platí zákaz návštev.

Kollár je v nemocnici od 24. októbra, keď sa vážne zranil pri autonehode. „Ospravedlňujem sa každému, ale neľutujem to,“ povedal ďalej Kollár. Nechcel spresniť, o čom sa s koaličnými partnermi bavili. Naznačil však, že to súviselo aj s voľbou generálneho prokurátora. „Nebol to rozmar ani posedenie pri kávičke. Bola to práca,“ odôvodňoval stretnutie Kollár.

Jeho návšteva sa spolu s ním nachádzala v špeciálnom nemocničnom oddelení určenom pre ústavných činiteľov. „Je tu špeciálny vchod, ide sa sem rovno výťahom. Moji koaliční partneri sa vôbec neprechádzali po nemocnici ani sa nestretávali s bežnými pacientmi,“ tvrdí Kollár.

To potvrdila aj Veronika Remišová zo strany Za ľudí. „Nestretli sme žiadnych pacientov a bolo to pracovné stretnutie, riešili sme najakútnejšie problémy, ktoré sú v koalícii,“ vysvetlila Remišová.

Kollár dodal, že každý týždeň absolvuje PCR testovanie, nebál sa teda, že by mohol svojich kolegov nakaziť. „Ja infikovaný nie som a aj členovia vlády sa nechávajú pravidelne testovať. Mali na sebe ochranné obleky a rúška,“ opísal predseda parlamentu.

Kollár tiež vylúčil možnosť, že sa stretnutie mohlo uskutočniť on-line. Na to bolo podľa neho príliš dôležité.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) tiež odmietol kritiku, že by išlo o prejav papalášizmu. „V pondelok pretiekol môj pohár trpezlivosti,“ upozornil premiér s odkazom na doťahovanie sa s ďalším koaličným partnerom Richardom Sulíkom (SaS). V pondelok Matovič na sociálnej sieti napísal, že ak bude situácia v koalícii pokračovať, je možné, že odstúpi.

V utorok sa však situácia zmenila. „Všetci partneri povedali, aby sme pokračovali v koalícii a aby som viedol vládu,“ zhodnotil výsledok koaličnej rady Matovič.

Sulík zasa dodal, že sa v koalícii dohodli na pravidle, že prípadná kritika predstaviteľov vládneho štvorlístka najskôr zaznie na koaličnej rade, až potom verejne.

O stretnutí lídrov koalície nevedeli ani všetci členovia vlády. Podľa hlavného hygienika Jána Mikasa bolo stretnutie nešťastné. „Máme zákaz návštev s výnimkou vážnych stavov, keď je na návšteve kňaz, blízka rodina, ale musia sa dodržiavať prísne epidemiologické pravidlá,“ povedal Mikas s tým, že v dnešnej epidemiologickej situácii je rizikom ísť do nemocnice.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí povedal, že členovia koaličnej rady porušili pravidlá i zákon, keď navštívili Borisa Kollára v nemocnici.