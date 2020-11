Matovič: Do Vianoc urobíme 8 miliónov testov. Ak ich Sulík zoženie

Premiér Igor Matovič chce do Vianoc stihnúť urobiť osem miliónov testov. Masívne testovanie bude vtedy, keď Richard Sulík zoženie potrebný počet testov.

VIDEO: TB Igora Matoviča a Jaroslava Naďa po rokovaní krízového štábu.

Masívne testovanie sa má odohrávať najmä prostredníctvom mobilných testovacích miest, ktorých má pribudnúť veľké množstvo. Prišli by sa tam otestovať tí, ktorí chcú, alebo tí, ktorí musia – napríklad to od nich požaduje zamestnávateľ. Premiér nevylučuje, že ak by Slováci testovanie ignorovali, nakoniec bude musieť prísť lockdown.

Minister školstva Gröhling dostal úlohu prísť s riešením, ako navrátiť deti do škôl od 7. decembra. Ak sa majú školy otvoriť aj pre žiakov, ktorí sa teraz učia na diaľku, treba zabezpečiť pravidelné pretestovanie žiakov, učiteľov aj rodičov, uviedol Matovič po rokovaní krízového štábu. Pripomenul, že je to forma komunitného testovania, ktoré navrhoval predtým.

NAŽIVO: Marek Krajčí po rokovaní krízového štábu aj o testovaní Ag testami v ambulanciách.

Pre školy prichádza do úvahy testovanie tried kloktaním. Prostredníctvom kloktania sa vyhodnotí celá trieda naraz jedným PCR testom. Ak bude pozitívny, budú otestovaní jednotliví žiaci Ag testami, aby sa zistilo, kto je nakazený.

Matovič vyzval autority, ktoré vedia ovplyvniť verejnú mienku, „aby neplytvali slovami znevažujúcimi plošné testovanie“. Dodal, že môžeme byť radi, že ho máme.

Zohnať Ag testy (16 miliónov kusov) dostal za úlohu minister hospodárstva Richard Sulík. Ten sa nedávno vyjadril, že mu zákon neumožňuje kúpiť testy tak, aby boli dostupné začiatkom decembra. Matovič nad tým vyjadril počudovanie, keďže testy na prvé masové testovanie zabezpečili štátne hmotné rezervy za niekoľko dní, a teda podľa neho by už vtedy musel byť porušený zákon.

Ďalej to komentovať nechcel, majú si to vraj rozobrať novinári.