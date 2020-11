Matovičovi Obyčajní mali snem. Komunikovali mailom

VIDEO: Eduard Heger o premiérovi Matovičovi, hnutí OĽaNO, o fungovaní vlády a koalície.

Minister financií Eduard Heger pre Pravdu uviedol, že snem už bol. „Vzhľadom na pandemickú situáciu malo v tomto roku hnutie OĽaNO snem formou per rollam. Hlavným bodom programu bola voľba členov predsedníctva, ktorým sa končilo funkčné obdobie. K personálnym zmenám neprišlo,“ uviedol Heger. Neskôr to však vo videu odmietol potvrdiť s tým, že najskôr by mal o konaní snemu informovať líder hnutia Igor Matovič.

Redakcia denníka Pravda získala dokument, ktorý Matovič zaslal členom snemu 13. novembra. Píše sa v ňom, že zvoláva obligatórne zasadnutie snemu formou „per rollam“ z titulu, že „bezprostredne hrozí, že počet členov predsedníctva hnutia ako výkonného orgánu klesne pod zákonom stanovenú hranicu (teda pod počet 9 členov) v zmysle § 6 ods. 6 zák. č. 85/2005 o politických stranách a politických hnutiach".

Podľa stanov hnutia troch členov menuje predseda a ďalších piatich volí snem. Funkčné obdobie členov predsedníctva je na jeden rok.

V dokumente sa preto píše, že členom voleným snemom „zanikajú funkcie uplynutím funkčného obdobia ku dňu 24. 11. 2020". "V rámci povahy jedinej možnej formy hlasovania o zvolení nových členov predsedníctva, a tiež najmä na krátkosť času a aktuálnu situáciu na území SR, predseda hnutia navrhuje, aby jednotliví členovia snemu nehlasovali o zvolení nových členov predsedníctva z predloženej kandidačnej listiny, ale hlasovali o znovuzvolení aktuálnych členov predsedníctva, ktorí boli zvolení snemom zo dňa 24. 11. 2019,“ uvádza sa v dokumente.

Zaujímavosťou je, že najnovšia vyhláška hygienika umožňuje usporadúvať „zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona". Zákon o politických stranách ustanovuje orgány strany, medzi ktoré patrí aj snem. Ten sa teda mohol organizovať aj prezenčnou formou za dodržania hygienických predpisov.

V dokumente sa však píše, že v „zmysle uvedeného, členovia snemu budú rozhodovať o tom, či súhlasia, alebo nesúhlasia, aby boli uvedení dotknutí členovia predsedníctva jednotne, hromadne a opätovne znovuzvolení,“ píše predseda v dokumente adresovaným členom snemu.

Zároveň sa v ňom uvádza, že keďže členovia snemu nepožiadali o zvolanie snemu, a zároveň členovia hnutia nenavrhli, ako vzniknutú situáciu riešiť, „predseda hnutia navrhovaný spôsob riešenia vzniknutej situácie považuje nie len za účelový a hospodárny, ale aj transparentný". Podľa stanov má však predseda hnutia povinnosť zvolať snem aspoň raz do roka, bez ohľadu na to, či ho o to členovia požiadajú.

Lehotu na vyjadrenie mali členovia do 23. novembra. Tento deň sa považoval za deň ukončenia hlasovania, a tiež za deň konania zasadnutia snemu. Opätovne zvolení členovia predsedníctva volení snemom sú Eduard Heger, Július Jakab, Jaroslav Naď, Michal Šipoš a Jozef Viskupič.

Predseda Trnavského samosprávneho kraja a člen predsedníctva pre Pravdu potvrdil, že snem bol a že on bol opätovne zvolený. „Uznieslo sa, že prebehne hlasovanie iba per rollam. To znamená, že boli mi zaslané body, ja som na ne odpovedal, že s tým súhlasím, v jednom bode som sa zdržal. Vyhodnotil som to ako prípravnú fázu,“ uviedol Viskupič s tým, že hlasovanie per rollam vyhodnotil iba ako prípravnú fázu snemu, pričom sa neskôr stretnú osobne. „Bolo odhlasované, že predsedníctvo získalo mandát na ďalší jeden rok. Je to zatiaľ vo forme neoficiálnych výsledkov,“ uzavrel Viskupič.