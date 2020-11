Hlas výrazne predstihol OĽaNO, v parlamente by bolo 8 strán

Voľby v novembri by vyhrala strana Hlas so ziskom 21,3 % hlasov. OĽaNO na druhom mieste má 15,8-percentné preferencie. Vyplýva to z prieskumu agentúry Polis pre TV Joj.

Preferencie politických strán – agentúra Polis (%) Hlas 21,3 38 mandátov OĽaNO 15,8 28 mandátov SaS 14,2 26 mandátov ĽSNS 8,1 15 mandátov Smer 7,2 14 mandátov Progresívne Slovensko 5,5 10 mandátov Sme rodina 5,3 10 mandátov Maďarská koalícia 5,2 9 mandátov Zdroj: Polis Slovakia, 1 021 respondentov, 20. – 25. 11. 2020

Do parlamentu by sa nedostali KDH (4 %), Za ľudí (3,8 %), Dobrá voľba (2,7 %), Vlasť (2,2 %), SNS (2,1 %), Spolu (1,3 %), Most-Híd (0,6 %), zvyšné strany by nemali ani jedno percento.

Prieskum pre televíziu Joj komentoval v relácii Na hrane aj premiér Igor Matovič. Keď mu pripomenula moderátorka, že v prieskume mesiac predtým malo OľaNO až 20,8 % a SaS 12 % s tým, že čo Matovičovi obyčajní stratili to získala Sulíkova strana, odpovedal:

„Pri tej politike, akú Richard Sulík voči nášmu hnutiu a voči mne robil sa ani nečudujem. Ak by som to ja robil voči nemu a on by bol na mojej pozícii, tak mi by sme dnes mali už takých 105 percent a oni by mali možno pol“.

Matovič pripomenul, že pred voľbami niektoré prieskumy ukazovali, že OĽaNO sa nedostane do parlamentu, nakoniec hnutie volebný súboj vyhralo.